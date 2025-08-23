ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Наполи» уверенно начнет сезон в Серии А?

    Сассуоло — Наполи: прогноз на матч Серии А и ставка за 1.95

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Наполи»
    Скотт Мактоминей
    23 августа в 1-м туре Серии А сыграют «Сассуоло» и «Наполи». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сассуоло» — «Наполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Серия А 23 Августа 2025 года

    Сассуоло

  • Сассуоло
    •  Сассуоло 19:30 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Сассуоло» спустя год после вылета из Серии А вернулась в высший эшелон итальянского футбола, став победителем Серии B.

    «Нероверди» смогли набрать 82 очка, стали первыми и на 6 баллов опередил ставшей второй «Пизу».

    Сассуоло — Наполи: коэффициенты букмекеров

    За 38 встреч «Сассуоло» смогли 78 раз поразить ворота соперника и 38 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: на прошлой неделе «нероверди» одержали минимальную победу в 1/32 финала Кубка Италии над «Катанзаро» — 1:0.

    Календарь и таблица Серии А

    До этого в товарищеских матчах «Сассуоло» сыграл вничью с «Брестом» (1:1) и «Эмполи» (0:0), но победил в матчах против «Тренто» (3:0) и «Реал Винченцы» (5:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сассуоло» неплохо провел предсезонные встречи и несмотря на поражения в последних играх прошлого сезона, «нероверди» уверенно вернулись в Серию А.

    Стоит ожидать, что команда из Эмильи-Романьи будет бороться за выживание, но вполне способна и остаться в Серии А как минимум еще на один сезон.

    «Наполи»

    Турнирное положение: неаполитанский коллектив в прошлом сезоне в последних турах выиграл чемпионат Италиии стал чемпионом страны.

  • Ставка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • Превью предстоящей кампании чемпионата Италии по футболу 2025/2026
  • 18/08/2025

    • Партенопейцы смогли набрать 82 очка, стали первыми и на один балл обогнали ставшим вторым «Интер».

    За 38 встреч «Наполи» смог 59 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: на прошлой неделе «Наполи» обыграл в контрольной встрече «Олимпиакос» со счетом 2:1.

    До этого же подопечные Антонио Конте победили «Сорренто» (4:0) и «Жирону» (3:2).

    Всего неаполитанцы провели 7 товарищеских встреч, в которых одержали 4 победы, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Наполи» потихоньку вкатывается в сезон и видно по товарищеским встречам, что подопечные Антонио Конте перед стартом сезона близки к оптимальной форме.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Партенопейцы в текущем сезоне по праву могут являться главными претендентами на чемпионский титул, учитывая тренерские перестановки у главных конкурентов в борьбе за «скудетто».

    Статистика для ставок

    • «Наполи» не проигрывает на протяжении 12 официальных встреч кряду

    • «Сассуоло» выиграл только 2 из 5 последних официальных игр

    • В последней очной игре «Наполи» разгромил в гостях «Сассуоло» со счетом 6:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.10, а победа «Сассуоло» — в 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.92 и 1.85.

    Прогноз: «Наполи» после трех побед кряду под конец межсезонья способен одержать победу над новичком Серии А на чужом поле.

    Ставка: Победа «Наполи» с форой -1 за 1.95.

    Прогноз: учитывая, что это старт сезона, можно ожидать, что обе команды не уйдут с поля без пропущенных мячей

    Ставка: Обе забьют — Да за 1.99.

