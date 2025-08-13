Локомотив — Балтика: прогноз на футбол и ставка за 1.81

Локомотив
Балтика
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» проиграл первый матч и делит последнее место в группе D Кубка России с «Балтикой».
Однако в чемпионате России московский клуб выдал серию из четырех побед подряд, набрав 12 очков из 12 возможных. Разница мячей — 12:5.
Локомотив — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первом туре Кубка России «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:2.
Ранее московский клуб обыграл «Спартак» со счетом 4:2 и был сильнее «Пари Нижний Новгород» (3:2).
В последних пяти матчах «Локомотив» лишь один раз потерпел поражение и четыре раза обыграл своих соперников.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Локомотив» борется за все трофеи в этом сезоне, и поражение на старте Кубка России только придало победного заряда команды.
Московский клуб обладает отличным подбором игроков в атаке. Команда забивает в среднем по два мяча в ворота соперника.
«Балтика»
Турнирное положение: «Балтика» стартовала с поражения в Кубке России. В группе D команда делит последнее место с «Локомотивом».
В чемпионате России клуб из Калининграда занимает пятую строчку, набрав восемь очков после четырех матчах. Разница мячей — 8:4.
Последние матчи: в первом туре «Балтика» проиграла «Акрону» со счетом 1:2.
Ранее «Балтика» поделила очки в матче с «Крыльями Советов» (1:1) и обыграла «Оренбург» со счетом 3:2.
В последних пяти матчах «Балтика» два раза победила, дважды сыграла вничью и потерпела поражение. Разница мячей на этом отрезке — 9:6.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Балтика» удивляет на старте сезона после возвращения в высший дивизион России.
Однако кубковые матчи имеют другую атмосферу, и матч против «Акрона» это показал. При равной игре «Балтике» не хватило уверенности в ключевые моменты поединка.
Статистика для ставок
- Обе команды проиграли на старте Кубка России
- «Локомотив» забил 13 матчей в последних пяти матчах
- «Балтика» не имеет проблем с составом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.22.
Прогноз: «Локомотив» проводит сильный старт сезона и выглядит солидно перед матчем.
Ожидаем победу московского клуба, однако не стоит списывать «Балтику» со счетов. Калининградский клуб дал понять, что способен удивить фаворита матча.
Ставка: Победа «Локомотива» в матче за 1.81.
Прогноз: сложно верится в то, что «Балтика» не ответит фавориту в этом матче, однако можно сыграть на «сухой» победе одной из команд или ничьей без голов.
Дополнительная ставка: Обе команды не забьют в этом матче за 2.23.