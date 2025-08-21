Зриньски — Утрехт: прогноз на футбол, Лига Европы, и ставка за 2.02

21 августа в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Зриньски» и «Утрехт». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зриньски» — «Утрехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зриньски»

Турнирное положение: «Зриньски» как чемпион Боснии и Герцеговины начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где стартовала еще в первом раунде квалификации.

Команда в континентальном топ-турнире сперва прошла «Виртус» из Сан-Марино, но во втором круге уступила словацкому «Словану», после чего уже в третьем раунде отбора Лиги Европы одолела исландский «Брейдаблик».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура своего национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Широки-Бриег» (0:0).

Ранее коллектив из Мостара уже оказался на высоте, когда в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы «Зриньски» с результатом 2:1 обыграл все тот же «Брейдаблик».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Зриньски» выиграла лишь один раз при трех ничьих и одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам явно не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Неманья Бильбия — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Утрехт»

Турнирное положение: В отличие от соперника, нидерландский «Утрехт» начал выступления в нынешнем еврокубке, где преодолел две стадии отбора.

Команда в первых двух стадиях континентального турнира по сумме двух поединков прошла представителя Молдовы — «Шериф», а также швейцарский «Серветт».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура своего национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Спарты» Роттердам (1:2).

Перед этим коллектив уже оказался на высоте, когда в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы теперь уже в домашних стенах обыграл все тот же «Серветт» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Утрехт» выиграл пять раз при одном поражении.

Это говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Виктор Йенсен — лучший бомбардир команды и отбора Лиги Европы нынешнего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Зриньски» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Зриньски» сыграл вничью

в семи из восьми последних матчей «Утрехта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Зриньски» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Между тем, в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

Ставка: «Утрехт» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.30