Ференцварош — Карабах: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 1.90

Венгерский «Ференцварош» сыграет дома против «Карабаха» из Азербайджана в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 19 августа, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Карабах», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ференцварош»

Турнирная таблица: В чемпионате Венгрии «Ференцварош» занимает 3 место, набрав 7 очков. После 4-х туров внутреннего первенства «зелёные» одержали две победы, одну встречу сыграли вничью и в одном поединке проиграли.

Последние матчи: В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Ференцварош» одержал уверенную победу над лучшей командой Болгарии — «Лудогорцем» (3:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).

До этого венгерский коллектив переиграл армянский «Ноа» (4:3 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Прервалась 12-ти матчевая безвыигрышная серия «Ференцвароша», ранее венгерский клуб одержал 10 побед и сыграл 2 встречи вничью. В последней игре чемпионата Венгрии участник Лиги чемпионов уступил «Пушкаш Академи» (1:2).

«Карабах»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Азербайджана, однако игра 1 тура между командами «Карабах» и «Сабах» была перенесена в связи с участием «скакунов» в квалификации Лиги чемпионов.

Последние матчи: Свою еврокампанию «Карабах» начал со 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии «скакуны» нанесли поражение ирландскому «Шелбурну», не пропустив в двух матчах ни одного мяча (1:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).

В 3 раунде «Карабах» отправил в Лигу Европы македонскую «Шкендию», дважды переиграв соперника (5:1 — победа дома, 1:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Новый сезон в Лиге чемпионов ещё не стартовал, «Карабах» выдает победную серию из четырех матчей, забив 10 голов и пропустив лишь 1 мяч.

Статистика для ставок

Прервалась 12-ти матчевая беспроигрышная серия «Ференцвароша»

«Карабах» одержал четвёртую победу подряд

«Ференцварош» и «Карабах» сыграли в Лиге чемпионов в 2022-м

В 2022-м «Карабах» переиграл «Ференцварош» в двухматчевой дуэли (1:1 — ничья дома, 3:1 — победа в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа «Карабаха» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

Прогноз: Обе команды забивные, в среднем за игру «Ференцварош» и «Карабах» забивают по 3 мяча, можно сыграть на том, что лучшие команды Венгрии и Азербайджана забьют друг другу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Также предлагаем сыграть на результативности матча, не исключаем, что «Ференцварош» и «Карабах» забьют и не раз. В предыдущих двух раундах Лиги чемпионов клубы забили на двоих 20 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.