Арсенал — Лидс: прогноз на матч АПЛ и ставка за 1.75

Арсенал Лондон
Лидс
«Арсенал»
Турнирное положение: после первого тура «Арсенал» набрал три очка и занимает текущее 6-е место в турнирной таблице с разницей мячей — 1:0.
В минувшем сезоне «канониры» заняли 2-е место в АПЛ, набрав 74 очка за 38 встреч с разницей мячей 69:34.
Арсенал Лондон — Лидс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: на прошлой неделе «канониры» в 1-м туре АПЛ обыграли в гостях «Манчестер Юнайтед» — 1:0.
До этого в товарищеских матчах «Арсенал» обыграл «Атлетик» (3:0), «Ньюкасл» (3:2) и «Милан» (1:0), а также потерпел поражения от «Вильярреала» (2:3) и «Тоттенхэма» (1:0).
Не сыграют: травмированы Кай Хаверц и Габриэль Жезус.
Состояние команды: «Арсенал» три года подряд занимает 2-е место в АПЛ и считается одним из фаворитов в борьбе за чемпионский титул наравне с «Ливерпулем».
Если команда Микеля Артеты сможет избежать ненужной потери очков в играх против аутсайдеров, то «канониры» вполне могут стать чемпионами Англии впервые за 22 года.
«Лидс»
Турнирное положение: после первого тура «павлины» с 3 очками в активе занимают текущее 7-е место в турнирной таблице с положительной разницей мячей — 1:0.
В минувшем сезоне «Лидс» занял 1-е место в Чемпионшипе, набрав 100 очков за 46 встреч с разницей мячей 95:30.
Последние матчи: на прошлой неделе «Лидс» на своем поле одержал минимальную победу над «Эвертоном» в 1-м туре АПЛ — 1:0.
В «товарняках» новички АПЛ все три встречи свели ничью — матчи против «Милана» (1:1), «Вильярреала» (1:1), «Манчестер Юнайтед» (0:0) победителя не выявили.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лидс» после возвращения в АПЛ явно рассчитывает как минимум закрепиться в высшем эшелоне английского футбола.
«Павлины» вполне способны зацепиться за место в середине турнирной таблице, но не более.
Статистика для ставок
- «Арсенал» забивает в 6 матчах кряду
- «Лидс» не проигрывает на протяжении 11 официальных встреч подряд
- «Арсенал» не проигрывает «Лидсу» с 2003-го года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.20, а победа «Лидса» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.54 и 2.43.
- 2.12Вест Хэм — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Бавария — РБ Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.10ПСЖ — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Арсенал» продолжит свою беспроигрышную серию и способен одержать уверенную победу над гостями.
Ставка: Победа «Арсенала» с форой -1,5 за 1.76.
Прогноз: более рискованный прогноз, команды любят забивать, хоть и в первых турах одержали минимальные победы.
Ставка: ТБ 3,5 за 2.35.