    «Кайрат» выйдет в основной этап ЛЧ?

    Кайрат — Селтик. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 26 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Селтик»
    «Слован» — «Кайрат»
    «Кайрат» из Казахстана дома сыграет против «Селтика» из Шотландии в ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 26 августа, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Селтик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Августа 2025 года

    Кайрат

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Кайрат 19:45 Селтик

    Селтик

  • Шотландия. Премьер-лига
    •

    «Кайрат»

    Турнирная таблица: «Кайрат» занимает 3 место в чемпионате Казахстана, набрав 43 очка после 20 сыгранных матчей.

    Последние матчи: «Кайрат» проиграл в последней игре внутреннего первенства, участник Лиги чемпионов уступил на своем поле клубу «Елимай» (2:3).

    Кайрат — Селтик: коэффициенты букмекеров

    Чемпион Казахстана в шаге от выхода в основную сетку Лиги чемпионов. В финале
    квалификации «Кайрат» сыграл вничью с «Селтиком» (0:0).

    На предыдущих стадиях отбора Лиги чемпионов «Кайрат» выиграл у словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях), финского КуПСа (3:0 — дома, 0:2 — в гостях) и словацкого «Слована» (1:1 — итог двухматчевой дуэли, 4:3 — по пенальти).

    Не сыграют: Из-за переборов жёлтой карточки игру пропустит Сатпаев. Команде из-за травм колена не смогут помочь Элдер Сантана и Жоао Пауло.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: В последних пяти встречах футболисты «Кайрата» одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    «Селтик»

    Турнирная таблица: «Селтик» вышел в единоличные лидеры шотландской Премьер-лиги, после 3 туров команда одержала 3 победы и набрала 9 очков.

  • Инцидент крайней жестокости. Почему «Марсель» списал Рабьо и Роу
  • Лидер команды и молодой талант оказались за бортом после конфликта
  • Сегодня

    • Последние матчи: В 3 туре чемпионата Шотландии «Селтик» одержал разгромную победу над
    командой «Ливингстон» (3:0). Дубль на свой счёт записал шведский форвард Беньямин Нюгрен, ещё один мяч забил ирландский форвард Джонни Кенни.

    «Селтик» стартовал в квалификации Лиги чемпионов с ничейного результата в противостоянии с «Кайратом» (0:0).

    Не сыграют: В лазарете «Селтика» находятся три футболиста, которые не сыграют в ответной игре с «Кайратом». Встречу из-за травм пропустят Трасти, Жота и Джонстон.

    Состояние команды: «Селтик» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав пять побед и сыграв один раз вничью.

    Статистика для ставок

    • «Кайрат» — чемпион Казахстана

    • «Селтик» — чемпион Шотландии

    • «Кайрат» и «Селтик» разошлись миром в Лиге чемпионов (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Кайрата» — в 5.10.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Кайрат» доказал «Селтику», что не намерен отдавать путевку в основной этап Лиги чемпионов. Казахи готовы дать бой сопернику, как это сделали в первой игре противостояния с «Селтиком».

    Ставка: Ф1 (+1) с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: В таких матчах обычно редко забиваются голы, так что исход противостояния может решить всего лишь один гол.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.20.

