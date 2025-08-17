Нефтехимик — КАМАЗ. Ставка (к. 2.96) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 августа 2025 года

Нефтехимик
КамАЗ
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы стартовали сообразно своим возможностям. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтехимик» набрал всего 6 очков в 4 турах. А вот забила команда лишь 3 мяча в ворота соперников.
Нефтехимик — КамАЗ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Нижнекамцы сумели обыграть «Шинник» (2:0).
До того команда не уступила костромскому «Спартаку» (1:1). А вот поединок с «Торпедо» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нефтехимик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижнекамцы традиционно крепки и ершисты. Да и не проигрывает команда уже 6 матчей кряду.
Причем «Нефтехимик» традиционно успешно противостоит КАМАЗу. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Кирилла Новикова явно постарается подтянуться к зоне стыков.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы привычно приятно удивляют. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем КАМАЗ в среднем забивает чаще гола за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в четырех первых турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. КАМАЗ уступил «Факелу» (1:2).
До того команда сумела обыграть «Челябинск» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильным ульяновцам (2:1).
При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челнинцы пребывают в неплохих кондициях. При кадровом минимализме команда умудряется брать очки.
При этом КАМАЗ в четырех первых турах добыл 7 очков. А вот нижнекамцев команда не может обыграть уже 3 года.
Команда Ильдара Ахметзянова давно зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Так что челнинцы явно пободаются в Нижнекамске.
Безусловно, номинальные гости будут действовать в своем стиле. Челнинцы явно не собираются лишь обороняться.
Статистика для ставок
- Челнинцы уже 3 года не побеждают нижнекамцев
- «Нефтехимик» не проигрывает 6 матчей кряду
- Нижнекамцы пропустили всего 1 мяч в 4 турах первенства
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.96, а победа оппонента — в скромные 3.36.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.39.
Прогноз: Нижнекамцы мотивированы подтянуться к зоне стыков, и наверняка активно понесутся в атаку.
Челнинцы никому за здорово живешь не сдаются, и явно постараются удивить неудобного для себя оппонента.
Ставка: Ничья за 2.96.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.60