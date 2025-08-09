Эвертон — Рома: прогноз на футбол и ставка за 2.80

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон Брадли БарколаИсак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025 Даниэль РуисАмбассадор из Боготы. ЦСКА арендует Даниэля Руиса у «Мильонариоса»
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 22:24
    • Сафиуллин пробился во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:57
    • Потапова победила Зигемунд на старте турнира в Цинциннати
  • 21:48
    • «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в товарищеском матче
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
    Артём Довбик
    9 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Эвертон» и «Рома». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на скромном 13 месте в АПЛ.

    При этом «Эвертон» летом провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла всего лишь 2 ничьих.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ириски» не уступили «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    До того команда потерпела поражение от «Вест Хэма» (1:2). Плюс поединок с «Борнмутом» завершился зычной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Эвертон» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ириски» в летних спаррингах не преуспевают. Подбор игроков у команды по именам довольно качественный, вот только результаты скромные.

    Причем «Эвертон» традиционно сложно противостоит «волкам». Год назад команды расписали мировую (1:1).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Ириски» способны прибавить в плане реализации.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Волки» минувший сезон провели на своем уровне. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рома» на один зачетный пункт отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 38 матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» были разгромлены «Астон Виллой» (0:4).

    До того команда по всем статьям переиграла «Лансу» (2:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Канну» (3:0).

    При этом «Рома» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Волки» в летнем цикле выглядят достаточно выгодно. Команда победила в 3 контрольных поединках из четырех.

    При этом «Рома» до последней коллизии победила 5 раз кряду. Причем в четырех из этих поединков команда не пропускала в свои ворота.

    Команда летом существенно обновляется. Да и Артём Довбик пока отличился всего одним результативным ударом в спаррингах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только команде нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

    Статистика для ставок

    • «Эвертон» не побеждает 5 матчей кряду

    • «Волки» до последней коллизии победили 5 раз подряд

    • «Рома» в 4 летних спаррингах трижды сохранила свои ворота в неприкосновенности

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Волки» сильнее оппонента, и явно будут максимально активно атаковать.

    «Рома» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Ромы» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

