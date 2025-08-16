Уфа — Родина: прогноз и ставка на матч за 2.50

Уфа
Родина
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы стартовали довольно посредственно. Нынче команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Уфа» набрала 4 зачетных пункта в 4 турах. Вот только забила команда всего лишь 2 мяча в ворота соперников.
Уфа — Родина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Уфа» уступила «Ротору» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Шиннику» (1:0). А вот поединок с «Факелом» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Уфа» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уфимцам крайне натужно даются забитые мячи. Да и в игровом механизме команды имеются очевидные неполадки.
Причем «Уфа» традиционно неудачно противостоит «Родине». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Уфимцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника.
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи весьма неудачно стартовали в первенстве. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Родина» в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот пропустила команда 7 мячей в четырех первых турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Родина» подписала мировую с тульским «Арсеналом» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Урала» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила костромскому «Спартаку» (1:3).
При этом «Родина» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи ставят задачу повыситься в классе. Да и в кадровом плане команда выглядит симпатично.
При этом «Родина» в четырех первых турах добыла всего 2 очка. Да и тренерские перестановки могут негативно сказаться на игре команды.
Москвичи не могут победить уже 4 матча кряду. Да и тылы команды нынче не блещут пресловутой монолитностью.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Москвичи явно постараются добыть первую викторию в сезоне.
Статистика для ставок
- Москвичи не побеждали в 4 своих последних матчах
- «Родина» в среднем забивает один мяч за матч
- Уфимцы забивают в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.
Прогноз: «Родина» мотивирована выбраться из непростой турнирной ситуации, и наверняка активно понесется в атаку.
Москвичи имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и уфимцы крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Родины» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30