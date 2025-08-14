ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Пройдет ли «Ягеллония» «Силькеборг»?

    Ягеллония — Силькеборг: прогноз на футбол и ставка за 2.07

    Прогноз и ставки на «Ягеллония» — «Силькеборг»
    Афимико Пулулу
    14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Ягеллония» и «Силькеборг». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Силькеборг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Ягеллония

  • Белосток
    •  Ягеллония 21:15 Силькеборг

    Силькеборг

  • Силькеборг
    «Ягеллония»

    Турнирное положение: «Ягеллония» начала выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации еврокубка.

    Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление сербского «Нови Пазара».

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура чемпионата Польши клуб обыграл дома «Краковию» (5:2) и занимает седьмую позицию в таблице.

    Ранее в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги конференций клуб выиграл 1:0 на выезде, поэтому в ответном матче дома может позволить себе даже ничью.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ягеллония» неизменно выигрывал.

    Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Афимико Пулулу — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с тремя голами.

    «Силькеборг»

    Турнирное положение: Датский «Силькеборг», как и соперник, начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

    Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление исландского «Акюрейри».

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура национального первенства клуб на своем поле переиграл «Норшеланн» с результатом 4:2 и занимает последнее, 12-е место.

    Ранее на нынешней стадии отбора Лиги конференций коллектив дома потерпел поражение от «Ягеллонии» (0:1), так что теперь на выезде ему нужна только победа.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Силькеборг» выиграл только дважды при пяти поражениях и одной ничьей.

    Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Тонни Адамсен — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Ягеллония» выиграла

    • в пяти из шести последних матчей «Ягеллонии» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Силькеборга» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.35, победа «Силькеборга» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    При этом в последнем поединке гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Ягеллонии».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Ягеллония — Силькеборг: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:15. Пройдет ли «Ягеллония» «Силькеборг»?
