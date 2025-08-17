Нефтехимик — КАМАЗ. Ставка (к. 2.96) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 августа 2025 года

17 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и КАМАЗ. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — КАМАЗ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы стартовали сообразно своим возможностям. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтехимик» набрал всего 6 очков в 4 турах. А вот забила команда лишь 3 мяча в ворота соперников.

Нефтехимик — КамАЗ: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.302.953.40Бонус€300

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Нижнекамцы сумели обыграть «Шинник» (2:0).

До того команда не уступила костромскому «Спартаку» (1:1). А вот поединок с «Торпедо» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нефтехимик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Нижнекамцы традиционно крепки и ершисты. Да и не проигрывает команда уже 6 матчей кряду.

Причем «Нефтехимик» традиционно успешно противостоит КАМАЗу. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Кирилла Новикова явно постарается подтянуться к зоне стыков.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы привычно приятно удивляют. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем КАМАЗ в среднем забивает чаще гола за матч. А вот пропустила команда 5 мячей в четырех первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. КАМАЗ уступил «Факелу» (1:2).

До того команда сумела обыграть «Челябинск» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильным ульяновцам (2:1).

При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челнинцы пребывают в неплохих кондициях. При кадровом минимализме команда умудряется брать очки.

При этом КАМАЗ в четырех первых турах добыл 7 очков. А вот нижнекамцев команда не может обыграть уже 3 года.

Команда Ильдара Ахметзянова давно зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Так что челнинцы явно пободаются в Нижнекамске.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в своем стиле. Челнинцы явно не собираются лишь обороняться.

Статистика для ставок

Челнинцы уже 3 года не побеждают нижнекамцев

«Нефтехимик» не проигрывает 6 матчей кряду

Нижнекамцы пропустили всего 1 мяч в 4 турах первенства

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 2.96, а победа оппонента — в скромные 3.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.39.

Прогноз: Нижнекамцы мотивированы подтянуться к зоне стыков, и наверняка активно понесутся в атаку.

Челнинцы никому за здорово живешь не сдаются, и явно постараются удивить неудобного для себя оппонента.

Ставка: Ничья за 2.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60