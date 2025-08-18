Специя — Сампдория. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 18 августа 2025 года

Специя
Сампдория
«Специя»
Турнирное положение: «Орлята» минувший сезон провели неудачно. Команда не сумела повыситься в классе.
При этом «Специя» летом провела 5 контрольных поединков. В них команда разжилась тремя викториями при одном поражении.
Специя — Сампдория: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» одолели «Сестри Леванте» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Виареджио» (2:0). А вот поединок с «Читтаделлой» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Специя» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлята» явно поборются за выход в Серию A. Да и состав команды по именам выглядит вполне-себе симпатично.
Причем «Специя» традиционно сложно противостоит «Сампдория». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Орлята» намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Сампдория»
Турнирное положение: «Моряки» предыдущий чемпионат провели блекло. Команда заняла итоговое 17 место в Серии B.
Причем «Сампдория» лишь в стыках спаслась от форменного унижения. В новом же сезоне команда намерена побороться за более высокие места.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сампдория» переиграла «Понтедеру» (1:0).
До того команда не сумела обыграть «Новару» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Сант`Анжело» (3:1).
При этом «Сампдория» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сампдория» нынче пребывает в приличных кондициях. Команда не пропускала в двух своих последних матчах.
При этом «Сампдория» летом существенно изменилась в кадровом виде. Из четырех контрольных поединков команда победила 3 раза.
Уроки прошедшего сезона явно проанализированы и учтены. Плюс на месте опытнейший форвард Массимо Кода.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Сампдория» не пропускала в 2 своих последних поединках
- «Специя» победила в 2 последних контрольных матчах
- «Сампдория» в 4 летних спаррингах пропустила всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Специя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: «Специя» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева уже почти два года не проигрывают «морякам», и явно намерены продлить свой успешный сериал.
Ставка: Победа «Специи» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25