Вильярреал — Жирона: прогноз на Ла Лигу и ставка за 2.08

24 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Жирона». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» имеет в своем активе три очка и после первого тура испанского первенства занимает третью строчку.

Команда в прошлом сезоне финишировала на пятой позиции в национальном первенстве, благодаря чему смогла пробиться в Лигу чемпионов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша Ла Лиги клуб на своем поле со счетом 2:0 одержал победу над «Овьедо».

Перед этим в товарищеской встрече коллектив уже не смог даже сыграть вничью, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от английской «Астон Виллы».

Не сыграют: травмированы — Коста, Камбвала и Морено, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в девяти последних поединках, восемь из которых были контрольными, а один — официальным, «Вильярреал» выиграл лишь дважды при трех поражениях и четырех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Этта Эйонг и Пап Гейе — авторы двух голов команды в новом сезоне Ла Лиги.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» пока не имеет очков в активе и после первого тура испанского первенства занимает лишь 17-ю позицию.

Команда в прошлом розыгрыше Ла Лиги финишировала в нижней половине таблицы на 16-й позиции, поэтому избежала понижения в классе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура нового розыгрыша Ла Лиги клуб на своем поле крупно проиграл «Райо Вальекано» (1:3).

Перед этим в контрольной встрече коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от итальянского «Наполи» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Артеро, Руис и ван де Бек, дисквалифицирован — Гассанига.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Жирона» проиграл трижды при двух победах.

Это сулит гостям явно не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор выездного поля.

Хоэль Рока — автор пока что единственного гола команды в новом розыгрыше Ла Лиги.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Вильярреала» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Жироны» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.50, победа «Жироны» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

И хотя в двух последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал, результативность поединков аутсайдера игры обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчей «Жироны».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60