    Ришарлисон«Тоттенхэм» — «Бернли». Онлайн, прямая трансляция Александр Соболев«Спартак» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция «Бавария» — «Байер»Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 16:43
    • Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Зенитом»
  • 17:03
    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки в матче против «Балтики»
  • 16:29
    • «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
    Баски быстро добьются своего

    Атлетик — Севилья: прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Севилья»
    «Атлетик»
    17 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Севилья». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Ла Лига 17 Августа 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 20:30 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик» летом провел 7 контрольных поединков. В них команда разжилась лишь одной викторией при 6 поражениях.

    Атлетик — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Арсеналу» (0:3).

    До того команда была бита «Ливерпулем» (2:3). Да и первый поединок с англичанами завершился неудачей (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Атлетик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Баски явно поборются за попадание в Лигу чемпионов. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

    Причем «Атлетик» традиционно удачно противостоит «Севилье». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, баски не проигрывают «Севилье» уже более двух лет.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы предыдущий чемпионат провели блекло. Команда заняла итоговое 17 место в Ла Лиге.

    Причем «Севилья» всего на один пункт опередил опасную зону. В новом же сезоне команда намерена побороться за более высокие места.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Севилья» не смогла одолеть «Тулузу» (1:1).

    До того команда не сумела переиграть «Эль-Кадисию» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Марселем» (1:1).

    При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Севильцы нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

    При этом «Севилья» летом существенно изменилась в кадровом виде. Вот только в трех последних контрольных поединках команда сыграла вничью.

    Команда имеет проблемы с надежностью тылов. В среднем севильцы пропускают чаще гола за матч, да и в летних спаррингах оборона не блистала монолитностью.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки на «Сан-Мамесе».

    Статистика для ставок

    • «Севилья» не побеждает 3 матча кряду

    • Баски уступили в 6 своих последних поединках

    • Севильцы в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Атлетик» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева ужасно выглядели в контрольных матчах, однако в чемпионате намерены стартовать успешно.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

