Целе — Лугано: прогноз на футбол и ставка за 2.18

14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Целе» и «Лугано». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Лугано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Целе»

Турнирное положение: «Целе» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы в первом раунде квалификации, в котором прошел только одну стадию.

Команда разобралась с азербайджанским «Сабахом» Баку, но в следующем круге по сумме двух поединков проиграла кипрскому АЕКу Ларнака, из-за чего и выпала в Лигу конференций.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура чемпионата Словении клуб разгромно обыграл дома «Муру» (3:0) и занимает первую позицию в таблице.

Ранее в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги конференций клуб выиграл 5:0 на выезде, поэтому в ответном матче дома может позволить себе проиграть даже с разницей в четыре гола.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Целе» проиграл только один раз при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Франко Ковачевич — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.

«Лугано»

Турнирное положение: Швейцарский «Лугано», как и соперник, начал еврокубковые выступления с Лиги Европы, но только со второго раунда квалификации.

Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли оказалась слабее румынского «Клужа», поэтому и оказалась в Лиге конференций.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального первенства клуб обыграл дома «Базель» (3:1) и занимает четвертую позицию в таблице.

Ранее на нынешней стадии отбора Лиги конференций коллектив дома потерпел разгромное поражение от «Целе» (0:5), так что теперь на выезде ему нужно совершить настоящее чудо.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лугано» выиграл только однажды при четырех поражениях и одной ничьей.

Это, очевидно, говорит об откровенно плохих шансах гостей на победу с любым счетом, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда в текущем сезоне не забивала как в отборе Лиги конференций, так и в еврокубках в целом.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Целе» выиграл и не пропустил

в трех последних матчах «Лугано» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Лугано» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.65, победа «Лугано» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

Ставка: «Целе» победит за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в трех последних матчах хозяева выиграли и не пропустили.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.55