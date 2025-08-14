Серия пенальтиПСЖ — ТоттенхэмОнлайн
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    «ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
    Левадия — Дифферданж: прогноз на футбол и ставка за 1.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Левадия» — «Дифферданж»
    «Левадия» — «Дифферданж
    Эстонская «Левадия» сыграет против «Дифферданжа» из Люксембурга в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Дифферданж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Левадия

  • Таллин
    •  Левадия 19:30 Дифферданж

    Дифферданж

    «Левадия»

    Турнирная таблица: «Левадия» продолжает лидировать в чемпионате Эстонии, набрав 53 очка. В рамках 22 тура внутреннего первенства участник Лиги конференций оказался сильнее команды «Курессааре» (2:0).

    Последние матчи: Чемпион Эстонии «Левадия» перебралась в Лигу конференций из Лиги чемпионов. В самом престижном клубном турнире УЕФА «Левадия» потерпела фиаско в противостоянии с лучшей командй Латвии — РФШ (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Во втором раунде Лиги конференций «Левадия» с трудом обыграла грузинскую «Иберию» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).

    В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Левадия» на выезде одержала победу над «Дифферданжем» (3:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Левадия» в пяти матчах одержала четыре победы.

    «Дифферданж»

    Турнирная таблица: «Дифферданж» с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Люксембурга, выиграв в домашней игре у клуба «Биссен» (1:0).

  • Юрий Сёмин: Защитники «Спартака» не имеют права допускать такие ошибки
  • Легенда «Локомотива» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о четвёртом туре РПЛ
  • 12/08/2025

    • Последние матчи: Лучшая команда Люксембурга стартовала в Лиге чемпионов с первого раунда. На этой стадии «Дифферданж» проиграл чемпиону Косово — «Дрите» (2:3 — дома, 0:1 — в гостях).

    Из Лиги чемпионов команда перешла в Лигу конференций. Во втором раунде «Дифферданж» дважды переиграл ТНС из Уэльса (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    В третьем раунде «Дифферданж» в упорном поединке проиграл «Левадии» (2:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Дифферданжа», в которую вошли матчи Лиги конференций и чемпионата Люксембурга.

    Статистика для ставок

    • «Левадия» обыграла «Иберию» в Лиге конференций (3:2)

    • «Дифферданж» выиграл у ТНС в Лиге конференций (2:0)

    • «Левадия» переиграла «Дифферданж» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.75, а победа «Дифферданжа» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: Обе команды умеют играть результативно, это доказала последняя игра «Левадии» и «Дифферданжа».

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Команды из Эстонии и Люксембурга могут сыграть результативно, как это вышло в первом матче противостояния.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.85.

