    Победитель определён не будет?!

    Нефтехимик — КАМАЗ. Ставка (к. 2.96) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на КамАЗ Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — КАМАЗ
    Кирилл Новиков
    17 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и КАМАЗ. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — КАМАЗ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 17 Августа 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы стартовали сообразно своим возможностям. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтехимик» набрал всего 6 очков в 4 турах. А вот забила команда лишь 3 мяча в ворота соперников.

    Нефтехимик — КамАЗ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Нижнекамцы сумели обыграть «Шинник» (2:0).

    До того команда не уступила костромскому «Спартаку» (1:1). А вот поединок с «Торпедо» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нефтехимик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Нижнекамцы традиционно крепки и ершисты. Да и не проигрывает команда уже 6 матчей кряду.

    Причем «Нефтехимик» традиционно успешно противостоит КАМАЗу. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Кирилла Новикова явно постарается подтянуться к зоне стыков.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы привычно приятно удивляют. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем КАМАЗ в среднем забивает чаще гола за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в четырех первых турах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. КАМАЗ уступил «Факелу» (1:2).

    До того команда сумела обыграть «Челябинск» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильным ульяновцам (2:1).

    При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Челнинцы пребывают в неплохих кондициях. При кадровом минимализме команда умудряется брать очки.

    При этом КАМАЗ в четырех первых турах добыл 7 очков. А вот нижнекамцев команда не может обыграть уже 3 года.

    Команда Ильдара Ахметзянова давно зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Так что челнинцы явно пободаются в Нижнекамске.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в своем стиле. Челнинцы явно не собираются лишь обороняться.

    Статистика для ставок

    • Челнинцы уже 3 года не побеждают нижнекамцев

    • «Нефтехимик» не проигрывает 6 матчей кряду

    • Нижнекамцы пропустили всего 1 мяч в 4 турах первенства

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.96, а победа оппонента — в скромные 3.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.39.

    Прогноз: Нижнекамцы мотивированы подтянуться к зоне стыков, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Челнинцы никому за здорово живешь не сдаются, и явно постараются удивить неудобного для себя оппонента.

    Ставка: Ничья за 2.96.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

    Нефтехимик — КАМАЗ: прогноз и ставка за 2.96, статистика, коэффициенты матча 17.08.202518:00. Победитель определён не будет?!
