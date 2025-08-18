Пари НН — Динамо Махачкала: прогноз на футбол и ставка за 2.04

1-й таймДинамо — ЦСКАОнлайн
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Динамо» Махачкала
    Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН»
    18 августа в 5-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Августа 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 20:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: «Пари НН» после четырех туров занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ни набрав ни одного очка.

    Команда проиграла все четыре матча на старте турнира, имея разницу мячей — 2:9.

    Пари НН — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний матч «Пари НН» проиграл «Ростову» с минимальным счетом 1:0.

    Ранее клуб из Нижнего Новгорода не смог набрать очки в матчах против «Краснодара» (0:3), «Крыльев Советов» (0:2) и «Локомотива» (2:3).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: травмированы защитник Александр Ектов и полузащитник Валерий Тцарукян.

    Состояние команды: «Пари НН» разочаровывают на старте сезона блеклой игрой и отсутствием результата.

    Скудную игру в атаке описывают всего два забитых мяча в четырех играх. Перестройка клуба под нового главного тренера Алексея Шпилевского пока удручает.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: «Динамо» Махачкала находится на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после четырех матчей.

    Махачкалинская команда на старте сезона смогла одержать одну победу, два раза сыграть вничью и один раз проиграть. Разница мячей — 3:3.

  • Сложное наследство и новые надежды: как Франк меняет «Тоттенхэм»
  • «Тоттенхэм» решился на радикальные перемены после ужасного сезона в Премьер-лиге
  • Вчера

    • Последние матчи: последний матч «Динамо» Махачкала сыграла вничью против «Акрона» со счетом 1:1.

    Ранее команда обыграла «Ахмат» (1:0) и поделила очки с «Оренбургом» (1:1). В первом туре чемпионата клуб минимально уступил «Спартаку» со счетом 0:1.

    Не сыграют: недоступны в матче трое — Александр Сандрачук, Сослан Кагермазов и Ян Дапо.

    Состояние команды: клуб из Махачкалы показывает крепкий футбол, достойный середины турнирной таблицы.

    В матче против «Пари НН» команде необходимо вновь показать характер, несмотря на статус фаворита. «Динамо» силен в игре вторым номером, а в этой игре инициативу должны предлагать гости.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» не знает побед в нынешнем сезоне

    • «Динамо» Махачкала выиграла последний матч

    • «Пари НН» пропустил девять мячей в четырех играх сезона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.50.

    Прогноз: ожидаем матч с малым количеством забитых мячей. Командам привычнее играть от соперника и в этом матче коллективы могут закрыться.

    Большим преимуществом в игре станет умение эффективно использовать стандартные положения. В габаритах выигрывают футболисты «Динамо».

    Ставка: Обе команды забьют за 2.04.

    Прогноз: можно предположить равный исход поединка и сыграть на этом.

    Дополнительная ставка: Ничья в матче за 2.95.

