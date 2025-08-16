ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    «Ротор» одолеет «соколят»

    Сокол — Ротор: прогноз на футбол, ставка за 2.67

    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Ротор»
    Денис Бояринцев
    16 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Ротор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 16 Августа 2025 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 18:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы стартовали довольно посредственно. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сокол» набрал всего 3 зачетных пункта в 4 турах. Вот только забила команда всего лишь 1 мяч в ворота соперников.

    Сокол — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сокол» не смог одолеть «моряков» (1:1).

    До того команда минимально уступила «Факелу». А вот поединок с «Чайкой» завершился подписанием мировой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Сокол» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Саратовцам весьма натужно даются забитые мячи. Да и вообще, в созидательном плане у команды не все гладко.

    Причем «Сокол» традиционно неудачно противостоит «Ротору». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Саратовцы явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы стартовали ниже своего потенциала. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ротор» в среднем забивает реже гола за матч. А вот пропустила команда 2 мяча в четырех первых турах.

  • Вторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • Представляем соперников команды Валерия Карпина по предстоящим товарищеским матчам
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ротор» переиграл «Уфу» (1:0).

    До того команда не сумела обыграть «Енисей» (0:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Челябинску».

    При этом «Ротор» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы вполне способны побороться за стыки. Да и в кадровом плане команда выглядит симпатично.

    При этом «Ротор» в четырех первых турах добыл 7 очков. Да и сама в игра команды Дениса Бояринцева смотрится пресновато.

    Команда отличается высокой надежностью тылов. В двух своих последних поединках команда не пропустила ни разу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Волгоградцы явно постараются подтянуться к топ-4.

    Статистика для ставок

    • Волгоградцы не пропускали в 2 своих последних матчах

    • «Сокол» в среднем забивает реже гола за матч

    • Саратовцы не побеждают уже 5 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.98 и 1.30.

    Прогноз: «Ротор» мотивирован подтянуться к лидирующей группе, и наверняка активно понесется в атаку.

    Волгоградцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и саратовцы весьма нестабильны.

    Ставка: Победа «Ротора» за 2.67.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.98

