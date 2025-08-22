Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Суперлига, 22 августа 2025 года

22 августа в 3-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Фатих Карагюмрюк» и «Гёзтепе». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Гёзтепе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

Турнирное положение: Стамбульцы стартовали весьма неудачно. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Фатих Карагюмрюк» еще не забил ни разу в чемпионате. Да и в плане организации игры у команды не все ладно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Со счетом 0:3 она уступила «Галатасараю».

До того команда переиграла «Бандырмаспор» (3:1). Да и поединок с «Игдиром» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Фатих Карагюмрюк» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Стамбульцы явно намерены избежать борьбы за выживание. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

Причем «Фатих Карагюмрюк» традиционно успешно противостоит «Гёзтепе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда обыграла измирцев в двух последних очных поединках.

«Гёзтепе»

Турнирное положение: Измирцы нынешний сезон начали продуктивно. Команда на данный момент осела на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Гёзтепе» в двух турах набрал 4 очка. Более того, команда еще ни разу не пропустила в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Гёзтепе» расписал паритет с «Фенербахче» (0:0).

До того команда сумела переиграть «Ризеспор» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Антальяспору» (1:0).

При этом «Гёзтепе» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Измирцы нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.

При этом «Гёзтепе» не пропускает 2 матча кряду. Да и наличие в составе качественных исполнителей очень поможет в решении глобальных задач.

Команда нынче выглядит весьма симпатично. До последней ничьей измирцы сумели добыть две виктории кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Гёзтепе» не проигрывает 6 матчей кряду

«Фатих Карагюмрюк» до последней коллизии победил 2 раза кряду

Измирцы не пропускают 2 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гёзтепе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

Прогноз: «Гёзтепе» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости успешно стартовали в чемпионате, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

Ставка: Победа «Гёзтепе» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10