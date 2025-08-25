2-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
    Команде Халка сразу несдобровать?!

    Сан-Паулу — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 25 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Атлетико Минейро»
    Халк
    25 августа в 21-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Бразилия. Серия А 25 Августа 2025 года

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 02:30 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» сражается за попадание в топ-4. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сан-Паулу» на 4 пункта отстает от 4 позиции. А вот отличились игроки команды 24 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сан-Паулу» в серии пенальти одолел «Атлетико Насьональ».

    До того команда расписала мировую со «Спорт Ресифи» (2:2). А вот поединок с «Атлетико Насьоналем» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сан-Паулу» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сан-Паулу» нынче находится в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

    Причем «Сан-Паулу» традиционно неудачно противостоит «Атлетико Минейро». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и «Атлетико Минейро» команда не может обыграть уже почти 5 лет.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» проводит довольно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико Минейро» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 18 матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Атлетико Минейро» одолел «Годой Крус» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «Гремио» (1:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Годой Крус» (2:1).

    При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Атлетико Минейро» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 18 поединках чемпионата.

    При этом «Атлетико Минейро» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в шести поединках чемпионата из 18.

    До сих пор в обойме опытнейший экс-зенитовец Халк. А вот результаты команды вряд ли можно назвать стабильными.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Сан-Паулу» уже почти 5 лет не может победить «Атлетико Минейро»

    • «Сан-Паулу» не проигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Сан-Паулу» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к топ-4, к тому же оппонент забивает с некоторой натугой.

    Ставка: Победа «Сан-Паулу» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

    Сан-Паулу — Атлетико Минейро: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 25.08.202502:30. Команде Халка сразу несдобровать?!
