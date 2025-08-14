ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Совершит ли «Клуж» сенсацию в Португалии?

    Брага — Клуж: прогноз на футбол и ставка за 1.80

    Прогноз и ставки на «Брага» — «Клуж»
    Жан-Баптист Горби
    14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Клуж». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Клуж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 21:30 ЧФР Клуж

    ЧФР Клуж

  • Лига Европы. Квалификация
    «Брага»

    Турнирное положение: Португальская «Брага» начала свои выступления в Лиге Европы со второго раунда квалификации турнира.

    Команда на предыдущей стадии отбора континентального турнира справилась с болгарским «Левски», который переиграла в двух упорных поединках.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура национального первенства клуб в домашних стенах разошелся переиграл «Тонделу» (3:0).

    Ранее в первом поединке нынешней стадии Лиги Европы коллектив на выезде одолел «Клуж» (2:1), так что теперь на своем поле его устроит даже мировой исход.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были как официальными, так и товарищескими, «Брага» не проиграла при восьми победах и двух ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор домашнего поля.

    Жан-Баптист Горби — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    «Клуж»

    Турнирное положение: Румынский «Клуж» начал выступления в Лиге Европы с первого раунда квалификации, в котором прошел венгерский «Пакш».

    Команда после этого во втором раунде отбора континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния с трудом переиграла швейцарский «Лугано».

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре на нынешней стадии Лиги Европы клуб дома проиграл «Браге» (1:2), так что теперь ему нужна победа на выезде хотя бы с разницей в один гол.

    Ранее в рамках четвертого тура национального первенства клуб в домашних стенах потерпел поражение от «Университати» Крайова (2:3) и занимает 13-ю из 16-ти позиций.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Клуж» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

    Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Шерифф Синьян — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Браги» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из девяти последних матчей «Клуж» не проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Клужа» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.50, победа «Клужа» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в шести из 10-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в пяти из девяти последних матчей хозяев.

    Ставка: сухая победа «Браги» за 2.02

    Брага — Клуж: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:30. Совершит ли «Клуж» сенсацию в Португалии?
