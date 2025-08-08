Бирмингем — Ипсвич: прогноз на футбол и ставка за 2.80

«Бирмингем» встретится с «Ипсвичем» в матче 1-го тура Чемпионшипа. Поединок пройдет 8 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бирмингем» — «Ипсвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бирмингем»

Перед стартом: В прошедшем сезоне команда заняла 1-е место в Первой лиги Англии, набрав 111 очков за 46 туров и опередив ближайшего преследователя на 19 баллов. «Бирмингем» вернулся в Чемпионшип.

Стоит отметить, что команда феноменально выступала в прошедшем сезоне на своем поле, набрав 61 очко из 69-и возможных.

Последние матчи: Летом «Бирмингем» провел целую серию товарищеских встреч. В прошлом поединке команда обыграла «Ноттингем Форест» со счетом 1:0, забив единственный гол на 22-й минуте.

За 7 контрольных матчей «Бирмингем» трижды проиграл и 4 раза победил. За этот период команда сумела забить 7 голов при 9-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Фудзимото и Райт из-за травм.

Состояние команды: «Бирмингем» провел отличный прошлый сезон, вернувшись в Чемпионшип. Теперь команде предстоит доказать свою состоятельность уже во второй по силе лиге Англии.

В прошедшем сезоне у команды феерил нападающий Джей Стэнсфилд, который занял 2-е место в списке лучших бомбардиров Первой лиги. За 37 встреч форвард забил 19 голов при 3-х голевых передачах.

«Ипсвич»

Перед стартом: Эта команда, в отличие от «Бирмингема», опустилась до Чемпионшипа. В прошедшем сезоне «Ипсвич» выступал в АПЛ, где полностью провалился.

По итогам сезона команда заняла предпоследнее 19-е место в чемпионате Англии с 22 очками в активе. «Ипсвич» отстал от спасительной 17-й позиции на 16 баллов.

Последние матчи: Команда успела провести 4 контрольных встречи этим летом. В прошлом поединке «Ипсвич» разгромил французский «Осер» со счетом 3:0, забив два гола уже в 1-м тайме.

К слову, команда выиграла все 4 товарищеских матча. За этот отрезок «Ипсвич» также обыгрывал «Чарльтон» (2:1), «Абердин» (3:1) и «Линц» (4:1), забив 12 голов при 3-х пропущенных.

Состояние команды: «Ипсвич» точно будет претендовать на возвращение в английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона, но конкуренция в Чемпионшипе очень высока...

В последних 5-и очных встречах против «Бирмингема» команды трижды сыграли вничью, а также по одному разу победили. Сможет ли «Ипсвич» начать сезон с победы? «Бирмингем» на своем поле будет упираться до конца.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Бирмингем» трижды одержал победу

«Ипсвич» выиграл все 4 контрольные встречи этим летом

В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бирмингема» — 2.50, победа «Ипсвича» — 2.80, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ипсвич» начнет новый сезон в победы над «Бирмингемом».

Ставка: Победа «Ипсвича» за 2.80.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.05.