ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Беньямин ШешкоСекретное оружие Аморима. Как Беньямин Шешко впишется в новую схему «МЮ» Брадли БарколаИсак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Матрасники» одолеют «сорок»

    Ньюкасл — Атлетико: прогноз на футбол и ставка за 2.63

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Атлетико Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн
    9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Атлетико». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 09 Августа 2025 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 18:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 5 месте в АПЛ.

    При этом «Ньюкасл» летом провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла всего одну ничью при 3 поражениях.

    Ньюкасл — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» не уступили «Тоттенхэму» (1:1).

    До того команда уступила сборной южнокорейских звезд (0:1). Плюс поединок с «Арсеналом» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Ньюкасл» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сороки» в летних спаррингах явно не преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, однако результаты пока хромают на обе ноги.

    Причем «Ньюкасл» не может победить уже 6 матчей кряду. Да и до последней ничьей команда уступила 5 раз подряд.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сороки» способны прибавить в плане реализации.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» минувший сезон провели на своем уровне. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико» на 8 очков отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 38 матчах.

  • Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка
  • Доннарумма, Эдерсон, Меньян — элита, но клубы ведут себя так, будто их можно заменить любым голкипером
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Порту» (0:1).

    До того команда переиграла «Ботафого» (1:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Сиэтл Саундерс» (3:1).

    При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Матрасники» в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда победила в 2 своих последних поединках из четырех.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Атлетико» до последней коллизии победил дважды кряду. Да и в составе команды имеется ряд качественных исполнителей.

    Команда неудачно выступила на КЧМ. В своем квартете мадридцы заняли всего лишь 3 место, хоть и набрали 6 очков в 3 матчах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» не побеждает 6 матчей кряду

    • «Матрасники» до последней коллизии победили 2 раза кряду

    • «Сороки» в 4 летних спаррингах уступили 3 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Матрасники» обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.

    «Атлетико» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сан — Рузич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Картал — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Карабельи — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Долхайд — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кудерметова — Зайдель
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кецманович — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Чорич — Нава
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Монако — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рахимова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Челси — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ньюкасл — Атлетико: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 09.08.202518:00. «Матрасники» одолеют «сорок»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры