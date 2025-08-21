Шахтер — Серветт. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Донецкий «Шахтер» дома сыграет против «Серветта» из Швейцарии в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Серветт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шахтёр»

Турнирная таблица: Донецкий «Шахтёр» занимает 2 место в чемпионате Украины, набрав 7 очков. Горняки одержали две победы и сыграли один матч вничью.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Во втором раунде ЛЕ донецкий клуб без проблем преодолел барьер в лице турецкого «Бешикташа» (2:0 — дома, 4:2 — в гостях).

Тяжелым получилось противостояние против «Панатинаикоса» в третьем раунде Лиги Европы, «Шахтер» проиграл дуэли лишь в серии послематчевых пенальти. Со счетом 4:3 точнее оказались греческие футболисты.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Шахтёр» в пяти матчах одержал две победы, сыграл два матча вничью и в одной встрече потерпел фиаско.

«Серветт»

Турнирная таблица: В чемпионате Швейцарии «Серветт» занимает предпоследнее 11 место, команда в трех матчах набрала всего одно очко.

Последние матчи: Новый евросезон «Серветт» начал в Лиге чемпионов, швейцарский клуб во втором раунде еврокубка проиграл чешской «Виктории» (1:3 — дома, 1:0 — в гостях).

Неудачным получилось выступление и в Лиге Европы, швейцарцы в третьем раунде уступили «Утрехту» из Нидерландов (1:3 — дома, 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Серветту» удалось прервать шестиматчевую безвыигрышную серию, ранее швейцары сыграли один раз вничью и проиграли в пяти матчах.

Статистика для ставок

«Шахтер» уступил «Панатинаикосу» в серии пенальти

«Серветт» потерпел неудачу в играх против «Виктории» и «Утрехта»

В 2012 «Шахтер» выиграл у «Серветта» в товарищеском матче (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.90, а победа «Серветт» — в 7.90.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.

Прогноз: «Шахтер» несмотря на то, что не смог забить «Панатинаикосу» в предыдущей стадии квалификации, вполне способен переиграть «Серветт». Во-первых, у донецкого клуба линия атаки забивает в среднем за игру 3 мяча, во-вторых, швейцарцы пока не смогли преодолеть своих соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Ставка: Фора «Шахтёра» (-1.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.