Торпедо Москва — Спартак Кострома. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

Торпедо
Спартак Кс
«Торпедо» Москва
Турнирное положение: «Торпедо» после трех матчей в Первой лиге занимает 15-ю строчку, набрав один балл.
Последние матчи: в последней игре «Торпедо» проиграл «СКА-Хабаровску» с минимальным счетом 0:1.
В первом туре команда уступила «Челябинску» со счетом 2:3, а также не выявила победителя в матче с «Нефтехимиком» (0:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Торпедо» неудачно выступает на старте сезона. Команда забила всего два мяча в трех матчах, пропустив четыре гола в свои ворота.
Коллектив испытывает проблемы с построением игры, однако в каждой из игр «Торпедо» продемонстрировало близкий матч.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: «Спартак» в трех матчах набрал четыре балла и занимает 8- строчку в турнирной таблице Первой лиги.
Команда смогла по одному разу одержать победу, свести матч вничью и потерпеть поражение. Разница мячей — 4:3.
Последние матчи: последний матч «Спартак» свел вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1.
В первом туре «Спартак» минимально проиграл «Факелу» со счетом 0:1. Во втором туре команда уверенно обыграла «Родину» со счетом 3:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Спартак» демонстрирует крепкий футбол и на старте сезона находится в середине таблицы.
Команда не имеет проблемы с составом перед матчем и готовится к матчу против равного соперника.
Статистика для ставок
- «Спартак» Кострома сыграл вничью в последнем матче
- Команды не имеют проблем с составом перед игрой
- «Торпедо» не одержал ни одной победы на старте сезона
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.09 и 1.66.
Прогноз: «Спартак» Кострома выглядит сильнее соперника на старте сезона, однако по подбору игроков «Торпедо» считается более качественной командой.
В матче коллективы покажут равный футбол и будут стремиться к победе.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.00
Прогноз: Можно сыграть на равном результате матча.
Ставка: Ничья в матче за 3.40.