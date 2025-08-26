Кайрат — Селтик. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 26 августа 2025 года

«Кайрат» из Казахстана дома сыграет против «Селтика» из Шотландии в ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 26 августа, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Селтик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайрат»

Турнирная таблица: «Кайрат» занимает 3 место в чемпионате Казахстана, набрав 43 очка после 20 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Кайрат» проиграл в последней игре внутреннего первенства, участник Лиги чемпионов уступил на своем поле клубу «Елимай» (2:3).

Чемпион Казахстана в шаге от выхода в основную сетку Лиги чемпионов. В финале

квалификации «Кайрат» сыграл вничью с «Селтиком» (0:0).

На предыдущих стадиях отбора Лиги чемпионов «Кайрат» выиграл у словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях), финского КуПСа (3:0 — дома, 0:2 — в гостях) и словацкого «Слована» (1:1 — итог двухматчевой дуэли, 4:3 — по пенальти).

Не сыграют: Из-за переборов жёлтой карточки игру пропустит Сатпаев. Команде из-за травм колена не смогут помочь Элдер Сантана и Жоао Пауло.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: В последних пяти встречах футболисты «Кайрата» одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

«Селтик»

Турнирная таблица: «Селтик» вышел в единоличные лидеры шотландской Премьер-лиги, после 3 туров команда одержала 3 победы и набрала 9 очков.

Последние матчи: В 3 туре чемпионата Шотландии «Селтик» одержал разгромную победу над

командой «Ливингстон» (3:0). Дубль на свой счёт записал шведский форвард Беньямин Нюгрен, ещё один мяч забил ирландский форвард Джонни Кенни.

«Селтик» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с ничейного результата в противостоянии с «Кайратом» (0:0).

Не сыграют: В лазарете «Селтика» находятся три футболиста, которые не сыграют в ответной игре с «Кайратом». Встречу из-за травм пропустят Трасти, Жота и Джонстон.

Состояние команды: «Селтик» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав пять побед и сыграв один раз вничью.

Статистика для ставок

«Кайрат» — чемпион Казахстана

«Селтик» — чемпион Шотландии

«Кайрат» и «Селтик» разошлись миром в Лиге чемпионов (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Кайрата» — в 5.10.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Кайрат» доказал «Селтику», что не намерен отдавать путевку в основной этап Лиги чемпионов. Казахи готовы дать бой сопернику, как это сделали в первой игре противостояния с «Селтиком».

Ставка: Ф1 (+1) с коэффициентом 1.82.

Прогноз: В таких матчах обычно редко забиваются голы, так что исход противостояния может решить всего лишь один гол.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.