Шахтер — Панатинаикос: прогноз на футбол и ставка за 1.92

    Украинский «Шахтёр» дома сыграет против «Панатинаикоса» из Греции в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Панатинаикос», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Шахтёр»

    Турнирная таблица: «Шахтёр» стартовал в чемпионате Украины с победы, в стартовом туре донецкий клуб выиграл у команды «Эпицентр К-П» (1:0). В рамках второго игрового дня украинский коллектив сыграл вничью с львовскими «Карпатами» (3:3). Таким образом «горняки» набрали 4 очка и заняли 3 место.

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    Шахтёр Д — Панатинаикос: коэффициенты букмекеров

    Во втором раунде ЛЕ донецкий клуб без проблем преодолел барьер в лице турецкого «Бешикташа» (2:0 — дома, 4:2 — в гостях).

    В третьем квалификационном раунде «Шахтер» разошелся миром с греческим «Панатинаикосом» (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Шахтёр» не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав три победы и потерпев два поражения.

    «Панатинаикос»

    Турнирная таблица: Новый греческий сезон в Суперлиге ещё не стартовал. Матч 1-го тура «Панатинаикос» проведёт дома против клуба ОФИ, встреча состоится 23 августа.

  • Тот самый трансфер. Как Балеба может вернуть «МЮ» в гонку за титул
  • Камерунец способен превратить перестройку в борьбу за титул уже в этом сезоне
  • Вчера

    • Последние матчи: Еврокубковый сезон «Панатинаикос» начал в Лиге чемпионов, греческий клуб во втором раунде еврокубка проиграл шотландскому «Рейнджерсу» (1:1 — дома, 0:2 — ничья).

    Теперь греческому клубу в Лиге Европы противостоит донецкий «Шахтер», их первая встреча завершилась вничью (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал одну победу, сыграл вничью в двух играх и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Панатинаикос» уступил «Рейнджерсу» в Лиге чемпионов (1:3)

    • «Шахтер» не проигрывает на протяжении пяти матчей

    • «Панатинаикос» и «Шахтёр» сыграли вничью (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа «Панатинаикос» — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.92.

    Прогноз: Соперники сыграли надежно в первой игре противостояния, ожидаем что вторая игра также получится малорезультативной. Не исключаем, что футболисты «Шахтера» и «Панатинаикоса» сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на проходе в следующий раунд «Шахтера».

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом  2.30.

    Шахтер — Панатинаикос: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:00. «Шахтер» пройдет в следующий раунд Лиги Европы?
