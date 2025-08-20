Фенербахче — Бенфика: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.25

20 августа в плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фенербахче» и «Бенфика». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: стамбульский коллектив уже успел пройти одну стадию квалификации Лиги чемпионате.

В прошлом сезоне чемпионата Турции стамбульцы набрали 84 балла и финишировали на второй строчке в турнирной таблице.

За 36 матчей «жёлто-тёмно-синие» смогли 90 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.

Последние матчи: на выходных «канарейки» стартовали в новом сезоне турецкой Суперлиги с ничьей с «Гезтепе» (0:0).

До этого же команда из Стамбула прошла «Фейеноорд» (1:2, 5:2) в Лиге чемпионов.

Прошлый сезон «Фенербахче» завершил победой над «Коньяспором» (2:1).

Не сыграют: травмированы Диего Карлос, Мерт Мюлдюр, Родриго Бекао и Мерт Яндаш.

Состояние команды: подопечные Жозе Моуринью явно сделали ставку на то, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Команда выставила не совсем основной состав в чемпионате и все силы кидает на главный евротурнир.

У «Фенербахче» есть отличные шансы для выходу в общий этап, но будет сложно. В чемпионате же «Фенер» должен бороться за чемпионство, однако состав «Галатасарая» выглядит куда мощнее.

«Бенфика»

Турнирное положение: лиссабонцы тоже уже успели пройти одного соперника в квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне португальского чемпионата «славные» набрали 80 очков и финишировали вторыми, уступив два балла «Спортингу».

За 34 матча лиссабонский коллектив смог забить целых 84 мяча, а пропустил всего 28.

Последние матчи: на выходных в первом туре чемпионата Португалии «красные» обыграли «Эштрелу» (1:0).

Перед этим команда из Лиссабона прошла «Ниццу» (2:0, 2:0) в квалификации Лиги чемпионов.

До этого же «орлы» успели также переиграть «Спортинг» (1:0) и взяли Суперкубок Португалии.

Не сыграют: травмированы Томас Араужо, Александр Ба, Брума и Ману.

Состояние команды: подопечные Бруну Лажи являются грозной силой и с «Бенфикой» никогда не бывает просто европейским грандам. Команда дает бой всем своим соперникам.

Безусловно, целью «Бенфики» на сезон является попадание в общий этап Лиги чемпионов, а также реабилитироваться и взять золотые медали первенства.

Статистика для ставок

«Бенфика» выиграла 4 последних матча

«Фенербахче» выиграл только 1 из последних 3 матчей

В последней очной игре «Бенфика» обыграла «Фенербахче» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.70, а победа «Бенфики» — в 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: команды будут играть крайне осторожно, поскольку цена ошибки крайне дорога, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.25.

Прогноз: команды примерно равны, поэтому может все завершится вничью, а судьба противостояния решится во втором матче.

Ставка: ничья за 3.70.