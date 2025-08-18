Пари НН — Динамо Махачкала: прогноз на футбол и ставка за 2.04

18 августа в 5-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: «Пари НН» после четырех туров занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ни набрав ни одного очка.

Команда проиграла все четыре матча на старте турнира, имея разницу мячей — 2:9.

Последние матчи: свой последний матч «Пари НН» проиграл «Ростову» с минимальным счетом 1:0.

Ранее клуб из Нижнего Новгорода не смог набрать очки в матчах против «Краснодара» (0:3), «Крыльев Советов» (0:2) и «Локомотива» (2:3).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: травмированы защитник Александр Ектов и полузащитник Валерий Тцарукян.

Состояние команды: «Пари НН» разочаровывают на старте сезона блеклой игрой и отсутствием результата.

Скудную игру в атаке описывают всего два забитых мяча в четырех играх. Перестройка клуба под нового главного тренера Алексея Шпилевского пока удручает.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: «Динамо» Махачкала находится на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков после четырех матчей.

Махачкалинская команда на старте сезона смогла одержать одну победу, два раза сыграть вничью и один раз проиграть. Разница мячей — 3:3.

Последние матчи: последний матч «Динамо» Махачкала сыграла вничью против «Акрона» со счетом 1:1.

Ранее команда обыграла «Ахмат» (1:0) и поделила очки с «Оренбургом» (1:1). В первом туре чемпионата клуб минимально уступил «Спартаку» со счетом 0:1.

Не сыграют: недоступны в матче трое — Александр Сандрачук, Сослан Кагермазов и Ян Дапо.

Состояние команды: клуб из Махачкалы показывает крепкий футбол, достойный середины турнирной таблицы.

В матче против «Пари НН» команде необходимо вновь показать характер, несмотря на статус фаворита. «Динамо» силен в игре вторым номером, а в этой игре инициативу должны предлагать гости.

Статистика для ставок

«Пари НН» не знает побед в нынешнем сезоне

«Динамо» Махачкала выиграла последний матч

«Пари НН» пропустил девять мячей в четырех играх сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.80. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.50.

Прогноз: ожидаем матч с малым количеством забитых мячей. Командам привычнее играть от соперника и в этом матче коллективы могут закрыться.

Большим преимуществом в игре станет умение эффективно использовать стандартные положения. В габаритах выигрывают футболисты «Динамо».

Ставка: Обе команды забьют за 2.04.

Прогноз: можно предположить равный исход поединка и сыграть на этом.

Дополнительная ставка: Ничья в матче за 2.95.