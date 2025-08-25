Ньюкасл — Ливерпуль: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.85

«Ньюкасл» встретится с «Ливерпулем» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 25 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: После 1-го тура в новом сезоне АПЛ «сороки» занимают 15-е место в таблице с одним баллом в копилке. «Ньюкаслу» еще предстоит борьба за еврокубки в нынешнем сезоне.

Дело в том, что в прошедшем сезоне команда заняла 5-е место в таблице АПЛ с 66-ю очками в активе. «Ньюкасл» пробился в Лигу чемпионов. Команда попытается повторить прошлогодний результат.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «сороки» сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0). «Ньюкасл» не смог реализовать численное преимущество, ведь игрок «львов» получил красную карточку на 66-й минуте.

До этого команда провела 6 товарищеских матчей. За этот отрезок «Ньюкасл» 4 раза проиграл и дважды сыграл вничью, забив 5 голов при 13-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Александер Исак и Джо Уиллок (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ньюкасл» будет грозой фаворитов и в этом сезоне. Команде этим летом удалось сохранить лидеров и точечно усилиться. «Ливерпулю» точно будет непросто в предстоящем матче.

Несмотря на это, в следующем матче не сыграет лидер «сорок» Александер Исак, именно он является ключевым игроком в атаке, который решает моменты.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» удачно стартовали в нынешнем сезоне АПЛ. После 1-го тура «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице с 3 очками в активе.

В нынешнем сезоне команда будет пытаться защитить титул чемпиона Англии. Прошлый сезон для «Ливерпуля» вышел очень удачным, а атака «мерсисайдцев» была просто превосходной.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда уверенно обыграла «Борнмут» со счетом 4:2, забивая голы в каждом тайме. Матчем ранее «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии.

До этого «мерсисайдцы» провели 5 контрольных поединков. За этот период «Ливерпуль» выиграл 4 раза при 1-м поражении от «Милана» (2:4). Команда также дважды обыгрывала «Атлетик» (4:1 и 3:2).

Не сыграют: Байчетич, Чэмберс, Фримпонг, Скэнлон и Уильямс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ливерпуль» здорово выступил в 1-м туре АПЛ. У команды замечательная атакующая линия, которая будет кошмарить соперников в чемпионате Англии.

Стоит отметить, что лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах продлил контракт с клубом и продолжит радовать болельщиков своей команды. Этот форвард наверняка сыграет ключевую роль в предстоящем матче.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не может победить на протяжении 9-и последних матчей

В 1-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (4:2)

В последних 3-х очных встречах команды по одному разу выиграли, проиграли и сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.00, победа «Ньюкасла» — 3.35, ничья — за 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» начнет встречу активно, распечатав ворота соперника уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 1 больше в 1-м тайме за 2.85.

Прогноз: Можно предположить, что «Ливерпуль» уверенно победит. У команды отличная атакующая линия, которая забьет свои голы.

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.60.