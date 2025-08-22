Вест Хэм — Челси: прогноз на матч АПЛ и ставка за 2.12

22 августа во 2-м туре АПЛ сыграют «Вест Хэм» и «Челси». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: после первого тура «Вест Хэм» не набрал ни одного очка и занимает текущее 9-е место в турнирной таблице без забитых и пропущенных мячей.

В минувшем сезоне «молотобойцы» заняли 14-е место в АПЛ, набрав 43 очка за 38 встреч с разницей мячей 46:62.

Последние матчи: на прошлой неделе «молотобойцы» были разгромлены в гостях новичком АПЛ из «Сандерленда» — 0:3.

До этого в товарищеских матчах «Вест Хэм» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), но победил в матчах против «Лилля» (2:1), «Борнмута» (2:0), «Эвертона» (2:1) и «Грассхопперс» (3:1).

Не сыграют: травмированы Крисенсио Саммервилл и Джордж Ирти.

Состояние команды: «Вест Хэм» несмотря на хорошо проведенную предсезонку ужасно стартовала в Премьер-лиге и вряд ли стоит рассчитывать, что «молотобойцы» смогут побороться за еврокубки.

Стоит ожидать, что максимум для подопечных Грэма Поттера в этом сезоне будет борьба за место в середине турнирной таблицы.

«Челси»

Турнирное положение: после первого тура «синие» с 1 очком в активе занимают текущее 9-е место в турнирной таблице без забитых и пропущенных мячей.

В минувшем сезоне «Челси» занял 4-е место в АПЛ, набрав 69 очков за 38 встреч с разницей мячей 64:43.

Последние матчи: на прошлой неделе «Челси» сыграл с «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ и команды разошлись без голов — 0:0.

До этого же подопечные Энцо Марески выступили в Клубном чемпионате мира, где стали победителем турнира, обыграв в решающей встрече «ПСЖ» (3:0).

В товарищеских матчах «пенсионеры» выиграла у «Милана» (4:1) и «Байера» (2:0).

Не сыграют: травмированы Леви Колуилл, Бенуа Бадьяшиле, Ромео Лавия и Омари Келлиман. Михаил Мудрик продолжает отбывать дисквалификацию за употребление допинга.

Состояние команды: несмотря на нулевую ничью с «Пэлас», «синие» подходят к сезону если не как главный фаворит в борьбе за АПЛ, то точно команда Энцо Марески будет претендовать на борьбу за титул.

«Челси» продолжает курс на омоложение состава, который вполне способен в будущем выиграть множество трофеев, включая чемпионат Англии.

Статистика для ставок

«Челси» не проигрывает на протяжении 8 встреч кряду

«Вест Хэм» выиграл только 1 домашний матч в последних 8 официальных играх

В последней очной игре «Челси» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.12.

Прогноз: команды пока тяжеловато начинают сезон и голевой феерии вряд ли стоит ожидать.

Ставка: ТМ 2,5 за 2.12.

Прогноз: так как матч не обещает быть результативным, то следует ожидать, что один из таймов завершится нулями на табло.

Ставка: Голы в обоих таймах — Нет за 2.20.