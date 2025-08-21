ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Остановят ли словаки швейцарцев?

    Слован Братислава — Янг Бойз: прогноз на футбол, Лига Европы, и ставка за 1.85

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Слован Братислава Прогнозы на Янг Бойз Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Слован» Братислава — «Янг Бойз»
    Давид Стрелец
    21 августа в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Слован» Братислава и «Янг Бойз». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «Янг Бойз», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Слован

  • Либерец
    •  Слован 21:15 Янг Бойз

    Янг Бойз

  • Берн
    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: «Слован» Братислава как чемпион Словакии начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где стартовала во втором раунде квалификации.

    Команда в континентальном топ-турнире сперва прошла «Зриньски» из Боснии и Герцеговины, но в третьем круге уступила казахстанскому «Кайрату», из-за чего и оказалась в Лиге Европы.

    Слован — Янг Бойз: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Скалицей» (1:0).

    Ранее столичный коллектив уже потерпел неудачу, когда в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов по пенальти уступил путевку в следующий круг «Кайрату».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, семь из которых были официальными, а один — товарищеским, «Слован» Братислава проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам явно неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

    Давид Стрелец — лучший бомбардир команды в еврокубках текущего сезона с тремя голами.

    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: В отличие от соперника, швейцарский «Янг Бойз» только начинает выступления в еврокубках — в данном континентальном турнире.

    Команда в своем национальном первенстве занимает пятую позицию по итогам четырех туров с отставанием в четыре очка от лидера «Санкт-Галлена».

  • Еще не поздно: 11 игроков, которым стоит сменить клуб до закрытия трансферного окна
  • Среди них — бразилец из «Реала» и лучший вратарь прошлого розыгрыша Лиги чемпионов
  • 15/08/2025

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1/32 финала Кубка Швецарии столичный клуб на чужом поле разгромил «Куртетелль» (4:1).

    Перед этим коллектив уже был не на высоте, когда в третьем туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах сыграл вничью со «Сьоном» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Янг Бойз» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

    Команда пока еще не забивала в еврокубках нынешнего сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Слован» выиграл

    • в трех последних матчах «Слована» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Янг Бойз» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Янг Бойз» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Слована» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Между тем, в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Янг Бойз» победит за 2.25

