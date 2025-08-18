Пари НН — Динамо Махачкала: прогноз на футбол и ставка за 2.04

Пари НН
Динамо Мх
«Пари НН»
Турнирное положение: «Пари НН» после четырех туров занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ни набрав ни одного очка.
Команда проиграла все четыре матча на старте турнира, имея разницу мячей — 2:9.
Последние матчи: свой последний матч «Пари НН» проиграл «Ростову» с минимальным счетом 1:0.
Ранее клуб из Нижнего Новгорода не смог набрать очки в матчах против «Краснодара» (0:3), «Крыльев Советов» (0:2) и «Локомотива» (2:3).
Не сыграют: травмированы защитник Александр Ектов и полузащитник Валерий Тцарукян.
Состояние команды: «Пари НН» разочаровывают на старте сезона блеклой игрой и отсутствием результата.
Скудную игру в атаке описывают всего два забитых мяча в четырех играх. Перестройка клуба под нового главного тренера Алексея Шпилевского пока удручает.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: «Динамо» Махачкала находится на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после четырех матчей.
Махачкалинская команда на старте сезона смогла одержать одну победу, два раза сыграть вничью и один раз проиграть. Разница мячей — 3:3.
Последние матчи: последний матч «Динамо» Махачкала сыграла вничью против «Акрона» со счетом 1:1.
Ранее команда обыграла «Ахмат» (1:0) и поделила очки с «Оренбургом» (1:1). В первом туре чемпионата клуб минимально уступил «Спартаку» со счетом 0:1.
Не сыграют: недоступны в матче трое — Александр Сандрачук, Сослан Кагермазов и Ян Дапо.
Состояние команды: клуб из Махачкалы показывает крепкий футбол, достойный середины турнирной таблицы.
В матче против «Пари НН» команде необходимо вновь показать характер, несмотря на статус фаворита. «Динамо» силен в игре вторым номером, а в этой игре инициативу должны предлагать гости.
Статистика для ставок
- «Пари НН» не знает побед в нынешнем сезоне
- «Динамо» Махачкала выиграла последний матч
- «Пари НН» пропустил девять мячей в четырех играх сезона
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.50.
Прогноз: ожидаем матч с малым количеством забитых мячей. Командам привычнее играть от соперника и в этом матче коллективы могут закрыться.
Большим преимуществом в игре станет умение эффективно использовать стандартные положения. В габаритах выигрывают футболисты «Динамо».
Ставка: Обе команды забьют за 2.04.
Прогноз: можно предположить равный исход поединка и сыграть на этом.
Дополнительная ставка: Ничья в матче за 2.95.