Атлетик — Севилья: прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 2.20

17 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Севилья». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски минувший сезон провели продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» летом провел 7 контрольных поединков. В них команда разжилась лишь одной викторией при 6 поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Баски уступили «Арсеналу» (0:3).

До того команда была бита «Ливерпулем» (2:3). Да и первый поединок с англичанами завершился неудачей (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Атлетик» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Баски явно поборются за попадание в Лигу чемпионов. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

Причем «Атлетик» традиционно удачно противостоит «Севилье». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, баски не проигрывают «Севилье» уже более двух лет.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы предыдущий чемпионат провели блекло. Команда заняла итоговое 17 место в Ла Лиге.

Причем «Севилья» всего на один пункт опередил опасную зону. В новом же сезоне команда намерена побороться за более высокие места.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Севилья» не смогла одолеть «Тулузу» (1:1).

До того команда не сумела переиграть «Эль-Кадисию» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Марселем» (1:1).

При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Севильцы нынче пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

При этом «Севилья» летом существенно изменилась в кадровом виде. Вот только в трех последних контрольных поединках команда сыграла вничью.

Команда имеет проблемы с надежностью тылов. В среднем севильцы пропускают чаще гола за матч, да и в летних спаррингах оборона не блистала монолитностью.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки на «Сан-Мамесе».

Статистика для ставок

«Севилья» не побеждает 3 матча кряду

Баски уступили в 6 своих последних поединках

Севильцы в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Атлетик» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева ужасно выглядели в контрольных матчах, однако в чемпионате намерены стартовать успешно.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10