    Добудет ли «Родина» свою первую победу в сезоне?

    Уфа — Родина: прогноз и ставка на матч за 2.50

    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Родина»
    «Родина»
    16 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Родина». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 16 Августа 2025 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 12:30 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы стартовали довольно посредственно. Нынче команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Уфа» набрала 4 зачетных пункта в 4 турах. Вот только забила команда всего лишь 2 мяча в ворота соперников.

    Уфа — Родина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уфа» уступила «Ротору» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Шиннику» (1:0). А вот поединок с «Факелом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Уфа» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Уфимцам крайне натужно даются забитые мячи. Да и в игровом механизме команды имеются очевидные неполадки.

    Причем «Уфа» традиционно неудачно противостоит «Родине». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Уфимцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи весьма неудачно стартовали в первенстве. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Родина» в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот пропустила команда 7 мячей в четырех первых турах.

  • Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • Представляем соперников команды Валерия Карпина по предстоящим товарищеским матчам
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Родина» подписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Урала» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила костромскому «Спартаку» (1:3).

    При этом «Родина» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи ставят задачу повыситься в классе. Да и в кадровом плане команда выглядит симпатично.

    При этом «Родина» в четырех первых турах добыла всего 2 очка. Да и тренерские перестановки могут негативно сказаться на игре команды.

    Москвичи не могут победить уже 4 матча кряду. Да и тылы команды нынче не блещут пресловутой монолитностью.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Москвичи явно постараются добыть первую викторию в сезоне.

    Статистика для ставок

    • Москвичи не побеждали в 4 своих последних матчах

    • «Родина» в среднем забивает один мяч за матч

    • Уфимцы забивают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.

    Прогноз: «Родина» мотивирована выбраться из непростой турнирной ситуации, и наверняка активно понесется в атаку.

    Москвичи имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и уфимцы крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Родины» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Уфа — Родина: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 16.08.202512:30. Добудет ли «Родина» свою первую победу в сезоне?
