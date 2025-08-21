ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоЩедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера Лукас БельтранМежду Питером и Москвой. Глаз на Бельтрана положили «Зенит» и ЦСКА Дэвид БекхэмОчевидная закономерность: как определить, что трансфер звездного ветерана в МЛС будет успешным
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    Все новости спорта

    «Райо Вальекано» одержит победу на классе?

    Неман — Райо Вальекано. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Райо Вальекано Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Неман» — «Райо Вальекано»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жирона» — «Райо Вальекано»
    «Неман» из Беларуси сыграет против «Райо Вальекано» из Испании в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Неман

  • Гродно
    •  Неман 21:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Неман»

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» занимает 7 место, набрав 28 очков. В 15 матчах команда из Гродно одержала 9 побед, 1 встречу завершила вничью и в 5 поединках потерпела поражение.

    Последние матчи: В еврокубках «Неман» стартовал с 1 отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии беларусы одержали уверенную победу над армянским «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях). Во втором отборочном раунде беларусы выиграли у «Кошице» (1:1 — дома, 3:2 в гостях).

    Неман — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Тяжёлым для беларусов стало противостояние в 3 раунде Лиги конференций, «Неман» взял вверх над фарерским «Клаксвиком» (2:0 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях). Всё решилось в серии пенальти, в которой футболисты «Немана» оказались сильнее — 5:4.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В шести матчах Лиги конференций «Неман» одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл.

    «Райо Вальекано»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» финишировал на 8 месте, заработва 52 очка. Так мадридская команда завоевала путевку в финал квалификации Лиги конференций.

  • ЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии
  • Насколько же разным получился старт сезона у московских команд
  • 17/08/2025

    • Последние матчи: Первые три квалификационных раунда испанский клуб пропустил из-за высокой позиции Ла Лиги в рейтинге УЕФА. «Райо Вальекано» перед стартом в Лиге конференций провело матч 1-го тура чемпионата Испании, выиграв у «Жироны» (3:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В межсезонье «Райо Вальекано» провело четыре товарищеских матча, выиграв у «Сандерленда» (3:0) и «Зволле» (5:0), сыграв вничью с «Генком» (1:1) и проиграв «Вест Бромвичу» (2:3).

    Статистика для ставок

    • «Неман» в Лиге конференций обыграл «Урарту», «Кошице» и «Клаксвик»

    • «Райо Вальекано» стартует с раунда плей-офф Лиги конференций

    • «Неман» и «Райо Вальекано» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.70, а победа «Немана» — в 9.50.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Все усилия «Немана» в этом сезоне квалификации Лиги конференций могут сойти на нет. Беларусов от основной сетки еврокубка отделяет лишь победа над испанским «Райо Вальекано». Однако уровень представителя Ла Лиги может сыграть ключевую роль. Ставим на победу испанского коллектива.

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: В среднем за игру футболисты «Немана» и «Райо Вальекано» забивают по 3-4 мяч, ожидаем от команд результативного футбола.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кецманович — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Векич — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Неман — Райо Вальекано: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 21.08.202521:00. «Райо Вальекано» одержит победу на классе?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры