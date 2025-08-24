Лорьян — Ренн. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 августа 2025 года

Лорьян
Ренн
«Лорьян»
Турнирное положение: «Мерлузовые» новый сезон начали с поражения. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Лорьян» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда победила два раза при одной коллизии.
Лорьян — Ренн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерлузовые» уступили «Осеру» (0:1).
До того команда была бита скромным «Анже» (0:1). Зато поединок с «Суонси» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лорьян» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мерлузовые» уступили в двух последних матчах. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно скромно.
Причем «Лорьян» традиционно успешно противостоит «Ренну». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Мерлузовые» одолели бретонцев в 4 последних очных встречах.
«Ренн»
Турнирное положение: Бретонцы нынешний чемпионат начали неплохо. Команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ренн» летом успел провести 6 контрольных матчей. В них команда выиграла один раз при одной коллизии.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бретонцы переиграли «Марсель» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Дженоа» (2:2). А вот чуть ранее она была расписала паритет с «Реал Сосьедадом» (1:1).
При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бретонцы не столь стабильны в плане игры и результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Ренн» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и амбиции пободаться за высокие места имеются.
Команда уже три года не может одолеть «Лорьян». Тем не менее, в своем нынешнем состоянии бретонцы способны на многое.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в небезгрешной обороне соперника.
Статистика для ставок
- «Ренн» не проигрывает 5 матчей кряду
- «Лорьян» уступил в 2 своих последних поединках
- «Мерлузовые» переиграли «Ренн» в 4 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
Прогноз: «Ренн» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные гости вполне способны прибавить, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.
Ставка: Победа «Ренна» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40