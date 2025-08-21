ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиньоЭдерсон, Савиньо и еще четыре футболиста «Ман Сити», от которых может избавиться Гвардиола Флориан ВирцСложный старт: почему топ-клубы АПЛ выглядят далекими от идеала Жерар ГалланВернуться в Китай и покорить КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» — ярчайшее событие межсезонья
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
  • 13:34
    • Бэйли перебрался в «Рому»
  • 13:16
    • Койта перешел в «Генчлербирлиги»
    Все новости спорта

    РФШ добьется приемлего результата на выезде?

    Хамрун — РФШ. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на РФШ Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Хамрун» — РФШ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    КуПС — РФШ
    Мальтийский «Хамрун» дома сыграет против РФШ из Латвии в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун» — РФШ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •  Хамрун Спартанс 20:00 РФШ

    РФШ

  • Рига
    •

    «Хамрун»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Мальты, «Хамрун» в рамках 1-го тура сыграл вничью с клубом «Таршин» (1:1).

    Последние матчи: Еврокубковая кампания для «Хамруна» стартовала с Лиги чемпионов. В первом раунде мальтийцы выиграли у литовского «Жальгириса» благодаря серии пенальти (11:10 — по пенальти, 2:2 — счет двухматчевой дуэли).

    Хамрун Спартанс — РФШ: коэффициенты букмекеров

    Затем последовали две неудачи: во втором раунде Лиги чемпионов «Хамрун» проиграл киевскому «Динамо» (0:3 — дома, 0:3 — в гостях). В третьем раунде Лиги Европы мальтийцы уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:2 — дома, 1:3 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Матчем 1-го тура мальтийского первенства команде «Хамрун» удалось прервать проигрышную серию из четырех матчей, которые мальтийцы провели в рамках квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    РФШ

    Турнирная таблица: РФШ занимает 2 место в чемпионате Латвии, набрав в 26 матчах 64 очка. От лидера чемпионской гонки — «Риги» отставание составляет 3 пункта.

  • ЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии
  • Насколько же разным получился старт сезона у московских команд
  • 17/08/2025

    • Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях). Во втором раунде ЛЧ РФШ уступила «Мальмё» из Швеции (1:4 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом латвийский коллектив перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

    Зацепиться во втором по значимости европейском турнире УЕФА РФШ так и не смог. В третьем квалификационном раунде «Рижская футбольная школа» уступила финскому чемпиону — КуПСу (1:2 — дома, 0:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержала три победы и потерпела два поражения.

    Статистика для ставок

    • РФШ вылетел в Лигу конференций, проиграв КуПСу (1:3)

    • «Хамрун» вылетел в Лигу конверенций, проиграв «Маккаби» из Тель-Авива (2:5)

    • «Хамрун» и РФШ ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.35, а победа «Хамрун» — в 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.75

    Прогноз: Рижская футбольная школа практически в каждом матче забивает и добивается успеха. «Хамрун» — не тот соперник, которого стоит опасаться футболистам РФШ. Предлагаем рискнуть и поставить на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа РФШ с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: Не исключаем, что РФШ и КуПС смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Космос — 2DROTS
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Химик Дзержинск — Амкар Пермь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лис — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кырстя — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гибсон — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бултер — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Захарова — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кецманович — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хамрун — РФШ: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 21.08.202520:00. РФШ добьется приемлего результата на выезде?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры