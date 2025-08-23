Брентфорд — Астон Вилла: прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

Брентфорд
Астон Вилла
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчёлы» выдали неудачный старт. Команда нынче пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Брентфорд» не побеждает уже 2 матча кряду. Да и вообще, в 3 летних контрольных поединках команда победила всего 1 раз.
Брентфорд — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» уступили «Ноттингем Форесту» (1:3).
До того команда подписала мировую с «Боруссией» М (2:2). Зато поединок с КПР завершился минимальным успехом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брентфорд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчёлы» нынче смотрятся не столь выгодно. В двух своих последних матчах команда пропустила 5 мячей.
Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «поросятам». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается впервые за 3 года одолеть «вилланов».
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» стартовали не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 13 строчке турнирной таблицы.
Причем «Астон Вилла» не пропускала в 2 последних матчах. В 8 спаррингах межсезонья команда победила 3 раза при 3 поражениях.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Вилланы» не смогли одолеть «Ньюкасл» (0:0).
До того команда сломила сопротивление «Вильярреала» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Марселю» (1:3).
При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» не особенно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 3 мяча в 3 своих последних матчах.
При этом «Астон Вилла» одолела «пчёл» в 2 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда обязана улучшать свои результаты.
Команда на данном этапе пока не преуспевает в плане игры и результатов. «Вилланы» имеют качественный подбор игроков, и уж точно должна прибавить.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Вилланы» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов.
Статистика для ставок
- «Брентфорд» не побеждает 2 матча кряду
- «Астон Вилла» не пропускала в 2 своих последних поединках
- «Брентфорд» уже 3 года не может одолеть «вилланов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Вилланы» выглядят монолитнее оппонента, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.
«Брентфорд» имеет проблемы в плане надежности тылов, да и «Астон Вилла» способна прибавить во всех компонентах.
Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10