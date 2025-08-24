2-й таймЗенит — Динамо МахачкалаОнлайн
    Учинит ли «Вильярреал» разгром «Жироне»?

    Вильярреал — Жирона: прогноз на Ла Лигу и ставка за 2.08

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Жирону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Жирона»
    «Вильярреал»
    24 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Жирона». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Ла Лига 24 Августа 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:30 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» имеет в своем активе три очка и после первого тура испанского первенства занимает третью строчку.

    Команда в прошлом сезоне финишировала на пятой позиции в национальном первенстве, благодаря чему смогла пробиться в Лигу чемпионов.

    Вильярреал — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша Ла Лиги клуб на своем поле со счетом 2:0 одержал победу над «Овьедо».

    Перед этим в товарищеской встрече коллектив уже не смог даже сыграть вничью, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от английской «Астон Виллы».

    Не сыграют: травмированы — Коста, Камбвала и Морено, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: в девяти последних поединках, восемь из которых были контрольными, а один — официальным, «Вильярреал» выиграл лишь дважды при трех поражениях и четырех ничьих.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Этта Эйонг и Пап Гейе — авторы двух голов команды в новом сезоне Ла Лиги.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» пока не имеет очков в активе и после первого тура испанского первенства занимает лишь 17-ю позицию.

    Команда в прошлом розыгрыше Ла Лиги финишировала в нижней половине таблицы на 16-й позиции, поэтому избежала понижения в классе.

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша Ла Лиги клуб на своем поле крупно проиграл «Райо Вальекано» (1:3).

    Перед этим в контрольной встрече коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от итальянского «Наполи» (2:3).

    Не сыграют: травмированы — Артеро, Руис и ван де Бек, дисквалифицирован — Гассанига.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Жирона» проиграл трижды при двух победах.

    Это сулит гостям явно не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор выездного поля.

    Хоэль Рока — автор пока что единственного гола команды в новом розыгрыше Ла Лиги.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Вильярреала» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Жироны» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Жироны» — в 5.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

    И хотя в двух последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал, результативность поединков аутсайдера игры обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчей «Жироны».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60

