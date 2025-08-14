Шахтер — Панатинаикос: прогноз на футбол и ставка за 1.92

Украинский «Шахтёр» дома сыграет против «Панатинаикоса» из Греции в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Панатинаикос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шахтёр»

Турнирная таблица: «Шахтёр» стартовал в чемпионате Украины с победы, в стартовом туре донецкий клуб выиграл у команды «Эпицентр К-П» (1:0). В рамках второго игрового дня украинский коллектив сыграл вничью с львовскими «Карпатами» (3:3). Таким образом «горняки» набрали 4 очка и заняли 3 место.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Во втором раунде ЛЕ донецкий клуб без проблем преодолел барьер в лице турецкого «Бешикташа» (2:0 — дома, 4:2 — в гостях).

В третьем квалификационном раунде «Шахтер» разошелся миром с греческим «Панатинаикосом» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Шахтёр» не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав три победы и потерпев два поражения.

«Панатинаикос»

Турнирная таблица: Новый греческий сезон в Суперлиге ещё не стартовал. Матч 1-го тура «Панатинаикос» проведёт дома против клуба ОФИ, встреча состоится 23 августа.

Последние матчи: Еврокубковый сезон «Панатинаикос» начал в Лиге чемпионов, греческий клуб во втором раунде еврокубка проиграл шотландскому «Рейнджерсу» (1:1 — дома, 0:2 — ничья).

Теперь греческому клубу в Лиге Европы противостоит донецкий «Шахтер», их первая встреча завершилась вничью (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Панатинаикос» одержал одну победу, сыграл вничью в двух играх и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Панатинаикос» уступил «Рейнджерсу» в Лиге чемпионов (1:3)

«Шахтер» не проигрывает на протяжении пяти матчей

«Панатинаикос» и «Шахтёр» сыграли вничью (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа «Панатинаикос» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.92.

Прогноз: Соперники сыграли надежно в первой игре противостояния, ожидаем что вторая игра также получится малорезультативной. Не исключаем, что футболисты «Шахтера» и «Панатинаикоса» сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на проходе в следующий раунд «Шахтера».

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.30.