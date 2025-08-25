ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  00:35
    «Сиэтл Саундерс» не заметит канзасцев

    Сиэтл Саундерс — Спортинг Канзас-Сити. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, МЛС, 25 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Спортинг Канзас-Сити»
    «Сиэтл Саундерс»
    25 августа в 28-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Спортинг Канзас-Сити». Начало игры — в 04:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Спортинг Канзас-Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. США. MLS 25 Августа 2025 года

    Сиэтл Саундерс

  • Сиэтл
    •  Сиэтл Саундерс 04:15 Спортинг Канзас Сити

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
    •

    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» сражается за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сиэтл Саундерс» на 5 пунктов отстает от третьей позиции. А вот отличились игроки команды 43 результативными выстрелами.

    Сиэтл Саундерс — Спортинг Канзас Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сиэтл Саундерс» в серии пенальти одолел «Пуэблу».

    До того команда потерпела поражение от «Миннесоты» (0:1). А вот поединок с «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился яркой викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сиэтл Саундерс» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» нынче находится не в лучших кондициях. Команда не забивает уже 2 матча кряду.

    Причем «Сиэтл Саундерс» традиционно удачно противостоит «Спортинг Канзас-Сити». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к лидерам.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    Турнирное положение: «Спортинг Канзас-Сити» проводит посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Спортинг Канзас-Сити» на 8 зачетных баллов отстает от топ-9. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 26 матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спортинг Канзас-Сити» уступил «Орландо Сити» (1:3).

    До того команда потерпела поражение от «Сан-Диего» (0:2). А вот чуть ранее она уступила еще и «Ванкуверу» (0:3).

    При этом «Спортинг Канзас-Сити» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Спортинг Канзас-Сити» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 37 мячей в 26 поединках чемпионата.

    При этом «Спортинг Канзас-Сити» пропускает в среднем почти 2 гола за матч. Да и победила команда лишь в шести поединках чемпионата из 26.

    Команда на данном этапе выглядит не лучшим образом. Канзасцы уступили в трех своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные баллы.

    Статистика для ставок

    • Канзасцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • «Сиэтл Саундерс» не забивал в 2 своих последних поединках

    • «Спортинг Канзас-Сити» проиграл в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

    Прогноз: «Сиэтл Саундерс» нынче сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально активно.

    Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидерам, к тому же оппонент пропускает уж слишком часто.

    Ставка: Фора «Сиэтл Саундерс» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

    Сиэтл Саундерс — Спортинг Канзас-Сити: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 25.08.202504:15. «Сиэтл Саундерс» не заметит канзасцев
