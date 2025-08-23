Леванте — Барселона: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.60

Леванте
Барселона
«Леванте»
Турнирное положение: «Лягушки» стартовали неудачно. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Леванте» летом провел 6 спаррингов. В них команда разжилась тремя викториями при одном поражении.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» уступили «Алавесу» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Осеру» (2:0). А вот поединок с «Кастельоном» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Леванте» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лягушки» потенциально способны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.
Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Барсе». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Лягушки» настроены дать бой чемпиону.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы нынешний чемпионат начали уверенно. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Барселона» летом провела 4 контрольных поединка. В них команда сумела добыть четыре победы.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Барселона» не заметила «Мальорку» (3:0).
До того команда учинила разгром «Комо» (5:0). А вот чуть ранее она буквально смела с газона «Тэгу» (5:0).
При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонцы традиционно шикарно атакуют. Победная серия команды составляет уже 9 поединков.
При этом «Барселона» летом несколько обновилась в кадровом виде. Да и Ламин Ямаль наверняка еще спрогрессирует!
Плюс ко всему, каталонцы одолели «Леванте» в двух последних очных поединках. А вот не проигрывает «лягушкам» команда уже почти 6 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Терять драгоценные очки «кулес» уж точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Барселона» одолела «Леванте» в 2 последних очных поединках
- «Лягушки» не могут обыграть каталонцев уже почти 6 лет
- Каталонцы не пропускали в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
Прогноз: «Барса» выглядит в разы монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости преуспевают в плане реализации, к тому же постараются продолжить свой мощный ход.
Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.00