    Постигнет ли нидерландцев фиаско в Боснии?

    Зриньски — Утрехт: прогноз на футбол, Лига Европы, и ставка за 2.02

    Прогноз и ставки на «Зриньски» — «Утрехт»
    Виктор Йенсен
    21 августа в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Зриньски» и «Утрехт». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зриньски» — «Утрехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Зриньски

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Зриньски 21:00 Утрехт

    Утрехт

  • Утрехт
    •

    «Зриньски»

    Турнирное положение: «Зриньски» как чемпион Боснии и Герцеговины начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где стартовала еще в первом раунде квалификации.

    Команда в континентальном топ-турнире сперва прошла «Виртус» из Сан-Марино, но во втором круге уступила словацкому «Словану», после чего уже в третьем раунде отбора Лиги Европы одолела исландский «Брейдаблик».

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура своего национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Широки-Бриег» (0:0).

    Ранее коллектив из Мостара уже оказался на высоте, когда в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы «Зриньски» с результатом 2:1 обыграл все тот же «Брейдаблик».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Зриньски» выиграла лишь один раз при трех ничьих и одном поражении.

    Такая форма обещает хозяевам явно не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Неманья Бильбия — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    «Утрехт»

    Турнирное положение: В отличие от соперника, нидерландский «Утрехт» начал выступления в нынешнем еврокубке, где преодолел две стадии отбора.

    Команда в первых двух стадиях континентального турнира по сумме двух поединков прошла представителя Молдовы — «Шериф», а также швейцарский «Серветт».

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура своего национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Спарты» Роттердам (1:2).

    Перед этим коллектив уже оказался на высоте, когда в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы теперь уже в домашних стенах обыграл все тот же «Серветт» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Утрехт» выиграл пять раз при одном поражении.

    Это говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Виктор Йенсен — лучший бомбардир команды и отбора Лиги Европы нынешнего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Зриньски» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Зриньски» сыграл вничью

    • в семи из восьми последних матчей «Утрехта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Зриньски» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Между тем, в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

    Ставка: «Утрехт» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Зриньски — Утрехт: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 21.08.202521:00. Постигнет ли нидерландцев фиаско в Боснии?
