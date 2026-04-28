29 апреля во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Барс» Каракол. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мурас Юнайтед — Барс Каракол с коэффициентом для ставки за 3.40.
«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» борется за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Мурас Юнайтед» потерял всего 2 очка в 7 матчах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мурас Юнайтед» одолел «Алай» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Аль-Кувейта» (1:2). Зато поединок с «Аль-Ансаром» завершился успехом (3:0).
В пяти своих последних матчах «Мурас Юнайтед» победил 4 раза. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Мурас Юнайтед» нынче находится в шикарных кондициях. Команда на 2 очка опережает ближайшего преследователя.
Причем «Мурас Юнайтед» традиционно сложно противостоит «Барсу». В двух очных поединках команда победила один раз при одной коллизии.
«Барс» Каракол
Турнирное положение: «Барс» Каракол сражается за медали чемпионата. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Барс» Каракол на 3 очка отстает от тройки лидеров. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Барс» Каракол переиграл «Алдиер» (5:2).
До того команда расписала паритет с «Талантом» (1:1). А вот чуть ранее она с натугой одолела «Дордой» (2:1).
При этом «Барс» Каракол в 5 своих последних поединках одержал 4 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Барс» Каракол нынче выглядит весьма симпатично. Команда еще не проигрывала в текущем чемпионате.
При этом «Барс» Каракол имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда продуктивно выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках добыто тринадцать зачетных баллов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Мурас Юнайтед» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуточку разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.
Прогноз: «Мурас Юнайтед» стремится сохранить лидерство, к тому же проводит весьма продуктивный отрезок.
Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.04
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Мурас Юнайтед» победил в шести из семи матчей чемпионата
- «Барс» Каракол в среднем пропускает гол за матч
- Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч
- Отличный отрезок выдает хавбек «Мурас Юнайтед» Эрбол Атабаев, отличившийся 5 голами в чемпионате
- «Мурас Юнайтед» прекрасно выступает в родных стенах