Хамрун — РФШ. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Мальтийский «Хамрун» дома сыграет против РФШ из Латвии в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун» — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хамрун»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Мальты, «Хамрун» в рамках 1-го тура сыграл вничью с клубом «Таршин» (1:1).

Последние матчи: Еврокубковая кампания для «Хамруна» стартовала с Лиги чемпионов. В первом раунде мальтийцы выиграли у литовского «Жальгириса» благодаря серии пенальти (11:10 — по пенальти, 2:2 — счет двухматчевой дуэли).

Затем последовали две неудачи: во втором раунде Лиги чемпионов «Хамрун» проиграл киевскому «Динамо» (0:3 — дома, 0:3 — в гостях). В третьем раунде Лиги Европы мальтийцы уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:2 — дома, 1:3 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Матчем 1-го тура мальтийского первенства команде «Хамрун» удалось прервать проигрышную серию из четырех матчей, которые мальтийцы провели в рамках квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

РФШ

Турнирная таблица: РФШ занимает 2 место в чемпионате Латвии, набрав в 26 матчах 64 очка. От лидера чемпионской гонки — «Риги» отставание составляет 3 пункта.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях). Во втором раунде ЛЧ РФШ уступила «Мальмё» из Швеции (1:4 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом латвийский коллектив перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Зацепиться во втором по значимости европейском турнире УЕФА РФШ так и не смог. В третьем квалификационном раунде «Рижская футбольная школа» уступила финскому чемпиону — КуПСу (1:2 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержала три победы и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

РФШ вылетел в Лигу конференций, проиграв КуПСу (1:3)

«Хамрун» вылетел в Лигу конверенций, проиграв «Маккаби» из Тель-Авива (2:5)

«Хамрун» и РФШ ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.35, а победа «Хамрун» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75

Прогноз: Рижская футбольная школа практически в каждом матче забивает и добивается успеха. «Хамрун» — не тот соперник, которого стоит опасаться футболистам РФШ. Предлагаем рискнуть и поставить на победу гостевой команды.

Ставка: Победа РФШ с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Не исключаем, что РФШ и КуПС смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.