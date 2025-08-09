Ньюкасл — Атлетико: прогноз на футбол и ставка за 2.63

9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Атлетико». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 5 месте в АПЛ.

При этом «Ньюкасл» летом провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла всего одну ничью при 3 поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» не уступили «Тоттенхэму» (1:1).

До того команда уступила сборной южнокорейских звезд (0:1). Плюс поединок с «Арсеналом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Ньюкасл» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» в летних спаррингах явно не преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, однако результаты пока хромают на обе ноги.

Причем «Ньюкасл» не может победить уже 6 матчей кряду. Да и до последней ничьей команда уступила 5 раз подряд.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сороки» способны прибавить в плане реализации.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» минувший сезон провели на своем уровне. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико» на 8 очков отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Порту» (0:1).

До того команда переиграла «Ботафого» (1:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Сиэтл Саундерс» (3:1).

При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда победила в 2 своих последних поединках из четырех.

При этом «Атлетико» до последней коллизии победил дважды кряду. Да и в составе команды имеется ряд качественных исполнителей.

Команда неудачно выступила на КЧМ. В своем квартете мадридцы заняли всего лишь 3 место, хоть и набрали 6 очков в 3 матчах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не побеждает 6 матчей кряду

«Матрасники» до последней коллизии победили 2 раза кряду

«Сороки» в 4 летних спаррингах уступили 3 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «Матрасники» обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.

«Атлетико» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75