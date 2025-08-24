ПерерывЛокомотив — РостовОнлайн
    Дмитрий Воробьёв«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция Янник Синнер и Карлос АлькарасUS Open-2025: главные интриги турнира Леннарт КарльОт Фраммерсбаха до «Альянц Арены»: путь Леннарта Карля к первой команде «Баварии»
    Ювентус — Парма: прогноз на матч Серии А и ставка за 2.04

    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Парма»
    Кенан Йылдыз
    24 августа в 1-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Ювентус» и «Парма». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Парма», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Серия А 24 Августа 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Парма

    Парма

  • Парма
    «Ювентус»

    Турнирное положение: туринский коллектив в прошлом сезоне не без труда, но занял 4-е место и вышел в Лигу чемпионов.

    «Бьянконери» смогли набрать 70 очка, обогнав на один балл ставшей пятой «Рому».

    Ювентус — Парма: коэффициенты букмекеров

    За 38 игр туринцы смогли 58 раз поразить ворота соперника и 35 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: на прошлой неделе «бьянконери» одержали победу в товарищеском матче «Аталанту» (2:1).

    В остальных «товарках» «Ювентус» выиграла свой дубль (2:0) и «Боруссию» из Дортмунда (2:1), а также сыграл вничью с «Реджаной» (1:1).

    Календарь и таблица Серии А

    До этого же подопечные Игора Тудора выступили в Клубном чемпионате мира, где вышли из группы, но проиграли на стадии 1/8 финала «Реалу» (0:1).

    Не сыграют: травмированы Маттиа Перин и Николо Савона.

    Состояние команды: летом руководство клуба решило сделать ставку на Игора Тудора в качестве главного тренера, который неплохо себя проявил в заключительной части сезона.

    Безусловно, «Ювентус» является одним из фаворитов Серии А, но не самый богатый опыт главного тренера может сыграть против чемпионских амбиций «бьянконери» в новом сезоне.

    «Парма»

    Турнирное положение: пармезанцы смогли остаться в Серии А по итогам прошлого сезона.

    За 38 тура «крестоносцы» смогли набрать лишь 36 баллов и финишировали на 16-й строчке в турнирной таблице.

  • Серия A возвращается: хаос, скандалы и новые герои итальянского футбола
  • Лето подарило Италии больше сюжетов, чем целый чемпионат
  • Вчера

    • Пармезанский коллектив за это время смог забить 44 мяча, а пропустил 58.

    Последние матчи: на прошлой неделе команда из одноименного города победила «Пескару» (2:0) в Кубке Италии.

    До этого в товарищеских матчах лейпцигцы уступили «Хайденхайму» (1:2) и одержали победу над «Про Верчелли» (3:1).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле Габриэль Шарнпетье, Матия Фриган, Джейкоб Ондрейка и Ботонд Балог.

    Состояние команды: летом у «Пармы» сменился тренер — вместо ушедшего в «Интер» Кристиана Киву на мостик встал 30-летний Карлос Куэста, бывший до этого помощником Микеля Артеты в «Арсенале».

    Ожидаемо, что пармезанцы будут менять стиль игры и это может создать определенные проблемы на старте сезона.

    Статистика для ставок

    • «Парма» забивала в ворота «Ювентуса» три матча подряд

    • «Ювентус» не проиграл в последних пяти матчах Серии А

    • В прошлом сезоне «Ювентус» не смог обыграть «Парму»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.80, а победа «Пармы» — в 7.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.76 и 2.04.

    Прогноз: команды начинают сезон, «Ювентус» под руководством Тудора пока испытывает трудности с реализацией, но в защите постарается отыграть на приличном уровне.

    Ставка: ТМ 2,5 за 2.04.

    Прогноз: «Парма» вполне способна не пропустить очень много от «Ювентуса».

    Ставка: победа «Пармы» с форой+1 за 2.17.

    Ювентус — Парма: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 24.08.202521:45. «Парма» создаст трудности «Ювентусу»?
