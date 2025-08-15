ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерНе только Майами. Как клубы MLS заманивают звезд в небольшие города Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года Джанлуиджи ДоннаруммаПрощание с Доннаруммой: почему «ПСЖ» отказался от одного из лучших вратарей мира
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 20:53
    • «Митьюллан» обыграл «Фредрикстад» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:01
    • «КуПС» обыграл «РФШ» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
  • 15:52
    • «Зенит» и «Сьон» вновь проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
    Все новости спорта

    Санти Касорла и компания удивят «Вильярреал»?

    Вильярреал — Реал Овьедо: прогноз на футбол и ставка за 2.75

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Овьедо Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Реал» Овьедо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Санти Касорла
    15 августа в первом туре испанской Примеры сыграют«Вильярреал» и «Реал»Овьедо. Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Овьедо, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Ла Лига 15 Августа 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 22:30 Овьедо

    Овьедо

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Вильярреал»

    Подготовка к сезону: «Вильярреал» завершил прошлый сезон чемпионата Испании на пятой строчке, набрав 70 очков в 38 матчах.

    Команда смогла одержать 20 побед, десять раз сыграть вничью и проиграть восемь матчей. Разница мячей — 71:51.

    Вильярреал — Овьедо: коэффициенты букмекеров

    После завершения сезона «Вильярреал» сыграл в шести товарищеских матчах.

    Последние матчи: «Вильярреал» проиграл свой последний матч, уступив «Астон Вилле» со счетом 0:2.

    Ранее испанский клуб обыграл лондонский «Арсенал» (3:2) и сыграл вничью против «Лидса» (1:1).

    В шести товарищеских матчах «Вильярреал» одержал лишь одну победу, три раза сыграл вничью и два матча проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 9:11.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы два защитника Логан Коста и Вилли Камбвала.

    Состояние команды: «Вильярреал» в новом сезоне будет играть в основном этапе Лиги чемпионов и пока показывает крепкий футбол.

    Конечно, результаты товарищеских матчей сложно назвать показательными, однако выводы сделать можно. Команда под руководством Марселино Гарсии Тораля способна выдать футбол уровня Лиги чемпионов.

    «Реал» Овьедо

    Подготовка к сезону: для «Реал» Овьедо прошлый сезон стал прорывным. Команда заняла третью строчку в Сегунде, набрав 75 очков.

    В активе команды 21 победа, 12 матчей вничью и девять поражений. Разница мячей — 56:42.

  • «Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина
  • Команда Мусаева просто была на другом уровне
  • Сегодня

    • Последние матчи: после завершения сезона «Реал» Овьедо сыграл в четырех товарищеских матчах против команд из Испании.

    Команда сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) и «Леганесом» (0:0), обыграла клуб «Культураль Леонеса» со счетом 1:0 и потерпела поражение от «Депортиво» (1:2).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: команда преобразилась перед стартом нового сезона. «Реал» Овьедо смог подписать качественных ветеранов, среди которых выделим Соломона Рондона, известного матчами за «Зенит».

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В составе также остался легенда и воспитанник клуба 40-летний Санти Касорла. Задача клуба понятна и проста — сохранить прописку в Ла лиге. Товарищеские матчи показали, что у команды есть характер, но хватит ли его на целый сезон? Посмотрим.

    Статистика для ставок

    • Команды одержали лишь одну победу в последних четырех матчах

    • «Вильярреал» пропустил 11 мячей в последних шести играх

    • «Реал» Овьедо не имеет проблем с составом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в 8.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.89 и 1.89.

    Прогноз: Хотелось бы верить, что «Реал» Овьедо удивит в первом матче Ла Лиге после возвращения, однако «Вильяреал» наголову выше своих оппонентов.

    Оптимизма не прибавляет следующий тур Примеры, где «Реал» Овьедо сыграет против мадридского «Реала».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 2,5 в матче за 2.75.

    Прогноз: Можно ожидать большего количество голов от команд.

    Дополнительная ставка: Тотал больше 4 в матче за 5.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дьер — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Омония — Араз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бранн — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноа — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Пакш — Полесье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вольфсберг — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Русенборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брондбю — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Арда — Кауно Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бейтар — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брейдаблик — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вадуц — АЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вильярреал — Реал Овьедо: прогноз и ставка за 2.75., статистика, коэффициенты матча 15.08.202522:30. Санти Касорла и компания удивят «Вильярреал»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры