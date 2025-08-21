Шкендия — Лудогорец: прогноз на футбол, Лига Европы, и ставка за 1.93

Шкендия
Лудогорец
«Шкендия»
Турнирное положение: «Шкендия» как чемпион Северной Македонии начала выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где стартовала еще в первом раунде квалификации.
Команда в первых двух стадиях главного континентального турнира прошла валлийский ТНС и румынскую «Стяуа», после чего в третьем круге отбора проиграла «Карабаху», из-за чего и оказалась в Лиге Европы.
Шкендия — Лудогорец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура своего национального первенства клуб на выезде одержал победу над «Македонией ГП» (3:1).
Ранее коллектив из Скопье уже не сумел выиграть, когда снова-таки в чужих стенах потерпел разгромное поражение от азербайджанского «Карабаха» с результатом 1:5.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Шкендия» проиграла лишь дважды при семи победах и двух ничьих.
Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.
Фабрис Тамба — лучший бомбардир команды в еврокубках текущего сезона с двумя голами.
«Лудогорец»
Турнирное положение: Болгарский «Лудогорец» так же, как и соперник, начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где стартовал еще в первом раунде квалификации.
Команда в первых двух стадиях топ-еврокубка прошла белорусское «Динамо» Минск и хорватскую «Риеку», после чего в третьем круге отбора проиграла венгерскому «Ференцварошу», из-за чего и оказалась в Лиге Европы.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура своего национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Локомотивом» София (0:0).
Перед этим коллектив и вовсе остался ни с чем, когда в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов теперь уже на выезде потерпел разгром от «Ференцвароша» со счетом 0:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лудогорец» выиграл лишь один раз при двух ничьих и одной победе.
Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.
Шесть голов команды в еврокубках нынешнего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в девяти из 11-ти последних матчей «Шкендия» не проиграла
- в пяти из шести последних матчей «Шкендии» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Лудогорца» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.50, победа «Шкендии» — в 4.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.
- 2.25Селтик — Кайрат: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Фенербахче — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.90Базель — Копенгаген: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.
И хотя в четырех последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал, то, что аутсайдер дуэли регулярно забивает и пропускает, обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Шкендии».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05