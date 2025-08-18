Интернасьонал — Фламенго. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 августа 2025 года

18 августа в 20-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Фламенго». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Фламенго», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» сражается за попадание в топ-6. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Интернасьонал» на 4 очка отстает от искомой 6 позиции. А вот отличились игроки команды 21 результативным ударом в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интернасьонал» уступил «Фламенго» (0:1).

До того команда переиграла «Ред Булл Брагантино» (3:1). А вот поединок с «Флуминенсе» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Интернасьонал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интернасьонал» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Интернасьонал» традиционно неудачно противостоит «Фламенго». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается оказать достойное сопротивление лидеру.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» проводит весьма продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фламенго» на 3 зачетных балла опережает идущий вторым «Крузейро». А вот в собственные ворота команда пропустила всего 8 мячей в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Фламенго» смог одолеть «Интернасьонал» (1:0).

До того команда сломила сопротивление «Мирасола» (2:1). А вот чуть ранее она в серии пенальти уступила «Атлетико Минейро».

При этом «Фламенго» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фламенго» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 33 мяча в 18 поединках бразильского чемпионата.

При этом «Фламенго» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и уступила команда всего лишь в двух поединках чемпионата.

Команда на данном этапе вполне преуспевает в плане игры и результатов. «Фламенго» победил в трех своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Интернасьонал» забивает в среднем чаще гола за матч

«Фламенго» победил в 3 своих последних поединках

«Интернасьонал» уже больше 2 лет не обыгрывает «Фламенго»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Фламенго» нынче явно сильнее оппонента, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные гости мотивированы оторваться от преследователей, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Фламенго» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.05