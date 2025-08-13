Сурхан — Бунёдкор: прогноз на футбол и ставка за 2.23

13 августа в 18-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Бунёдкор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сурхан» — «Бунёдкор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» бьется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Сурхан» на 7 очков опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 14 результативными ударами в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сурхан» не уступил «Хорезму» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Кызылкумом» (0:0). Плюс поединок с «Бухарой» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сурхан» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сурхан» слабовато атакует, зато тылы имеет относительно надежные. Команда пропустила 18 мячей в 17 матчах чемпионата.

Причем «Сурхан» традиционно сложно противостоит «Бунёдкору». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда рассчитывает на эффективность своих контратак.

«Бунёдкор»

Турнирное положение: «Бунёдкор» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Бунёдкор» на 2 зачетных балла отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бунёдкор» не сумел одолеть «Шуртан» (1:1).

До того команда переиграла ферганский «Нефтчи» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Андижану» (2:0).

При этом «Бунёдкор» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бунёдкор» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 28 мячей в 17 поединках чемпионата.

При этом «Бунёдкор» пропускает в среднем чуть реже гола за матч. Да и победила команда в восьми поединках чемпионата из 17.

Команда на данном этапе преуспевает в плане игры и результатов. «Бунёдкор» не проигрывает уже без малого три месяца.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Сурхан» сыграл вничью в 3 своих последних матчах

«Бунёдкор» не проигрывает почти 3 месяца

«Сурхан» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.02 и 1.74.

Прогноз: «Бунёдкор» мотивирован подтянуться к группе лидеров, и явно проведет встречу в активных атаках.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же в двух последних очных поединках одолели «Сурхан».

Ставка: Победа «Бунёдкора» за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02