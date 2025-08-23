ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Арсенал» победит «Лидс» в результативной встрече?

    Арсенал — Лидс: прогноз на матч АПЛ и ставка за 1.75

    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лидс»
    Мартин Эдегор
    23 августа во 2-м туре АПЛ сыграют «Арсенал» и «Лидс». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Лидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Августа 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 19:30 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: после первого тура «Арсенал» набрал три очка и занимает текущее 6-е место в турнирной таблице с разницей мячей — 1:0.

    В минувшем сезоне «канониры» заняли 2-е место в АПЛ, набрав 74 очка за 38 встреч с разницей мячей 69:34.

    Последние матчи: на прошлой неделе «канониры» в 1-м туре АПЛ обыграли в гостях «Манчестер Юнайтед» — 1:0.

    До этого в товарищеских матчах «Арсенал» обыграл «Атлетик» (3:0), «Ньюкасл» (3:2) и «Милан» (1:0), а также потерпел поражения от «Вильярреала» (2:3) и «Тоттенхэма» (1:0).

    Не сыграют: травмированы Кай Хаверц и Габриэль Жезус.

    Состояние команды: «Арсенал» три года подряд занимает 2-е место в АПЛ и считается одним из фаворитов в борьбе за чемпионский титул наравне с «Ливерпулем».

    Если команда Микеля Артеты сможет избежать ненужной потери очков в играх против аутсайдеров, то «канониры» вполне могут стать чемпионами Англии впервые за 22 года.

    «Лидс»

    Турнирное положение: после первого тура «павлины» с 3 очками в активе занимают текущее 7-е место в турнирной таблице с положительной разницей мячей — 1:0.

    • В минувшем сезоне «Лидс» занял 1-е место в Чемпионшипе, набрав 100 очков за 46 встреч с разницей мячей 95:30.

    Последние матчи: на прошлой неделе «Лидс» на своем поле одержал минимальную победу над «Эвертоном» в 1-м туре АПЛ — 1:0.

    В «товарняках» новички АПЛ все три встречи свели ничью — матчи против «Милана» (1:1), «Вильярреала» (1:1), «Манчестер Юнайтед» (0:0) победителя не выявили.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лидс» после возвращения в АПЛ явно рассчитывает как минимум закрепиться в высшем эшелоне английского футбола.

    «Павлины» вполне способны зацепиться за место в середине турнирной таблице, но не более.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» забивает в 6 матчах кряду

    • «Лидс» не проигрывает на протяжении 11 официальных встреч подряд

    • «Арсенал» не проигрывает «Лидсу» с 2003-го года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.20, а победа «Лидса» — в 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.54 и 2.43.

    Прогноз: «Арсенал» продолжит свою беспроигрышную серию и способен одержать уверенную победу над гостями.

    Ставка: Победа «Арсенала» с форой -1,5 за 1.76.

    Прогноз: более рискованный прогноз, команды любят забивать, хоть и в первых турах одержали минимальные победы.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.35.

