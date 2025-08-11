Торпедо Москва — Спартак Кострома. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

11 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Спартак». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо» Москва

Турнирное положение: «Торпедо» после трех матчей в Первой лиге занимает 15-ю строчку, набрав один балл.

Последние матчи: в последней игре «Торпедо» проиграл «СКА-Хабаровску» с минимальным счетом 0:1.

В первом туре команда уступила «Челябинску» со счетом 2:3, а также не выявила победителя в матче с «Нефтехимиком» (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Торпедо» неудачно выступает на старте сезона. Команда забила всего два мяча в трех матчах, пропустив четыре гола в свои ворота.

Коллектив испытывает проблемы с построением игры, однако в каждой из игр «Торпедо» продемонстрировало близкий матч.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: «Спартак» в трех матчах набрал четыре балла и занимает 8- строчку в турнирной таблице Первой лиги.

Команда смогла по одному разу одержать победу, свести матч вничью и потерпеть поражение. Разница мячей — 4:3.

Последние матчи: последний матч «Спартак» свел вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1.

В первом туре «Спартак» минимально проиграл «Факелу» со счетом 0:1. Во втором туре команда уверенно обыграла «Родину» со счетом 3:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спартак» демонстрирует крепкий футбол и на старте сезона находится в середине таблицы.

Команда не имеет проблемы с составом перед матчем и готовится к матчу против равного соперника.

Статистика для ставок

«Спартак» Кострома сыграл вничью в последнем матче

Команды не имеют проблем с составом перед игрой

«Торпедо» не одержал ни одной победы на старте сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.09 и 1.66.

Прогноз: «Спартак» Кострома выглядит сильнее соперника на старте сезона, однако по подбору игроков «Торпедо» считается более качественной командой.

В матче коллективы покажут равный футбол и будут стремиться к победе.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.00

Прогноз: Можно сыграть на равном результате матча.

Ставка: Ничья в матче за 3.40.