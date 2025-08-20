1-й таймРейнджерс — БрюггеОнлайн
    Фенербахче — Бенфика: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.25

    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Бенфика»
    Жозе Моуринью (главный тренер «Фенербахче»)
    20 августа в плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фенербахче» и «Бенфика». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 20 Августа 2025 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 22:00 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
    «Фенербахче»

    Турнирное положение: стамбульский коллектив уже успел пройти одну стадию квалификации Лиги чемпионате.

    В прошлом сезоне чемпионата Турции стамбульцы набрали 84 балла и финишировали на второй строчке в турнирной таблице.

    За 36 матчей «жёлто-тёмно-синие» смогли 90 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: на выходных «канарейки» стартовали в новом сезоне турецкой Суперлиги с ничьей с «Гезтепе» (0:0).

    До этого же команда из Стамбула прошла «Фейеноорд» (1:2, 5:2) в Лиге чемпионов.

    Прошлый сезон «Фенербахче» завершил победой над «Коньяспором» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Диего Карлос, Мерт Мюлдюр, Родриго Бекао и Мерт Яндаш.

    Состояние команды: подопечные Жозе Моуринью явно сделали ставку на то, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Команда выставила не совсем основной состав в чемпионате и все силы кидает на главный евротурнир.

    У «Фенербахче» есть отличные шансы для выходу в общий этап, но будет сложно. В чемпионате же «Фенер» должен бороться за чемпионство, однако состав «Галатасарая» выглядит куда мощнее.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: лиссабонцы тоже уже успели пройти одного соперника в квалификации Лиги чемпионов.

    В прошлом сезоне португальского чемпионата «славные» набрали 80 очков и финишировали вторыми, уступив два балла «Спортингу».

    • За 34 матча лиссабонский коллектив смог забить целых 84 мяча, а пропустил всего 28.

    Последние матчи: на выходных в первом туре чемпионата Португалии «красные» обыграли «Эштрелу» (1:0).

    Перед этим команда из Лиссабона прошла «Ниццу» (2:0, 2:0) в квалификации Лиги чемпионов.

    До этого же «орлы» успели также переиграть «Спортинг» (1:0) и взяли Суперкубок Португалии.

    Не сыграют: травмированы Томас Араужо, Александр Ба, Брума и Ману.

    Состояние команды: подопечные Бруну Лажи являются грозной силой и с «Бенфикой» никогда не бывает просто европейским грандам. Команда дает бой всем своим соперникам.

    Безусловно, целью «Бенфики» на сезон является попадание в общий этап Лиги чемпионов, а также реабилитироваться и взять золотые медали первенства.

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» выиграла 4 последних матча

    • «Фенербахче» выиграл только 1 из последних 3 матчей

    • В последней очной игре «Бенфика» обыграла «Фенербахче» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.70, а победа «Бенфики» — в 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: команды будут играть крайне осторожно, поскольку цена ошибки крайне дорога, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.25.

    Прогноз: команды примерно равны, поэтому может все завершится вничью, а судьба противостояния решится во втором матче.

    Ставка: ничья за 3.70.

    Фенербахче — Бенфика: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 20.08.202522:00. Много голов не ждем
