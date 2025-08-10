Аякс — Телстар: прогноз на футбол и ставка за 1.87

10 августа в первом туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Аякс» и «Телстар». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Телстар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» неудачно провела прошлый сезон, в котором драматично проиграла чемпионский титул ПСВ, потеряв первое место после одной победы в пяти последних турах Эредивизии.

Команда в итоге осталась без трофеев. Нынешним летом амстердамцы проводили только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для них первой официальной в новой кампании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 2:2 разошелся мировой с «Монако».

Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также не смог выиграть, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 0:3 проиграл «Комо».

Не сыграют: травмированы — Гоэйер и ван ден Бомен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были контрольными, «Аякс» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма, в целом, сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

«Телстар»

Турнирное положение: «Телстар» в прошлой кампании финишировал на седьмой позиции во втором дивизионе Нидерландов, благодаря чему получил шанс сыграть в плей-офф за выход в элиту.

Команда затем смогла успешно выступить в стыковых поединках за попадание в Эредивизию, где в двухматчевых дуэлях прошла «Ден Хааг», «Ден Босх» и «Виллем II».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле одержал победу над катарским «Шамалем» (2:1).

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже не смог выиграть, когда теперь на выездной арене потерпел поражение от «Йонг Спарты» Роттердам (0:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Телстар» выиграл три раза при одном поражении.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы на три балла, однако добиться даже ничьей им будет сложно, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Аякса» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Аякса» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Телстара» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.00, победа «Телстара» — в 16.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в предпоследнем последнем матче гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из семи последних матчей «Аякса».

Ставка: обе команды забьют за 2.00