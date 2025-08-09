Ньюкасл — Атлетико: прогноз на футбол и ставка за 2.63

Ньюкасл
Атлетико
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» относительно продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 5 месте в АПЛ.
При этом «Ньюкасл» летом провел 4 контрольных поединка. В них команда добыла всего одну ничью при 3 поражениях.
Ньюкасл — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сороки» не уступили «Тоттенхэму» (1:1).
До того команда уступила сборной южнокорейских звезд (0:1). Плюс поединок с «Арсеналом» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Ньюкасл» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» в летних спаррингах явно не преуспевают. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, однако результаты пока хромают на обе ноги.
Причем «Ньюкасл» не может победить уже 6 матчей кряду. Да и до последней ничьей команда уступила 5 раз подряд.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сороки» способны прибавить в плане реализации.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» минувший сезон провели на своем уровне. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико» на 8 очков отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Порту» (0:1).
До того команда переиграла «Ботафого» (1:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Сиэтл Саундерс» (3:1).
При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Матрасники» в летнем цикле выглядят не столь ярко. Команда победила в 2 своих последних поединках из четырех.
При этом «Атлетико» до последней коллизии победил дважды кряду. Да и в составе команды имеется ряд качественных исполнителей.
Команда неудачно выступила на КЧМ. В своем квартете мадридцы заняли всего лишь 3 место, хоть и набрали 6 очков в 3 матчах.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Вот только команде нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» не побеждает 6 матчей кряду
- «Матрасники» до последней коллизии победили 2 раза кряду
- «Сороки» в 4 летних спаррингах уступили 3 раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
- 2.20Динамо Махачкала — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.17Газиантеп — Галатасарай: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.80ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаЗавтра в 15:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Матрасники» обязаны прибавить в плане реализации, и явно будут активно атаковать.
«Атлетико» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Победа «Атлетико» за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75