  • 17:44
    • «Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году
  • 16:55
    • «Спартак» сыграет против «МЛ Витебск» в товарищеской игре
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  • 14:59
    • BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  • 13:24
    • Между московским «Динамо» и «Алавесом» нет переговоров по Маричалю
  • 12:36
    • Флориан Вирц объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»
  • 12:31
    • Хаби Алонсо: Это была полная и очень надежная игра на выезде
    Что покажет дружина Деяна Станковича?

    Спартак — Пари НН. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Пари НН»
    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
    26 августа в третьем туре группы С Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Пари НН». Матч начнется в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 26 Августа 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 20:45 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» после двух туров находится на второй строчке в квартете С Кубка России.

    Команда смогла заработать четыре очка. «Спартак» поразил ворота соперников три раза, пропустив один мяч в свои.

    Спартак — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок в Кубке команда сыграла вничью. «Спартак» поделил очки с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    В первом туре «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: травмирован полузащитник Тео Бонгонда.

    Состояние команды: «Спартак» в последних матчах сильно штормит. В крайних пяти матчах Кубка и чемпионата России у команды лишь одна победа, три ничьи и одно поражение.

    Дружина Деяна Станковича, по сравнению с началом сезона, постепенно набирает ход, однако в игре московского клуба наблюдается хаос.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: «Пари» после двух матчей в Кубке России занимает третью строчку в группе С.

    Клуб из Нижнего Новгорода заработал три очка. В активе команды по одному забитому и пропущенному мячу.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Пари НН» минимально переиграл «Ростов» со счетом 1:0.

    В первом туре команда потерпела поражение от махачкалинского «Динамо» с минимальным счетом 0:1.

    Не сыграют: травмированы полузащитник Валерий Царукян и защитник Александр Ектов.

    Состояние команды: «Пари НН» провалил старт сезона. Несмотря на две победы подряд, команда на старте выдала серию из шести поражений подряд.

    Однако недавние матчи добавляют оптимизма на дальнейшие перспективы команда. Матч будет очень сложным для гостей.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» не проигрывает в 9 последних матчах против «Пари НН»

    • «Спартак» забивает в 5 из 7 последних матчей против «Пари НН»

    • «Пари НН» проигрывает в 4 последних матчах в гостях в Кубке России

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в 9.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.12.

    Прогноз: Ожидаем победу хозяев в матче. «Пари НН» разочаровывают на старте, однако способны испортить жизнь фаворитам.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.12.

    Прогноз: Можно сыграть на большем количестве мячей в матче.

    Ставка: ТБ 3.5 в матче за 2.75.

