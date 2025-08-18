1-й таймЧелси — Кристал ПэласОнлайн
    «Сампдория» уступит «орлятам»

    Специя — Сампдория. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 18 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Специя» — «Сампдория»
    Массимо Кода
    18 августа в 1/32 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Специя» и «Сампдория». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Специя» — «Сампдория», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Кубок 18 Августа 2025 года

    Специя

  • Италия. Серия B. Переходные матчи
    •  Специя 19:30 Сампдория

    Сампдория

  • Генуя
    •

    «Специя»

    Турнирное положение: «Орлята» минувший сезон провели неудачно. Команда не сумела повыситься в классе.

    При этом «Специя» летом провела 5 контрольных поединков. В них команда разжилась тремя викториями при одном поражении.

    Специя — Сампдория: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» одолели «Сестри Леванте» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Виареджио» (2:0). А вот поединок с «Читтаделлой» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Специя» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Орлята» явно поборются за выход в Серию A. Да и состав команды по именам выглядит вполне-себе симпатично.

    Причем «Специя» традиционно сложно противостоит «Сампдория». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Орлята» намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    «Сампдория»

    Турнирное положение: «Моряки» предыдущий чемпионат провели блекло. Команда заняла итоговое 17 место в Серии B.

    Причем «Сампдория» лишь в стыках спаслась от форменного унижения. В новом же сезоне команда намерена побороться за более высокие места.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сампдория» переиграла «Понтедеру» (1:0).

    До того команда не сумела обыграть «Новару» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Сант`Анжело» (3:1).

    При этом «Сампдория» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сампдория» нынче пребывает в приличных кондициях. Команда не пропускала в двух своих последних матчах.

    При этом «Сампдория» летом существенно изменилась в кадровом виде. Из четырех контрольных поединков команда победила 3 раза.

    Уроки прошедшего сезона явно проанализированы и учтены. Плюс на месте опытнейший форвард Массимо Кода.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Сампдория» не пропускала в 2 своих последних поединках

    • «Специя» победила в 2 последних контрольных матчах

    • «Сампдория» в 4 летних спаррингах пропустила всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Специя» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Специя» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева уже почти два года не проигрывают «морякам», и явно намерены продлить свой успешный сериал.

    Ставка: Победа «Специи» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Специя — Сампдория: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 18.08.202519:30. «Сампдория» уступит «орлятам»
