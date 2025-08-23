Сассуоло — Наполи: прогноз на матч Серии А и ставка за 1.95

Сассуоло
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Сассуоло» спустя год после вылета из Серии А вернулась в высший эшелон итальянского футбола, став победителем Серии B.
«Нероверди» смогли набрать 82 очка, стали первыми и на 6 баллов опередил ставшей второй «Пизу».
За 38 встреч «Сассуоло» смогли 78 раз поразить ворота соперника и 38 раза пропустили в свои.
Последние матчи: на прошлой неделе «нероверди» одержали минимальную победу в 1/32 финала Кубка Италии над «Катанзаро» — 1:0.
До этого в товарищеских матчах «Сассуоло» сыграл вничью с «Брестом» (1:1) и «Эмполи» (0:0), но победил в матчах против «Тренто» (3:0) и «Реал Винченцы» (5:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сассуоло» неплохо провел предсезонные встречи и несмотря на поражения в последних играх прошлого сезона, «нероверди» уверенно вернулись в Серию А.
Стоит ожидать, что команда из Эмильи-Романьи будет бороться за выживание, но вполне способна и остаться в Серии А как минимум еще на один сезон.
«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанский коллектив в прошлом сезоне в последних турах выиграл чемпионат Италиии стал чемпионом страны.
Партенопейцы смогли набрать 82 очка, стали первыми и на один балл обогнали ставшим вторым «Интер».
За 38 встреч «Наполи» смог 59 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.
Последние матчи: на прошлой неделе «Наполи» обыграл в контрольной встрече «Олимпиакос» со счетом 2:1.
До этого же подопечные Антонио Конте победили «Сорренто» (4:0) и «Жирону» (3:2).
Всего неаполитанцы провели 7 товарищеских встреч, в которых одержали 4 победы, дважды проиграли и один раз сыграли вничью.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Наполи» потихоньку вкатывается в сезон и видно по товарищеским встречам, что подопечные Антонио Конте перед стартом сезона близки к оптимальной форме.
Партенопейцы в текущем сезоне по праву могут являться главными претендентами на чемпионский титул, учитывая тренерские перестановки у главных конкурентов в борьбе за «скудетто».
Статистика для ставок
- «Наполи» не проигрывает на протяжении 12 официальных встреч кряду
- «Сассуоло» выиграл только 2 из 5 последних официальных игр
- В последней очной игре «Наполи» разгромил в гостях «Сассуоло» со счетом 6:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.10, а победа «Сассуоло» — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.92 и 1.85.
Прогноз: «Наполи» после трех побед кряду под конец межсезонья способен одержать победу над новичком Серии А на чужом поле.
Ставка: Победа «Наполи» с форой -1 за 1.95.
Прогноз: учитывая, что это старт сезона, можно ожидать, что обе команды не уйдут с поля без пропущенных мячей
Ставка: Обе забьют — Да за 1.99.