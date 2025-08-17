Эспаньол — Атлетико: прогноз и ставка на матч Ла Лиги за 2.24

17 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Атлетико». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Мальорка» минувший сезон провел не лучшим образом и смог спастись от вылета только в последнем туре — 14-е место в турнирной таблице и 42 очка, оторвавшись на два очка от занявшего 18-е место «Леганеса», который вылетел в Сегунду.

«Эспаньол» провел шесть товарищеских встречи, в которых четырежды победил и дважды сыграл вничью.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достойно, сыграв вничью против «Ньюкасла» (2:2).

До того команда обыграла «Унион» и «Вольфсбург» — обе встречи завершились со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Эспаньол» хорошо провел предсезонные матчи и можно рассчитывать на то, что команда из Барселоны будет нацелена на борьбу за место в еврокубках.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» в прошлом сезоне занял уже, по сути, привычное 3-е место в Ла Лиге.

Подопечные Диего Симеоне приняли участие на Клубном чемпионате мира, где испанский клуб вылетел уже на стадии группового этапа с 6 очками в активе, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей именно «Атлетико» досрочно покинул турнир.

«Матрасники» после КЧМ провели два товарищеских матча, которые завершились диаметрально друг другу — одна победа и одно поражение.

Последние матчи: предыдущий матч «Атлетико» провел успешно, обыграв в гостях «Ньюкасл» (2:0).

До этого «матрасники» проиграли с минимальным счетом «Порту» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Атлетико» по традиции будет доминирующей силой среди 17 остальных команд Ла Лиги, не считая «Реала» и «Барселоны». Вряд ли «матрасники» будут способны на что-то большее, но свое место в топ-3 вряд ли уступит.

Статистика для ставок

«Атлетико» не проигрывает «Эспаньолу» с 2019-го года

«Эспаньол» забивал в последних четырех матчах

Последние четыре матча между командами завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

Прогноз: Учитывая, что последние 3 из 4 встреч «Эспаньол» и «Атлетико» играли результативные ничьи, можно ожидать, что и на этот раз команды забьют друг другу.

Ставка: Обе забьют — Да за 2.24.

Прогноз: «Эспаньол» хорошо провел предсезонные игры и вряд ли будет мальчиком для битья, да и каталонцы отнюдь не самые удобные оппоненты для «Атлетико», но ни одна из команд не сможет достичь максимального для себя результата.

Ставка: Ничья за 3.95