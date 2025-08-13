Локомотив — Балтика: прогноз на футбол и ставка за 1.81

13 августа во втором туре группы D Кубка России сыграют «Локомотив» и «Балтика». Начало матча — в 18:30 Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» проиграл первый матч и делит последнее место в группе D Кубка России с «Балтикой».

Однако в чемпионате России московский клуб выдал серию из четырех побед подряд, набрав 12 очков из 12 возможных. Разница мячей — 12:5.

Последние матчи: в первом туре Кубка России «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 1:2.

Ранее московский клуб обыграл «Спартак» со счетом 4:2 и был сильнее «Пари Нижний Новгород» (3:2).

В последних пяти матчах «Локомотив» лишь один раз потерпел поражение и четыре раза обыграл своих соперников.

Не сыграют: все в строю.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Локомотив» борется за все трофеи в этом сезоне, и поражение на старте Кубка России только придало победного заряда команды.

Московский клуб обладает отличным подбором игроков в атаке. Команда забивает в среднем по два мяча в ворота соперника.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика» стартовала с поражения в Кубке России. В группе D команда делит последнее место с «Локомотивом».

В чемпионате России клуб из Калининграда занимает пятую строчку, набрав восемь очков после четырех матчах. Разница мячей — 8:4.

Последние матчи: в первом туре «Балтика» проиграла «Акрону» со счетом 1:2.

Ранее «Балтика» поделила очки в матче с «Крыльями Советов» (1:1) и обыграла «Оренбург» со счетом 3:2.

В последних пяти матчах «Балтика» два раза победила, дважды сыграла вничью и потерпела поражение. Разница мячей на этом отрезке — 9:6.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Балтика» удивляет на старте сезона после возвращения в высший дивизион России.

Однако кубковые матчи имеют другую атмосферу, и матч против «Акрона» это показал. При равной игре «Балтике» не хватило уверенности в ключевые моменты поединка.

Статистика для ставок

Обе команды проиграли на старте Кубка России

«Локомотив» забил 13 матчей в последних пяти матчах

«Балтика» не имеет проблем с составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.22.

Прогноз: «Локомотив» проводит сильный старт сезона и выглядит солидно перед матчем.

Ожидаем победу московского клуба, однако не стоит списывать «Балтику» со счетов. Калининградский клуб дал понять, что способен удивить фаворита матча.

Ставка: Победа «Локомотива» в матче за 1.81.

Прогноз: сложно верится в то, что «Балтика» не ответит фавориту в этом матче, однако можно сыграть на «сухой» победе одной из команд или ничьей без голов.

Дополнительная ставка: Обе команды не забьют в этом матче за 2.23.