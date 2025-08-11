Эшторил — Эштрела. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примейра, 11 августа 2025 года

11 августа в 1-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Эшторил» и «Эштрела». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эшторил» — «Эштрела», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эшторил»

Турнирное положение: «Эшторил» минувший сезон провел продуктивно. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Эшторил» на 11 очков отстал от зоны еврокубков. А вот отличились игроки команды 48 результативными ударами в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эшторил» уступил «Миллуоллу» (0:3).

До того команда расписала мировую с «Ноттингем Форестом» (0:0). А вот поединок со «Спортингом» (Б) завершился поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Эшторил» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эшторил» не столь ярко атакует, да и тылы не назовешь сверхнадежными. Да и не побеждает команда уже 5 матчей кряду.

Причем «Эшторил» традиционно удачно противостоит «Эштреле». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Тем паче, в двух последних очных поединках «Эшторил» отгружал в ворота «Эштрелы» по 4 мяча.

«Эштрела»

Турнирное положение: «Эштрела» минувший чемпионат провела скромно. Команда заняла 15 место в первом дивизионе.

Причем «Эштрела» на 2 зачетных балла опередил зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 50 мячей в 34 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эштрела» уступила «Фаренсе» (0:1).

До того команда в серии пенальти уступила «ОС Белененсешу». А вот чуть ранее она нанесла поражение «Витории Гимарайнш» (1:0).

При этом «Эштрела» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эштрела» нынче находится не в лучших кондициях. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Эштрела» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и вообще, результаты команды стабильными никак не назовешь.

Команда неубедительно выглядела в летних контрольных поединках. Да и в новом сезоне она явно будет бороться за выживание.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Эшторил» не побеждал в 5 своих последних матчах

«Эштрела» не выигрывала в 2 своих последних поединках

«Эшторил» не забивал в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эшторил» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: «Эшторил» выглядит сильнее оппонента, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.

Номинальные хозяева мотивированы как можно увереннее начать чемпионат, к тому соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Эшторила» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08