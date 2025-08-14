Левадия — Дифферданж: прогноз на футбол и ставка за 1.80

Левадия
Дифферданж
«Левадия»
Турнирная таблица: «Левадия» продолжает лидировать в чемпионате Эстонии, набрав 53 очка. В рамках 22 тура внутреннего первенства участник Лиги конференций оказался сильнее команды «Курессааре» (2:0).
Последние матчи: Чемпион Эстонии «Левадия» перебралась в Лигу конференций из Лиги чемпионов. В самом престижном клубном турнире УЕФА «Левадия» потерпела фиаско в противостоянии с лучшей командй Латвии — РФШ (0:1 — дома, 0:1 — в гостях).
Во втором раунде Лиги конференций «Левадия» с трудом обыграла грузинскую «Иберию» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях).
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Левадия» на выезде одержала победу над «Дифферданжем» (3:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Левадия» в пяти матчах одержала четыре победы.
«Дифферданж»
Турнирная таблица: «Дифферданж» с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Люксембурга, выиграв в домашней игре у клуба «Биссен» (1:0).
Последние матчи: Лучшая команда Люксембурга стартовала в Лиге чемпионов с первого раунда. На этой стадии «Дифферданж» проиграл чемпиону Косово — «Дрите» (2:3 — дома, 0:1 — в гостях).
Из Лиги чемпионов команда перешла в Лигу конференций. Во втором раунде «Дифферданж» дважды переиграл ТНС из Уэльса (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).
В третьем раунде «Дифферданж» в упорном поединке проиграл «Левадии» (2:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Дифферданжа», в которую вошли матчи Лиги конференций и чемпионата Люксембурга.
Статистика для ставок
- «Левадия» обыграла «Иберию» в Лиге конференций (3:2)
- «Дифферданж» выиграл у ТНС в Лиге конференций (2:0)
- «Левадия» переиграла «Дифферданж» (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.75, а победа «Дифферданжа» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.
Прогноз: Обе команды умеют играть результативно, это доказала последняя игра «Левадии» и «Дифферданжа».
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Команды из Эстонии и Люксембурга могут сыграть результативно, как это вышло в первом матче противостояния.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.