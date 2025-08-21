ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Ракув» не заметит болгар

    Ракув — Арда. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Ракув» — «Арда»
    «Ракув»
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Ракув» и «Арда». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ракув» — «Арда», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Ракув

  • Ченстохова
    •  Ракув 22:00 Arda Kardzhali

    Arda Kardzhali

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Ракув»

    Турнирное положение: Поляки уже прошли два раунда квалификации Лиги конференций. С дистанции были сброшены «Жилина» и «Маккаби» Хайфа.

    При этом «Ракув» в своем чемпионате стартовала не лучшим образом. После 4 туров команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ракув» переиграла «Термалику» (3:2).

    До того команда по всем статьям одолела «Маккаби» Хайфа (2:0). А вот поединок с этим же соперником завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ракув» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ракув» нынче прибавляет в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Причем «Ракув» до двух своих побед уступил дважды кряду. Да и вообще, cтабильностью результатов команда не блещет.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Поляки постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Арда»

    Турнирное положение: Болгары удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.

    Причем «Арда» не пропускает уже 4 матча кряду. Да и успешный проход двух раундов квалификации явно окрыляет.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Арда» переиграла «Кауно Жальгирис» (2:0).

    До того команда подписала мировую с софийским «Локомотивом» (0:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Кауно Жальгирис» (1:0).

    При этом «Арда» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Арда» нынче выглядит весьма выгодно. Да и яркий старт в еврокубках прибавляет позитива.

    При этом «Арда» традиционно имеет весьма надежные тылы. Да и атака команда нынче выглядит весьма впечатляюще.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Болгары уже прыгнули выше головы, но явно намерены квалифицироваться в групповой этап еврокубков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Болгары вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Арда» не пропускала в 4 своих последних матчах

    • «Ракув» победил в 2 последних поединках

    • «Арда» не проигрывает 7 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Поляки намерены продлить свой победный сериал, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Арда» до того противостояла скромным соперникам.

    Ставка: Фора «Ракува» -2.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.63

