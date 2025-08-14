Брага — Клуж: прогноз на футбол и ставка за 1.80

14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Клуж». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Клуж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: Португальская «Брага» начала свои выступления в Лиге Европы со второго раунда квалификации турнира.

Команда на предыдущей стадии отбора континентального турнира справилась с болгарским «Левски», который переиграла в двух упорных поединках.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура национального первенства клуб в домашних стенах разошелся переиграл «Тонделу» (3:0).

Ранее в первом поединке нынешней стадии Лиги Европы коллектив на выезде одолел «Клуж» (2:1), так что теперь на своем поле его устроит даже мировой исход.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были как официальными, так и товарищескими, «Брага» не проиграла при восьми победах и двух ничьих.

Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор домашнего поля.

Жан-Баптист Горби — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Клуж»

Турнирное положение: Румынский «Клуж» начал выступления в Лиге Европы с первого раунда квалификации, в котором прошел венгерский «Пакш».

Команда после этого во втором раунде отбора континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния с трудом переиграла швейцарский «Лугано».

Последние матчи: в своей предыдущей игре на нынешней стадии Лиги Европы клуб дома проиграл «Браге» (1:2), так что теперь ему нужна победа на выезде хотя бы с разницей в один гол.

Ранее в рамках четвертого тура национального первенства клуб в домашних стенах потерпел поражение от «Университати» Крайова (2:3) и занимает 13-ю из 16-ти позиций.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Клуж» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Шерифф Синьян — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Браги» забивали больше 2,5 голов

в шести из девяти последних матчей «Клуж» не проиграл

в четырех из шести последних матчей «Клужа» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.50, победа «Клужа» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в шести из 10-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в пяти из девяти последних матчей хозяев.

Ставка: сухая победа «Браги» за 2.02