  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «Шахтёр» обыграет соперника на классе?

    Шахтер — Серветт. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Шахтер Донецк Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Серветт»
    «Шахтер» — «Панатинаикос»
    Донецкий «Шахтер» дома сыграет против «Серветта» из Швейцарии в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Серветт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •  Шахтёр Д 21:00 Серветт

    Серветт

  • Лига Европы. Квалификация
    «Шахтёр»

    Турнирная таблица: Донецкий «Шахтёр» занимает 2 место в чемпионате Украины, набрав 7 очков. Горняки одержали две победы и сыграли один матч вничью.

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Шахтёр Д — Серветт: коэффициенты букмекеров

    Во втором раунде ЛЕ донецкий клуб без проблем преодолел барьер в лице турецкого «Бешикташа» (2:0 — дома, 4:2 — в гостях).

    Тяжелым получилось противостояние против «Панатинаикоса» в третьем раунде Лиги Европы, «Шахтер» проиграл дуэли лишь в серии послематчевых пенальти. Со счетом 4:3 точнее оказались греческие футболисты.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Шахтёр» в пяти матчах одержал две победы, сыграл два матча вничью и в одной встрече потерпел фиаско.

    «Серветт»

    Турнирная таблица: В чемпионате Швейцарии «Серветт» занимает предпоследнее 11 место, команда в трех матчах набрала всего одно очко.

  • Сложный старт: почему топ-клубы АПЛ выглядят далекими от идеала
  • «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла» уже сталкиваются с вызовами
  • Сегодня

    • Последние матчи: Новый евросезон «Серветт» начал в Лиге чемпионов, швейцарский клуб во втором раунде еврокубка проиграл чешской «Виктории» (1:3 — дома, 1:0 — в гостях).

    Неудачным получилось выступление и в Лиге Европы, швейцарцы в третьем раунде уступили «Утрехту» из Нидерландов (1:3 — дома, 1:2 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: «Серветту» удалось прервать шестиматчевую безвыигрышную серию, ранее швейцары сыграли один раз вничью и проиграли в пяти матчах.

    Статистика для ставок

    • «Шахтер» уступил «Панатинаикосу» в серии пенальти

    • «Серветт» потерпел неудачу в играх против «Виктории» и «Утрехта»

    • В 2012 «Шахтер» выиграл у «Серветта» в товарищеском матче (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.90, а победа «Серветт» — в 7.90.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: «Шахтер» несмотря на то, что не смог забить «Панатинаикосу» в предыдущей стадии квалификации, вполне способен переиграть «Серветт». Во-первых, у донецкого клуба линия атаки забивает в среднем за игру 3 мяча, во-вторых, швейцарцы пока не смогли преодолеть своих соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Ставка: Фора «Шахтёра» (-1.5) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.83.

