Ягеллония — Силькеборг: прогноз на футбол и ставка за 2.07

Ягеллония
Силькеборг
«Ягеллония»
Турнирное положение: «Ягеллония» начала выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации еврокубка.
Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление сербского «Нови Пазара».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертого тура чемпионата Польши клуб обыграл дома «Краковию» (5:2) и занимает седьмую позицию в таблице.
Ранее в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги конференций клуб выиграл 1:0 на выезде, поэтому в ответном матче дома может позволить себе даже ничью.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ягеллония» неизменно выигрывал.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Афимико Пулулу — лучший бомбардир команды в Лиге конференций с тремя голами.
«Силькеборг»
Турнирное положение: Датский «Силькеборг», как и соперник, начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.
Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление исландского «Акюрейри».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура национального первенства клуб на своем поле переиграл «Норшеланн» с результатом 4:2 и занимает последнее, 12-е место.
Ранее на нынешней стадии отбора Лиги конференций коллектив дома потерпел поражение от «Ягеллонии» (0:1), так что теперь на выезде ему нужна только победа.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Силькеборг» выиграл только дважды при пяти поражениях и одной ничьей.
Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Тонни Адамсен — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Ягеллония» выиграла
- в пяти из шести последних матчей «Ягеллонии» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Силькеборга» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.35, победа «Силькеборга» — в 3.45.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
При этом в последнем поединке гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Ягеллонии».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30