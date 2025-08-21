Неман — Райо Вальекано. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

«Неман» из Беларуси сыграет против «Райо Вальекано» из Испании в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Неман»

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 7 место, набрав 28 очков. В 15 матчах команда из Гродно одержала 9 побед, 1 встречу завершила вничью и в 5 поединках потерпела поражение.

Последние матчи: В еврокубках «Неман» стартовал с 1 отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии беларусы одержали уверенную победу над армянским «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях). Во втором отборочном раунде беларусы выиграли у «Кошице» (1:1 — дома, 3:2 в гостях).

Тяжёлым для беларусов стало противостояние в 3 раунде Лиги конференций, «Неман» взял вверх над фарерским «Клаксвиком» (2:0 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях). Всё решилось в серии пенальти, в которой футболисты «Немана» оказались сильнее — 5:4.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В шести матчах Лиги конференций «Неман» одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл.

«Райо Вальекано»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» финишировал на 8 месте, заработва 52 очка. Так мадридская команда завоевала путевку в финал квалификации Лиги конференций.

Последние матчи: Первые три квалификационных раунда испанский клуб пропустил из-за высокой позиции Ла Лиги в рейтинге УЕФА. «Райо Вальекано» перед стартом в Лиге конференций провело матч 1-го тура чемпионата Испании, выиграв у «Жироны» (3:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В межсезонье «Райо Вальекано» провело четыре товарищеских матча, выиграв у «Сандерленда» (3:0) и «Зволле» (5:0), сыграв вничью с «Генком» (1:1) и проиграв «Вест Бромвичу» (2:3).

Статистика для ставок

«Неман» в Лиге конференций обыграл «Урарту», «Кошице» и «Клаксвик»

«Райо Вальекано» стартует с раунда плей-офф Лиги конференций

«Неман» и «Райо Вальекано» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.70, а победа «Немана» — в 9.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Все усилия «Немана» в этом сезоне квалификации Лиги конференций могут сойти на нет. Беларусов от основной сетки еврокубка отделяет лишь победа над испанским «Райо Вальекано». Однако уровень представителя Ла Лиги может сыграть ключевую роль. Ставим на победу испанского коллектива.

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В среднем за игру футболисты «Немана» и «Райо Вальекано» забивают по 3-4 мяч, ожидаем от команд результативного футбола.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.