    Три очка для «фиолетовых»?

    Тулуза — Брест. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Брест»
    Франк Магри
    24 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Брест». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Брест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Августа 2025 года

    Тулуза

    Тулуза 18:15 Брест

    Брест

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Фиолетовые» новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тулуза» летом провела 6 контрольных поединков. В них команда уступила 4 раза при двух ничьих.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фиолетовые» переиграли «Ниццу» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Севильей» (1:1). А вот поединок со «Штутгартом» завершился поражением (0:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Тулуза» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 16.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фиолетовые» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно выгодно.

    Причем «Тулуза» традиционно неудачно противостоит «Бресту». В 5 последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Фиолетовые» намерены впервые за 12 лет одолеть «пиратов».

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» нынешний чемпионат начали не лучшим образом. Команда находится на скромной 10 позиции.

    Причем «Брест» летом успел провести 5 контрольных матчей. В них команда выиграла 4 раза при одной ничьей.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» подписали мировую с «Лиллем» (3:3).

    До того команда расписала паритет с «Сассуоло» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Наполи» (2:1).

    При этом «Брест» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пираты» нынче вполне преуспевают в плане игры и результатов. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

    При этом «Брест» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и амбиции пободаться за выход в еврокубки имеются.

    Команда не побеждает два матча кряду. Зато «Тулузу» она обыграла в трех последних очных поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в обороне «фиолетовых».

    Статистика для ставок

    • «Брест» не проигрывал в 6 своих последних матчах

    • «Тулуза» не проигрывала в 2 последних поединках

    • «Фиолетовые» уже 12 лет не обыгрывают «Брест»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: «Тулуза» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

    Ставка: Победа «Тулузы» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

