2-й таймЧелси — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоао Педро «Челси»«Челси» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция Флориан Вирц«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция Марсело Алвеш «Сочи» — «Динамо» . Онлайн, прямая трансляция
  • 17:16
    • «Сочи» — «Динамо»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
  • 17:43
    • Гол Кривцова принес «Краснодару» победу в матче против «Оренбурга»
  • 16:07
    • «Нефтехимик»добыл первую победу в сезоне
  • 15:41
    • Нападающий Данжума перешел из «Вильярреала» в «Валенсию»
  • 14:50
    • «Панатинаикос» объявил об уходе Юрия Лодыгина
  • 13:55
    • Флориан Вирц был признан футболистом года в Германии по версии издания Kicker
  • 12:53
    • Баринов: Со Станковичем конфликт исчерпан
    Все новости спорта

    «Эштреле» сразу несдобровать?!

    Эшторил — Эштрела. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примейра, 11 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Эштрела»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эштрела»
    11 августа в 1-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Эшторил» и «Эштрела». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эшторил» — «Эштрела», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 11 Августа 2025 года

    Эшторил

  • Португалия. Примейра
    •  Эшторил 20:45 Эштрела

    Эштрела

  • Португалия. Примейра
    •

    «Эшторил»

    Турнирное положение: «Эшторил» минувший сезон провел продуктивно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эшторил» на 11 очков отстал от зоны еврокубков. А вот отличились игроки команды 48 результативными ударами в 34 матчах.

    Эшторил — Эштрела: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.454.00Бонус$1500
    •

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эшторил» уступил «Миллуоллу» (0:3).

    До того команда расписала мировую с «Ноттингем Форестом» (0:0). А вот поединок со «Спортингом» (Б) завершился поражением (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Эшторил» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эшторил» не столь ярко атакует, да и тылы не назовешь сверхнадежными. Да и не побеждает команда уже 5 матчей кряду.

    Причем «Эшторил» традиционно удачно противостоит «Эштреле». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, в двух последних очных поединках «Эшторил» отгружал в ворота «Эштрелы» по 4 мяча.

    «Эштрела»

    Турнирное положение: «Эштрела» минувший чемпионат провела скромно. Команда заняла 15 место в первом дивизионе.

    Причем «Эштрела» на 2 зачетных балла опередил зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 34 поединках.

  • 10 забытых номинантов на «Золотой мяч»: от Варди до Лукмана
  • Когда-то они были в списке лучших футболистов мира
  • 08/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эштрела» уступила «Фаренсе» (0:1).

    До того команда в серии пенальти уступила «ОС Белененсешу». А вот чуть ранее она нанесла поражение «Витории Гимарайнш» (1:0).

    При этом «Эштрела» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Эштрела» нынче находится не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Эштрела» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и вообще, результаты команды стабильными никак не назовешь.

    Команда неубедительно выглядела в летних контрольных поединках. Да и в новом сезоне она явно будет бороться за выживание.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за заветные баллы.

    Статистика для ставок

    • «Эшторил» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • «Эштрела» не выигрывала в 2 своих последних поединках

    • «Эшторил» не забивал в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эшторил» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: «Эшторил» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.

    Номинальные хозяева мотивированы как можно увереннее начать чемпионат, к тому соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Эшторила» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Бойер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кудерметова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кайсар — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ротор — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лестер — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Линетт — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Наварро — Зайдель
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Тьен — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эшторил — Эштрела: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 11.08.202520:45. «Эштреле» сразу несдобровать?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры