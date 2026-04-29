30 апреля в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Алтай» и «Улытау». Начало игры — в 10:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алтай — Улытау с коэффициентом для ставки за 2.58.
«Алтай»
Турнирное положение: «Алтай» стартовал бледновато. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Алтай» набрал всего 4 очка в 7 поединках. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтай» не сумел одолеть «Женис» (0:0).
До того команда разошлась миром с «Кайсаром» (1:1). А вот поединок с «Улытау» принес разочарование (0:1).
В пяти своих последних матчах «Алтай» победил один раз. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Алтай» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.
Причем «Алтай» традиционно неудачно противостоит «Улытау». В трех очных поединках команда трижды уступила сопернику.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» стартовал относительно успешно. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Улытау» лишь на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Улытау» уступил «Жетысу» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Тоболу» (2:1). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Алтай» (2:1).
При этом «Улытау» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Улытау» нынче выглядит вполне выгодно. До последней ничьей команда победила 3 раза кряду.
При этом «Улытау» имеет относительно надежные тылы. Пропускает команда в среднем аккурат один мяч за матч.
Команда не столь успешно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках чемпионата она добыла лишь 4 очка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Алтай» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.58.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.71.
Прогноз: «Улытау» проводит весьма продуктивный отрезок, и явно постарается пробиться в четвертьфинал Кубка.
Ставка: Победа «Улытау» за 2.58.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алтай» не побеждал в 3 своих последних матчах
- «Улытау» до последней коллизии победил трижды кряду
- «Улытау» обыграл «Алтай» во всех 3 очных поединках
- «Улытау» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Алтай» в среднем забивает реже одного мяча за матч