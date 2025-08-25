Сан-Паулу — Атлетико Минейро. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 25 августа 2025 года

25 августа в 21-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Атлетико Минейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» сражается за попадание в топ-4. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Сан-Паулу» на 4 пункта отстает от 4 позиции. А вот отличились игроки команды 24 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сан-Паулу» в серии пенальти одолел «Атлетико Насьональ».

До того команда расписала мировую со «Спорт Ресифи» (2:2). А вот поединок с «Атлетико Насьоналем» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сан-Паулу» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан-Паулу» нынче находится в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Причем «Сан-Паулу» традиционно неудачно противостоит «Атлетико Минейро». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и «Атлетико Минейро» команда не может обыграть уже почти 5 лет.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» проводит довольно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Атлетико Минейро» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 18 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Атлетико Минейро» одолел «Годой Крус» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Гремио» (1:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Годой Крус» (2:1).

При этом «Атлетико Минейро» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Атлетико Минейро» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 18 поединках чемпионата.

При этом «Атлетико Минейро» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в шести поединках чемпионата из 18.

До сих пор в обойме опытнейший экс-зенитовец Халк. А вот результаты команды вряд ли можно назвать стабильными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Сан-Паулу» уже почти 5 лет не может победить «Атлетико Минейро»

«Сан-Паулу» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Сан-Паулу» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к топ-4, к тому же оппонент забивает с некоторой натугой.

Ставка: Победа «Сан-Паулу» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.25