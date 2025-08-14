Целе — Лугано: прогноз на футбол и ставка за 2.18

Целе
Лугано
«Целе»
Турнирное положение: «Целе» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы в первом раунде квалификации, в котором прошел только одну стадию.
Команда разобралась с азербайджанским «Сабахом» Баку, но в следующем круге по сумме двух поединков проиграла кипрскому АЕКу Ларнака, из-за чего и выпала в Лигу конференций.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура чемпионата Словении клуб разгромно обыграл дома «Муру» (3:0) и занимает первую позицию в таблице.
Ранее в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги конференций клуб выиграл 5:0 на выезде, поэтому в ответном матче дома может позволить себе проиграть даже с разницей в четыре гола.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Целе» проиграл только один раз при пяти победах и одной ничьей.
Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Франко Ковачевич — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.
«Лугано»
Турнирное положение: Швейцарский «Лугано», как и соперник, начал еврокубковые выступления с Лиги Европы, но только со второго раунда квалификации.
Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли оказалась слабее румынского «Клужа», поэтому и оказалась в Лиге конференций.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального первенства клуб обыграл дома «Базель» (3:1) и занимает четвертую позицию в таблице.
Ранее на нынешней стадии отбора Лиги конференций коллектив дома потерпел разгромное поражение от «Целе» (0:5), так что теперь на выезде ему нужно совершить настоящее чудо.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лугано» выиграл только однажды при четырех поражениях и одной ничьей.
Это, очевидно, говорит об откровенно плохих шансах гостей на победу с любым счетом, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Команда в текущем сезоне не забивала как в отборе Лиги конференций, так и в еврокубках в целом.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Целе» выиграл и не пропустил
- в трех последних матчах «Лугано» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Лугано» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.65, победа «Лугано» — в 3.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли.
Ставка: «Целе» победит за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в трех последних матчах хозяева выиграли и не пропустили.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.55