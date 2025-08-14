«Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина

Атмосфера на «ВТБ Арене» была праздничной — в Москве тёплый августовский вечер, полный стадион, болельщики в предвкушении. Символический первый удар по мячу нанёс Александр Овечкин, легенда российского хоккея. Обнялся с Карпиным, улыбнулся, пожелал удачи — и трибуны уже были готовы к большому футбольному вечеру.
Карпин пошёл на серьёзную ротацию. Из стартового состава, который выходил против «Сочи» в РПЛ, на поле остался лишь Бителло. В воротах — Лещук, в защите Скопинцев, Кутицкий, Осипенко, Зайдензаль, в центре поля — Смелов и Гагнидзе, впереди — Боков, Александров и Бабаев.
Мурад Мусаев, напротив, сочетал опыт и молодёжь. В старте вышли Диего Коста, Батчи, Фуртадо, Кривцов, а главное — 18-летний Казбек Мукаилов, лучший бомбардир молодёжной команды «Краснодара» (13 голов в 18 матчах МФЛ). Для него это был первый матч в основе, и сразу — на выезде в Москве.
Катастрофа «Динамо» в первом тайме
Первые десять минут создавали иллюзию равной игры. «Динамо» даже первым создало момент — на 6-й минуте Бителло после розыгрыша стандарта пробил низом из-за штрафной, и Корякин в прыжке спас. Но при ближайшем рассмотрении было видно: «Краснодар» прессингует агрессивно, один в один, перекрывая все линии паса. Москвичи то и дело откатывались к Лещуку, а гости ждали ошибки.
Эта ошибка случилась. Бабаев, вынося мяч из своей штрафной, слишком долго держал его в ногах. Кривцов моментально врезался в эпизод, сыграл на Батчи, отскок — и вот мяч у Мукаилова. Два касания — и холодный удар в дальний. 0:1. Для трибун гостей это был взрыв, а для самого Мукаилова — момент, который, возможно, изменит карьеру. 18 лет, дебют в основе, и уже гол на глазах у 20 тысяч зрителей.
Если первый гол был следствием грубой ошибки, то второй — образец чистой, быстрой атаки. Данила Козлов запустил по флангу Густаво Фуртадо. Бразилец лёгким движением убрал Кутицкого и выстрелил в дальний угол. 0:2. Лещук мог только смотреть, как мяч влетает в сетку.
В концовке тайма случилось то, что стало символом вечера. Кутицкий получает мяч почти на центральной линии и зачем-то решает отдать пас назад… вратарю. Мукаилов, как опытный форвард, предугадывает траекторию, перехватывает, выскакивает один на один и мягким парашютом перебрасывает Лещука. Дубль за тайм в дебютном матче! «ВТБ Арена» замерла, а сектор «Краснодара» праздновал, будто уже выиграл трофей.
Спасти честь не удалось
0:3 к перерыву — и Карпин реагирует максимально жёстко. Четыре замены разом: выходят Сергеев, Нгамалё, Фомин, Маричаль. Игра «Динамо» действительно оживляется: на 52-й минуте Бителло обыгрывает Жубала, навешивает — Хмарин снимает мяч с головы Бабаева. На 54-й — Нгамалё простреливает на Сергеева, но Корякин успевает раньше.
И всё же это было похоже на спазмы, а не на планомерное давление. «Краснодар» включил режим полного контроля: длинные розыгрыши, смена ритма, минимизация риска. Мукаилов на 67-й минуте уходит под аплодисменты — на его счету два гола и ещё один почти ассист, когда он вывел Фуртадо один на один (тот промахнулся мимо створа).
Команды на разных уровнях
Когда казалось, что всё закончится 0:3, «Динамо» подарило ещё один эпизод в рубрику «привозы». Лещук слишком долго держал мяч на линии вратарской. Кривцов накрыл, выкатил Сперцяну — и капитан «Краснодара» в своём 150-м матче спокойно закатил в пустые. 0:4.
Финальный счёт стал холодным приговором для «Динамо». Без основы команда Карпина оказалась беззубой, а ошибки в обороне делали счёт ещё крупнее.
Для «Краснодара» же это был идеальный матч в Кубке: победа на выезде, разгром и открытие нового героя. Казбек Мукаилов стал самым молодым автором дубля за клуб в Кубке России (18 лет и 73 дня). И, судя по хладнокровию, с которым он действовал, в Кубке мы его ещё точно увидим.