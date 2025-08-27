Бенфика — Фенербахче: прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 2.00

1-й таймОренбург — ЗенитОнлайн
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Фенербахче»
    Жозе Моуринью
    27 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Фенербахче». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Фенербахче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Бенфика» как вице-чемпион Португалии начал выступления в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации.

    Команда Жозе Моуринью на предыдущей стадии отбора главного континентального турнира сумела по сумме двух поединков преодолеть сопротивление французской «Ниццы».

    Бенфика — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущей игре в третьем туре национальной лиги клуб дома разгромил «Тонделу» (3:0) и с поединком в запасе идем шестым с отставанием в три балла от лидера «Спортинга».

    Ранее коллектив в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Фенербахче» (0:0), поэтому теперь ему нужно выигрывать на своем поле.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Ба, Брума и Ману, дисквалифицирован — Флорентину.

    Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными и один — товарищеским, «Бенфика» выиграла шесть раз и ни разу не проиграла.

    Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Четыре гола команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: Турецкий «Фенербахче», как и его соперник, начал выступления в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации.

    Команда на предыдущей стадии отбора главного континентального турнира сумела по сумме двух поединков преодолеть сопротивление нидерландского «Фейеноорда».

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура турецкой Суперлиги клуб на выезде со счетом 3:1 обыграл «Коджаэлиспор» и теперь занимает седьмое место с поединком в запасе.

    Перед этим коллектив в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов теперь уже в домашних стенах разошелся мировой с «Бенфикой» (0:0), поэтому теперь ему нужно выигрывать на чужом поле.

    Не сыграют: травмированы — Бекао, Тосун и Яндаш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фейеноорд» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей побороться за выход в этап лиги, тем не менее, добиться успеха будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Шесть голов команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Бенфики» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из шести последних матчей «Бенфики» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Фенербахче» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.10, победа «Фенербахче» — в 5.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. При этом во всех шести стартовых поединках сезона в разных турнирах лиссабонцы ни разу не пропустили.

    Меньше 2,5 голов забивали и в двух из трех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

    Ставка: «Бенфика» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.30

