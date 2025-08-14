Брага — Клуж: прогноз на футбол и ставка за 1.80

Брага
ЧФР Клуж
«Брага»
Турнирное положение: Португальская «Брага» начала свои выступления в Лиге Европы со второго раунда квалификации турнира.
Команда на предыдущей стадии отбора континентального турнира справилась с болгарским «Левски», который переиграла в двух упорных поединках.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура национального первенства клуб в домашних стенах разошелся переиграл «Тонделу» (3:0).
Ранее в первом поединке нынешней стадии Лиги Европы коллектив на выезде одолел «Клуж» (2:1), так что теперь на своем поле его устроит даже мировой исход.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были как официальными, так и товарищескими, «Брага» не проиграла при восьми победах и двух ничьих.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор домашнего поля.
Жан-Баптист Горби — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
«Клуж»
Турнирное положение: Румынский «Клуж» начал выступления в Лиге Европы с первого раунда квалификации, в котором прошел венгерский «Пакш».
Команда после этого во втором раунде отбора континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния с трудом переиграла швейцарский «Лугано».
Последние матчи: в своей предыдущей игре на нынешней стадии Лиги Европы клуб дома проиграл «Браге» (1:2), так что теперь ему нужна победа на выезде хотя бы с разницей в один гол.
Ранее в рамках четвертого тура национального первенства клуб в домашних стенах потерпел поражение от «Университати» Крайова (2:3) и занимает 13-ю из 16-ти позиций.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Клуж» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.
Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Шерифф Синьян — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Браги» забивали больше 2,5 голов
- в шести из девяти последних матчей «Клуж» не проиграл
- в четырех из шести последних матчей «Клужа» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.50, победа «Клужа» — в 8.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в шести из 10-ти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в пяти из девяти последних матчей хозяев.
Ставка: сухая победа «Браги» за 2.02