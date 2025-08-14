ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хлопнет ли «Лугано» дверью на прощание с еврокубками?

    Целе — Лугано: прогноз на футбол и ставка за 2.18

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лугано Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Целе» — «Лугано»
    Франко Ковачевич
    14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Целе» и «Лугано». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Лугано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Целе

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Целе 21:00 Лугано

    Лугано

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Целе»

    Турнирное положение: «Целе» начал выступления в еврокубках с Лиги Европы в первом раунде квалификации, в котором прошел только одну стадию.

    Команда разобралась с азербайджанским «Сабахом» Баку, но в следующем круге по сумме двух поединков проиграла кипрскому АЕКу Ларнака, из-за чего и выпала в Лигу конференций.

    Целе — Лугано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура чемпионата Словении клуб разгромно обыграл дома «Муру» (3:0) и занимает первую позицию в таблице.

    Ранее в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги конференций клуб выиграл 5:0 на выезде, поэтому в ответном матче дома может позволить себе проиграть даже с разницей в четыре гола.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Целе» проиграл только один раз при пяти победах и одной ничьей.

    Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Франко Ковачевич — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с двумя голами.

    «Лугано»

    Турнирное положение: Швейцарский «Лугано», как и соперник, начал еврокубковые выступления с Лиги Европы, но только со второго раунда квалификации.

    Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли оказалась слабее румынского «Клужа», поэтому и оказалась в Лиге конференций.

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального первенства клуб обыграл дома «Базель» (3:1) и занимает четвертую позицию в таблице.

    Ранее на нынешней стадии отбора Лиги конференций коллектив дома потерпел разгромное поражение от «Целе» (0:5), так что теперь на выезде ему нужно совершить настоящее чудо.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лугано» выиграл только однажды при четырех поражениях и одной ничьей.

    Это, очевидно, говорит об откровенно плохих шансах гостей на победу с любым счетом, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда в текущем сезоне не забивала как в отборе Лиги конференций, так и в еврокубках в целом.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Целе» выиграл и не пропустил

    • в трех последних матчах «Лугано» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Лугано» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.65, победа «Лугано» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

    Ставка: «Целе» победит за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в трех последних матчах хозяева выиграли и не пропустили.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.55

