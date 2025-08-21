Шкендия — Лудогорец: прогноз на футбол, Лига Европы, и ставка за 1.93

21 августа в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Шкендия» и «Лудогорец». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шкендия» — «Лудогорец», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шкендия»

Турнирное положение: «Шкендия» как чемпион Северной Македонии начала выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где стартовала еще в первом раунде квалификации.

Команда в первых двух стадиях главного континентального турнира прошла валлийский ТНС и румынскую «Стяуа», после чего в третьем круге отбора проиграла «Карабаху», из-за чего и оказалась в Лиге Европы.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура своего национального первенства клуб на выезде одержал победу над «Македонией ГП» (3:1).

Ранее коллектив из Скопье уже не сумел выиграть, когда снова-таки в чужих стенах потерпел разгромное поражение от азербайджанского «Карабаха» с результатом 1:5.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Шкендия» проиграла лишь дважды при семи победах и двух ничьих.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Фабрис Тамба — лучший бомбардир команды в еврокубках текущего сезона с двумя голами.

«Лудогорец»

Турнирное положение: Болгарский «Лудогорец» так же, как и соперник, начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где стартовал еще в первом раунде квалификации.

Команда в первых двух стадиях топ-еврокубка прошла белорусское «Динамо» Минск и хорватскую «Риеку», после чего в третьем круге отбора проиграла венгерскому «Ференцварошу», из-за чего и оказалась в Лиге Европы.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках пятого тура своего национального первенства клуб на своем поле разошелся мировой с «Локомотивом» София (0:0).

Перед этим коллектив и вовсе остался ни с чем, когда в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов теперь уже на выезде потерпел разгром от «Ференцвароша» со счетом 0:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лудогорец» выиграл лишь один раз при двух ничьих и одной победе.

Это говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.

Шесть голов команды в еврокубках нынешнего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в девяти из 11-ти последних матчей «Шкендия» не проиграла

в пяти из шести последних матчей «Шкендии» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Лудогорца» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.50, победа «Шкендии» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

И хотя в четырех последних матчах гостей хотя бы один из соперников не забивал, то, что аутсайдер дуэли регулярно забивает и пропускает, обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Шкендии».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05