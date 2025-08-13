1-й таймАкрон — ЦСКАОнлайн
    Леонид Трахтенберг: Черчесов не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ
    «Локомотив» будет настроен на победу

    Локомотив — Балтика: прогноз на футбол и ставка за 1.81

    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Балтика»
    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
    13 августа во втором туре группы D Кубка России сыграют «Локомотив» и «Балтика». Начало матча — в 18:30 Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 13 Августа 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 18:30 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» проиграл первый матч и делит последнее место в группе D Кубка России с «Балтикой».

    Однако в чемпионате России московский клуб выдал серию из четырех побед подряд, набрав 12 очков из 12 возможных. Разница мячей — 12:5.

    Локомотив — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом туре Кубка России «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:2.

    Ранее московский клуб обыграл «Спартак» со счетом 4:2 и был сильнее «Пари Нижний Новгород» (3:2).

    В последних пяти матчах «Локомотив» лишь один раз потерпел поражение и четыре раза обыграл своих соперников.

    Не сыграют: все в строю.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: «Локомотив» борется за все трофеи в этом сезоне, и поражение на старте Кубка России только придало победного заряда команды.

    Московский клуб обладает отличным подбором игроков в атаке. Команда забивает в среднем по два мяча в ворота соперника.

    «Балтика»

    Турнирное положение: «Балтика» стартовала с поражения в Кубке России. В группе D команда делит последнее место с «Локомотивом».

    В чемпионате России клуб из Калининграда занимает пятую строчку, набрав восемь очков после четырех матчах. Разница мячей — 8:4.

    • Последние матчи: в первом туре «Балтика» проиграла «Акрону» со счетом 1:2.

    Ранее «Балтика» поделила очки в матче с «Крыльями Советов» (1:1) и обыграла «Оренбург» со счетом 3:2.

    В последних пяти матчах «Балтика» два раза победила, дважды сыграла вничью и потерпела поражение. Разница мячей на этом отрезке — 9:6.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Балтика» удивляет на старте сезона после возвращения в высший дивизион России.

    Однако кубковые матчи имеют другую атмосферу, и матч против «Акрона» это показал. При равной игре «Балтике» не хватило уверенности в ключевые моменты поединка.

    Статистика для ставок

    • Обе команды проиграли на старте Кубка России

    • «Локомотив» забил 13 матчей в последних пяти матчах

    • «Балтика» не имеет проблем с составом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.22.

    Прогноз: «Локомотив» проводит сильный старт сезона и выглядит солидно перед матчем.

    Ожидаем победу московского клуба, однако не стоит списывать «Балтику» со счетов. Калининградский клуб дал понять, что способен удивить фаворита матча.

    Ставка: Победа «Локомотива» в матче за 1.81.

    Прогноз: сложно верится в то, что «Балтика» не ответит фавориту в этом матче, однако можно сыграть на «сухой» победе одной из команд или ничьей без голов.

    Дополнительная ставка: Обе команды не забьют в этом матче за 2.23.

    Локомотив — Балтика: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 13.08.202518:30. «Локомотив» будет настроен на победу
