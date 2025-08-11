2-й тайм. Оренбург — КраснодарОнлайн
    «Торпедо» и «Спартак» Кострома сразятся за три очка

    Торпедо Москва — Спартак Кострома. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Спартак Кс Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Торпедо»
    11 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Спартак». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Москва — «Спартак» Кострома, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 11 Августа 2025 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:00 Спартак Кс

    Спартак Кс

  • Кострома
    •

    «Торпедо» Москва

    Турнирное положение: «Торпедо» после трех матчей в Первой лиге занимает 15-ю строчку, набрав один балл.

    Последние матчи: в последней игре «Торпедо» проиграл «СКА-Хабаровску» с минимальным счетом 0:1.

    В первом туре команда уступила «Челябинску» со счетом 2:3, а также не выявила победителя в матче с «Нефтехимиком» (0:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Торпедо» неудачно выступает на старте сезона. Команда забила всего два мяча в трех матчах, пропустив четыре гола в свои ворота.

    Коллектив испытывает проблемы с построением игры, однако в каждой из игр «Торпедо» продемонстрировало близкий матч.

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: «Спартак» в трех матчах набрал четыре балла и занимает 8- строчку в турнирной таблице Первой лиги.

    Команда смогла по одному разу одержать победу, свести матч вничью и потерпеть поражение. Разница мячей — 4:3.

    • Последние матчи: последний матч «Спартак» свел вничью с «Нефтехимиком» со счетом 1:1.

    В первом туре «Спартак» минимально проиграл «Факелу» со счетом 0:1. Во втором туре команда уверенно обыграла «Родину» со счетом 3:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Спартак» демонстрирует крепкий футбол и на старте сезона находится в середине таблицы.

    Команда не имеет проблемы с составом перед матчем и готовится к матчу против равного соперника.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» Кострома сыграл вничью в последнем матче

    • Команды не имеют проблем с составом перед игрой

    • «Торпедо» не одержал ни одной победы на старте сезона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.09 и 1.66.

    Прогноз: «Спартак» Кострома выглядит сильнее соперника на старте сезона, однако по подбору игроков «Торпедо» считается более качественной командой.

    В матче коллективы покажут равный футбол и будут стремиться к победе.

    Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.00

    Прогноз: Можно сыграть на равном результате матча.

    Ставка: Ничья в матче за 3.40.

    Торпедо Москва — Спартак Кострома: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 11.08.202519:00. «Торпедо» и «Спартак» Кострома сразятся за три очка
