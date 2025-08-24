Лорьян — Ренн. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 августа 2025 года

24 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Ренн». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лорьян» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» новый сезон начали с поражения. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда победила два раза при одной коллизии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерлузовые» уступили «Осеру» (0:1).

До того команда была бита скромным «Анже» (0:1). Зато поединок с «Суонси» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лорьян» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мерлузовые» уступили в двух последних матчах. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно скромно.

Причем «Лорьян» традиционно успешно противостоит «Ренну». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Мерлузовые» одолели бретонцев в 4 последних очных встречах.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы нынешний чемпионат начали неплохо. Команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ренн» летом успел провести 6 контрольных матчей. В них команда выиграла один раз при одной коллизии.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бретонцы переиграли «Марсель» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Дженоа» (2:2). А вот чуть ранее она была расписала паритет с «Реал Сосьедадом» (1:1).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бретонцы не столь стабильны в плане игры и результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Ренн» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и амбиции пободаться за высокие места имеются.

Команда уже три года не может одолеть «Лорьян». Тем не менее, в своем нынешнем состоянии бретонцы способны на многое.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в небезгрешной обороне соперника.

Статистика для ставок

«Ренн» не проигрывает 5 матчей кряду

«Лорьян» уступил в 2 своих последних поединках

«Мерлузовые» переиграли «Ренн» в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Ренн» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости вполне способны прибавить, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

Ставка: Победа «Ренна» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40