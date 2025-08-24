Тулуза — Брест. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 августа 2025 года

Тулуза
Брест
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Тулуза» летом провела 6 контрольных поединков. В них команда уступила 4 раза при двух ничьих.
Тулуза — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фиолетовые» переиграли «Ниццу» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Севильей» (1:1). А вот поединок со «Штутгартом» завершился поражением (0:6).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Тулуза» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 16.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фиолетовые» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.
Причем «Тулуза» традиционно неудачно противостоит «Бресту». В 5 последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Фиолетовые» намерены впервые за 12 лет одолеть «пиратов».
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» нынешний чемпионат начали не лучшим образом. Команда находится на скромной 10 позиции.
Причем «Брест» летом успел провести 5 контрольных матчей. В них команда выиграла 4 раза при одной ничьей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» подписали мировую с «Лиллем» (3:3).
До того команда расписала паритет с «Сассуоло» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Наполи» (2:1).
При этом «Брест» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пираты» нынче вполне преуспевают в плане игры и результатов. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.
При этом «Брест» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и амбиции пободаться за выход в еврокубки имеются.
Команда не побеждает два матча кряду. Зато «Тулузу» она обыграла в трех последних очных поединках.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в обороне «фиолетовых».
Статистика для ставок
- «Брест» не проигрывал в 6 своих последних матчах
- «Тулуза» не проигрывала в 2 последних поединках
- «Фиолетовые» уже 12 лет не обыгрывают «Брест»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.
Прогноз: «Тулуза» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.
Ставка: Победа «Тулузы» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40