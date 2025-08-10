ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон ЭстеваоДебют Эстевао и гол Жоао Педро: «Челси» уверенно обыграл «Байер» на «Стэмфорд Бридж» Игроки Интера празднуют гол«Интер» в меньшинстве перевернул матч в Монако: мастерство Лаутаро и прорыв Бонни
  • 07:07
    • Кудерметова без проблем вышла во второй круг турнира в Цинциннати
  • 21:56
    • «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    • Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
  • 21:33
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 23:23
    • «Брентфорд» и «Боруссия» М разошлись миром
  • 23:03
    • «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче
  • 22:54
    • «Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Как «Аякс» начнет новый сезон?

    Аякс — Телстар: прогноз на футбол и ставка за 1.87

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Аякс
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Телстар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дэви Классен («Аякс»)
    10 августа в первом туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Аякс» и «Телстар». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Телстар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 10 Августа 2025 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 15:30 Телстар

    Телстар

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: «Аякс» неудачно провела прошлый сезон, в котором драматично проиграла чемпионский титул ПСВ, потеряв первое место после одной победы в пяти последних турах Эредивизии.

    Команда в итоге осталась без трофеев. Нынешним летом амстердамцы проводили только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для них первой официальной в новой кампании.

    Аякс — Телстар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 2:2 разошелся мировой с «Монако».

    Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также не смог выиграть, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 0:3 проиграл «Комо».

    Не сыграют: травмированы — Гоэйер и ван ден Бомен, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были контрольными, «Аякс» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма, в целом, сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Телстар»

    Турнирное положение: «Телстар» в прошлой кампании финишировал на седьмой позиции во втором дивизионе Нидерландов, благодаря чему получил шанс сыграть в плей-офф за выход в элиту.

    Команда затем смогла успешно выступить в стыковых поединках за попадание в Эредивизию, где в двухматчевых дуэлях прошла «Ден Хааг», «Ден Босх» и «Виллем II».

  • Исак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025
  • Победитель ЛЧ и двое его партнеров по триумфальному сезону остались за бортом шорт-листа — безо всяких объяснений
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле одержал победу над катарским «Шамалем» (2:1).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже не смог выиграть, когда теперь на выездной арене потерпел поражение от «Йонг Спарты» Роттердам (0:5).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Телстар» выиграл три раза при одном поражении.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы на три балла, однако добиться даже ничьей им будет сложно, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Аякса» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Аякса» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Телстара» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.00, победа «Телстара» — в 16.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в предпоследнем последнем матче гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из семи последних матчей «Аякса».

    Ставка: обе команды забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Окжетпес — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Улытау — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челябинск — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лидс — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рууд — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Свентек — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Ито
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аякс — Телстар: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 10.08.202515:30. Как «Аякс» начнет новый сезон?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры