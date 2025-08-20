Фенербахче — Бенфика: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.25

Фенербахче
Бенфика
«Фенербахче»
Турнирное положение: стамбульский коллектив уже успел пройти одну стадию квалификации Лиги чемпионате.
В прошлом сезоне чемпионата Турции стамбульцы набрали 84 балла и финишировали на второй строчке в турнирной таблице.
Фенербахче — Бенфика: коэффициенты букмекеров
За 36 матчей «жёлто-тёмно-синие» смогли 90 раз поразить ворота соперника и 39 раз пропустили в свои.
Последние матчи: на выходных «канарейки» стартовали в новом сезоне турецкой Суперлиги с ничьей с «Гезтепе» (0:0).
До этого же команда из Стамбула прошла «Фейеноорд» (1:2, 5:2) в Лиге чемпионов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Прошлый сезон «Фенербахче» завершил победой над «Коньяспором» (2:1).
Не сыграют: травмированы Диего Карлос, Мерт Мюлдюр, Родриго Бекао и Мерт Яндаш.
Состояние команды: подопечные Жозе Моуринью явно сделали ставку на то, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Команда выставила не совсем основной состав в чемпионате и все силы кидает на главный евротурнир.
У «Фенербахче» есть отличные шансы для выходу в общий этап, но будет сложно. В чемпионате же «Фенер» должен бороться за чемпионство, однако состав «Галатасарая» выглядит куда мощнее.
«Бенфика»
Турнирное положение: лиссабонцы тоже уже успели пройти одного соперника в квалификации Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне португальского чемпионата «славные» набрали 80 очков и финишировали вторыми, уступив два балла «Спортингу».
За 34 матча лиссабонский коллектив смог забить целых 84 мяча, а пропустил всего 28.
Последние матчи: на выходных в первом туре чемпионата Португалии «красные» обыграли «Эштрелу» (1:0).
Перед этим команда из Лиссабона прошла «Ниццу» (2:0, 2:0) в квалификации Лиги чемпионов.
До этого же «орлы» успели также переиграть «Спортинг» (1:0) и взяли Суперкубок Португалии.
Не сыграют: травмированы Томас Араужо, Александр Ба, Брума и Ману.
Состояние команды: подопечные Бруну Лажи являются грозной силой и с «Бенфикой» никогда не бывает просто европейским грандам. Команда дает бой всем своим соперникам.
Безусловно, целью «Бенфики» на сезон является попадание в общий этап Лиги чемпионов, а также реабилитироваться и взять золотые медали первенства.
Статистика для ставок
- «Бенфика» выиграла 4 последних матча
- «Фенербахче» выиграл только 1 из последних 3 матчей
- В последней очной игре «Бенфика» обыграла «Фенербахче» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.70, а победа «Бенфики» — в 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.
- 2.15Реал Мадрид — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Ференцварош — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Селтик — Кайрат: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: команды будут играть крайне осторожно, поскольку цена ошибки крайне дорога, поэтому команды вполне могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.25.
Прогноз: команды примерно равны, поэтому может все завершится вничью, а судьба противостояния решится во втором матче.
Ставка: ничья за 3.70.