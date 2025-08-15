Вильярреал — Реал Овьедо: прогноз на футбол и ставка за 2.75

Вильярреал
Овьедо
«Вильярреал»
Подготовка к сезону: «Вильярреал» завершил прошлый сезон чемпионата Испании на пятой строчке, набрав 70 очков в 38 матчах.
Команда смогла одержать 20 побед, десять раз сыграть вничью и проиграть восемь матчей. Разница мячей — 71:51.
Вильярреал — Овьедо: коэффициенты букмекеров
После завершения сезона «Вильярреал» сыграл в шести товарищеских матчах.
Последние матчи: «Вильярреал» проиграл свой последний матч, уступив «Астон Вилле» со счетом 0:2.
Ранее испанский клуб обыграл лондонский «Арсенал» (3:2) и сыграл вничью против «Лидса» (1:1).
В шести товарищеских матчах «Вильярреал» одержал лишь одну победу, три раза сыграл вничью и два матча проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 9:11.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы два защитника Логан Коста и Вилли Камбвала.
Состояние команды: «Вильярреал» в новом сезоне будет играть в основном этапе Лиги чемпионов и пока показывает крепкий футбол.
Конечно, результаты товарищеских матчей сложно назвать показательными, однако выводы сделать можно. Команда под руководством Марселино Гарсии Тораля способна выдать футбол уровня Лиги чемпионов.
«Реал» Овьедо
Подготовка к сезону: для «Реал» Овьедо прошлый сезон стал прорывным. Команда заняла третью строчку в Сегунде, набрав 75 очков.
В активе команды 21 победа, 12 матчей вничью и девять поражений. Разница мячей — 56:42.
Последние матчи: после завершения сезона «Реал» Овьедо сыграл в четырех товарищеских матчах против команд из Испании.
Команда сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) и «Леганесом» (0:0), обыграла клуб «Культураль Леонеса» со счетом 1:0 и потерпела поражение от «Депортиво» (1:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: команда преобразилась перед стартом нового сезона. «Реал» Овьедо смог подписать качественных ветеранов, среди которых выделим Соломона Рондона, известного матчами за «Зенит».
В составе также остался легенда и воспитанник клуба 40-летний Санти Касорла. Задача клуба понятна и проста — сохранить прописку в Ла лиге. Товарищеские матчи показали, что у команды есть характер, но хватит ли его на целый сезон? Посмотрим.
Статистика для ставок
- Команды одержали лишь одну победу в последних четырех матчах
- «Вильярреал» пропустил 11 мячей в последних шести играх
- «Реал» Овьедо не имеет проблем с составом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в 8.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.89 и 1.89.
Прогноз: Хотелось бы верить, что «Реал» Овьедо удивит в первом матче Ла Лиге после возвращения, однако «Вильяреал» наголову выше своих оппонентов.
Оптимизма не прибавляет следующий тур Примеры, где «Реал» Овьедо сыграет против мадридского «Реала».
Ставка: Индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 2,5 в матче за 2.75.
Прогноз: Можно ожидать большего количество голов от команд.
Дополнительная ставка: Тотал больше 4 в матче за 5.40.