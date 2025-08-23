ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эшли ЯнгИх сравнивали с Месси. Вот, что с ними стало Альваро МонтороПять жемчужин с юга: новые лица для европейского футбола Антон МиранчукТретий сборник за лето: «Динамо» подписывает Миранчука
  • 07:52
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
  • 23:48
    • ПАОК Чалова проиграл «Риеке» в матче квалификации ЛЕ
  • 23:10
    • «Фиорентина» обыграла «Полесье», а «Шахтер» сыграл вничью с «Серветтом»
  • 20:28
    • «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в матче Кубка Блинова
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 20:13
    • Полузащитник «Динамо» Мх может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
    Все новости спорта

    Добудут ли «вилланы» три очка?

    Брентфорд — Астон Вилла: прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Амаду Онана
    23 августа во 2-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Августа 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 17:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Пчёлы» выдали неудачный старт. Команда нынче пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брентфорд» не побеждает уже 2 матча кряду. Да и вообще, в 3 летних контрольных поединках команда победила всего 1 раз.

    Брентфорд — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» уступили «Ноттингем Форесту» (1:3).

    До того команда подписала мировую с «Боруссией» М (2:2). Зато поединок с КПР завершился минимальным успехом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брентфорд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Пчёлы» нынче смотрятся не столь выгодно. В двух своих последних матчах команда пропустила 5 мячей.

    Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «поросятам». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается впервые за 3 года одолеть «вилланов».

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» стартовали не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Астон Вилла» не пропускала в 2 последних матчах. В 8 спаррингах межсезонья команда победила 3 раза при 3 поражениях.

  • Сперцян может перейти из «Краснодара» в клуб из Англии. Но есть нюанс
  • Если верить СМИ, Эдуард не против перехода
  • 20/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Вилланы» не смогли одолеть «Ньюкасл» (0:0).

    До того команда сломила сопротивление «Вильярреала» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Марселю» (1:3).

    При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вилланы» не особенно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 3 мяча в 3 своих последних матчах.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Астон Вилла» одолела «пчёл» в 2 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда обязана улучшать свои результаты.

    Команда на данном этапе пока не преуспевает в плане игры и результатов. «Вилланы» имеют качественный подбор игроков, и уж точно должна прибавить.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Вилланы» намерены побороться за попадание в Лигу чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Брентфорд» не побеждает 2 матча кряду

    • «Астон Вилла» не пропускала в 2 своих последних поединках

    • «Брентфорд» уже 3 года не может одолеть «вилланов»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Вилланы» выглядят монолитнее оппонента, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

    «Брентфорд» имеет проблемы в плане надежности тылов, да и «Астон Вилла» способна прибавить во всех компонентах.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алай — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Брентфорд — Астон Вилла: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 23.08.202517:00. Добудут ли «вилланы» три очка?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры