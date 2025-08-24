Ювентус — Парма: прогноз на матч Серии А и ставка за 2.04

Ювентус
Парма
«Ювентус»
Турнирное положение: туринский коллектив в прошлом сезоне не без труда, но занял 4-е место и вышел в Лигу чемпионов.
«Бьянконери» смогли набрать 70 очка, обогнав на один балл ставшей пятой «Рому».
Ювентус — Парма: коэффициенты букмекеров
За 38 игр туринцы смогли 58 раз поразить ворота соперника и 35 раза пропустили в свои.
Последние матчи: на прошлой неделе «бьянконери» одержали победу в товарищеском матче «Аталанту» (2:1).
В остальных «товарках» «Ювентус» выиграла свой дубль (2:0) и «Боруссию» из Дортмунда (2:1), а также сыграл вничью с «Реджаной» (1:1).
До этого же подопечные Игора Тудора выступили в Клубном чемпионате мира, где вышли из группы, но проиграли на стадии 1/8 финала «Реалу» (0:1).
Не сыграют: травмированы Маттиа Перин и Николо Савона.
Состояние команды: летом руководство клуба решило сделать ставку на Игора Тудора в качестве главного тренера, который неплохо себя проявил в заключительной части сезона.
Безусловно, «Ювентус» является одним из фаворитов Серии А, но не самый богатый опыт главного тренера может сыграть против чемпионских амбиций «бьянконери» в новом сезоне.
«Парма»
Турнирное положение: пармезанцы смогли остаться в Серии А по итогам прошлого сезона.
За 38 тура «крестоносцы» смогли набрать лишь 36 баллов и финишировали на 16-й строчке в турнирной таблице.
Пармезанский коллектив за это время смог забить 44 мяча, а пропустил 58.
Последние матчи: на прошлой неделе команда из одноименного города победила «Пескару» (2:0) в Кубке Италии.
До этого в товарищеских матчах лейпцигцы уступили «Хайденхайму» (1:2) и одержали победу над «Про Верчелли» (3:1).
Не сыграют: не смогут выйти на поле Габриэль Шарнпетье, Матия Фриган, Джейкоб Ондрейка и Ботонд Балог.
Состояние команды: летом у «Пармы» сменился тренер — вместо ушедшего в «Интер» Кристиана Киву на мостик встал 30-летний Карлос Куэста, бывший до этого помощником Микеля Артеты в «Арсенале».
Ожидаемо, что пармезанцы будут менять стиль игры и это может создать определенные проблемы на старте сезона.
Статистика для ставок
- «Парма» забивала в ворота «Ювентуса» три матча подряд
- «Ювентус» не проиграл в последних пяти матчах Серии А
- В прошлом сезоне «Ювентус» не смог обыграть «Парму»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.80, а победа «Пармы» — в 7.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.76 и 2.04.
- 2.85Атлетико — Эльче: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.18Динамо — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.60Леванте — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: команды начинают сезон, «Ювентус» под руководством Тудора пока испытывает трудности с реализацией, но в защите постарается отыграть на приличном уровне.
Ставка: ТМ 2,5 за 2.04.
Прогноз: «Парма» вполне способна не пропустить очень много от «Ювентуса».
Ставка: победа «Пармы» с форой+1 за 2.17.