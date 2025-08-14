«Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина

0:4 в Москве. У Карпина снова проблемы, а в РПЛ появляется новое имя, которое запомнят надолго. Встречи «Динамо» и «Краснодара» за последние сезоны редко проходили без подтекста. Часто они влияли на расклад в верхней части турнирной таблицы, иногда — решали судьбу титулов. Этот матч в Кубке России имел дополнительный нерв: две недели назад «быки» обыграли москвичей в чемпионате (1:0), и у Валерия Карпина была отличная возможность взять реванш.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Динамо — Краснодар 0:4 Голы: 0:1 Mukailov K. (19'), 0:2 Furtado G. (34'), 0:3 Mukailov K. (44'), 0:4 Эдуард Сперцян (87') Динамо: Игорь Лещук, Александр Кутицкий, Максим Осипенко (Николас Маричал, 46'), Дмитрий Скопинцев, Егор Смелов (Муми Нгамал, 46'), Лука Гагнидзе (Даниил Фомин, 46'), Битело (Даниэль Мишкич, 59'), Дмитрий Александров, Денис Боков (Иван Сергеев, 46'), Ульви Бабаев, Леон Зайдензаль Краснодар: Александр Корякин, Джованни Гонсалес, Данила Козлов (Эдуард Сперцян, 67'), Никита Кривцов, Кевин Ленини, Жуан Баши (Виктор Са, 59'), Диего Силва, J.Junior, Khmarin A., Furtado G. (Perrin G., 72'), Mukailov K. (Дуглас Аугусто, 67')

Атмосфера на «ВТБ Арене» была праздничной — в Москве тёплый августовский вечер, полный стадион, болельщики в предвкушении. Символический первый удар по мячу нанёс Александр Овечкин, легенда российского хоккея. Обнялся с Карпиным, улыбнулся, пожелал удачи — и трибуны уже были готовы к большому футбольному вечеру.

Карпин пошёл на серьёзную ротацию. Из стартового состава, который выходил против «Сочи» в РПЛ, на поле остался лишь Бителло. В воротах — Лещук, в защите Скопинцев, Кутицкий, Осипенко, Зайдензаль, в центре поля — Смелов и Гагнидзе, впереди — Боков, Александров и Бабаев.

Мурад Мусаев, напротив, сочетал опыт и молодёжь. В старте вышли Диего Коста, Батчи, Фуртадо, Кривцов, а главное — 18-летний Казбек Мукаилов, лучший бомбардир молодёжной команды «Краснодара» (13 голов в 18 матчах МФЛ). Для него это был первый матч в основе, и сразу — на выезде в Москве.

Катастрофа «Динамо» в первом тайме

Первые десять минут создавали иллюзию равной игры. «Динамо» даже первым создало момент — на 6-й минуте Бителло после розыгрыша стандарта пробил низом из-за штрафной, и Корякин в прыжке спас. Но при ближайшем рассмотрении было видно: «Краснодар» прессингует агрессивно, один в один, перекрывая все линии паса. Москвичи то и дело откатывались к Лещуку, а гости ждали ошибки.

Эта ошибка случилась. Бабаев, вынося мяч из своей штрафной, слишком долго держал его в ногах. Кривцов моментально врезался в эпизод, сыграл на Батчи, отскок — и вот мяч у Мукаилова. Два касания — и холодный удар в дальний. 0:1. Для трибун гостей это был взрыв, а для самого Мукаилова — момент, который, возможно, изменит карьеру. 18 лет, дебют в основе, и уже гол на глазах у 20 тысяч зрителей.

Если первый гол был следствием грубой ошибки, то второй — образец чистой, быстрой атаки. Данила Козлов запустил по флангу Густаво Фуртадо. Бразилец лёгким движением убрал Кутицкого и выстрелил в дальний угол. 0:2. Лещук мог только смотреть, как мяч влетает в сетку.

В концовке тайма случилось то, что стало символом вечера. Кутицкий получает мяч почти на центральной линии и зачем-то решает отдать пас назад… вратарю. Мукаилов, как опытный форвард, предугадывает траекторию, перехватывает, выскакивает один на один и мягким парашютом перебрасывает Лещука. Дубль за тайм в дебютном матче! «ВТБ Арена» замерла, а сектор «Краснодара» праздновал, будто уже выиграл трофей.

Спасти честь не удалось

0:3 к перерыву — и Карпин реагирует максимально жёстко. Четыре замены разом: выходят Сергеев, Нгамалё, Фомин, Маричаль. Игра «Динамо» действительно оживляется: на 52-й минуте Бителло обыгрывает Жубала, навешивает — Хмарин снимает мяч с головы Бабаева. На 54-й — Нгамалё простреливает на Сергеева, но Корякин успевает раньше.

И всё же это было похоже на спазмы, а не на планомерное давление. «Краснодар» включил режим полного контроля: длинные розыгрыши, смена ритма, минимизация риска. Мукаилов на 67-й минуте уходит под аплодисменты — на его счету два гола и ещё один почти ассист, когда он вывел Фуртадо один на один (тот промахнулся мимо створа).

Команды на разных уровнях

Когда казалось, что всё закончится 0:3, «Динамо» подарило ещё один эпизод в рубрику «привозы». Лещук слишком долго держал мяч на линии вратарской. Кривцов накрыл, выкатил Сперцяну — и капитан «Краснодара» в своём 150-м матче спокойно закатил в пустые. 0:4.

Финальный счёт стал холодным приговором для «Динамо». Без основы команда Карпина оказалась беззубой, а ошибки в обороне делали счёт ещё крупнее.

Для «Краснодара» же это был идеальный матч в Кубке: победа на выезде, разгром и открытие нового героя. Казбек Мукаилов стал самым молодым автором дубля за клуб в Кубке России (18 лет и 73 дня). И, судя по хладнокровию, с которым он действовал, в Кубке мы его ещё точно увидим.