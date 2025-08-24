ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина Виктор ДьёкерешТайные условия: как пункты об отступных становятся оружием игроков и агентов Сергей Семак и Деян СтанковичПод прицелом. Кто из тренеров РПЛ будет уволен следующим?
  • 07:00
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее
  • 12:56
    • The Sun: Жозе Моуриньо интересен клубу Английской Премьер-лиги
  • 09:06
    • Сперцян может оказаться в «Атлетико»
  • 07:52
    • Куэста близок к переходу в «Спартак»
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
  • 23:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Бретонцы наконец-то одолеют «Лорьян»

    Лорьян — Ренн. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лорьян Прогнозы на Ренн Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Ренн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ренн»
    24 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Ренн». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лорьян» — «Ренн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Августа 2025 года

    Лорьян

  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 16:00 Ренн

    Ренн

  • Ренн
    •

    «Лорьян»

    Турнирное положение: «Мерлузовые» новый сезон начали с поражения. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лорьян» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда победила два раза при одной коллизии.

    Лорьян — Ренн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерлузовые» уступили «Осеру» (0:1).

    До того команда была бита скромным «Анже» (0:1). Зато поединок с «Суонси» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лорьян» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Мерлузовые» уступили в двух последних матчах. Да и в кадровом плане команда выглядит довольно скромно.

    Причем «Лорьян» традиционно успешно противостоит «Ренну». В 5 последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Мерлузовые» одолели бретонцев в 4 последних очных встречах.

    «Ренн»

    Турнирное положение: Бретонцы нынешний чемпионат начали неплохо. Команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ренн» летом успел провести 6 контрольных матчей. В них команда выиграла один раз при одной коллизии.

  • Их сравнивали с Месси. Вот, что с ними стало
  • «Было бы неуважением к Месси делать прямое сравнение со мной»
  • 21/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бретонцы переиграли «Марсель» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Дженоа» (2:2). А вот чуть ранее она была расписала паритет с «Реал Сосьедадом» (1:1).

    При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бретонцы не столь стабильны в плане игры и результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Ренн» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и амбиции пободаться за высокие места имеются.

    Команда уже три года не может одолеть «Лорьян». Тем не менее, в своем нынешнем состоянии бретонцы способны на многое.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в небезгрешной обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • «Ренн» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Лорьян» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Мерлузовые» переиграли «Ренн» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: «Ренн» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости вполне способны прибавить, к тому же имеют в своем составе качественных исполнителей.

    Ставка: Победа «Ренна» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Павлович — Кортес-Акоста
  • Бои
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ортега — Стерлинг
  • Бои
  • Сегодня в 14:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уокер — Чжан
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брентфорд — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лорьян — Ренн: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 24.08.202516:00. Бретонцы наконец-то одолеют «Лорьян»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры