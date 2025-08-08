1-й таймЛинкольн — НоаОнлайн
    «Линкольн»«Линкольн» — «Ноа». Онлайн, прямая трансляция Евгений КузнецовНХЛ, КХЛ или Швейцария. Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов? Энтони РобинсонЭнтони Робинсон: лучший фулбек АПЛ, которого никто не купит
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
  • 16:17
    • В «Зените» опровергли интерес к трансферу Исаака Ромеро
  • 15:34
    • Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик поборются за приз лучшему тренеру сезона
    Гости одержат победу в первом матче сезона?

    Бирмингем — Ипсвич: прогноз на футбол и ставка за 2.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бирмингем Прогнозы на Ипсвич
    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Ипсвич»
    «Ипсвич Таун»
    «Бирмингем» встретится с «Ипсвичем» в матче 1-го тура Чемпионшипа. Поединок пройдет 8 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бирмингем» — «Ипсвич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Августа 2025 года

    Бирмингем Сити

  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 22:00 Ипсвич Таун

    Ипсвич Таун

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Бирмингем»

    Перед стартом: В прошедшем сезоне команда заняла 1-е место в Первой лиги Англии, набрав 111 очков за 46 туров и опередив ближайшего преследователя на 19 баллов. «Бирмингем» вернулся в Чемпионшип.

    Стоит отметить, что команда феноменально выступала в прошедшем сезоне на своем поле, набрав 61 очко из 69-и возможных.

    Бирмингем Сити — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом «Бирмингем» провел целую серию товарищеских встреч. В прошлом поединке команда обыграла «Ноттингем Форест» со счетом 1:0, забив единственный гол на 22-й минуте.

    За 7 контрольных матчей «Бирмингем» трижды проиграл и 4 раза победил. За этот период команда сумела забить 7 голов при 9-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Фудзимото и Райт из-за травм.

    Состояние команды: «Бирмингем» провел отличный прошлый сезон, вернувшись в Чемпионшип. Теперь команде предстоит доказать свою состоятельность уже во второй по силе лиге Англии.

    В прошедшем сезоне у команды феерил нападающий Джей Стэнсфилд, который занял 2-е место в списке лучших бомбардиров Первой лиги. За 37 встреч форвард забил 19 голов при 3-х голевых передачах.

    «Ипсвич»

    Перед стартом: Эта команда, в отличие от «Бирмингема», опустилась до Чемпионшипа. В прошедшем сезоне «Ипсвич» выступал в АПЛ, где полностью провалился.

    По итогам сезона команда заняла предпоследнее 19-е место в чемпионате Англии с 22 очками в активе. «Ипсвич» отстал от спасительной 17-й позиции на 16 баллов.

  • Продающий клуб — это не оскорбление. Почему «Челси», «Ливерпуль» и другие не боятся отпускать игроков
  • На трансферном рынке выживает не самый богатый, а самый гибкий
  • Вчера

    • Последние матчи: Команда успела провести 4 контрольных встречи этим летом. В прошлом поединке «Ипсвич» разгромил французский «Осер» со счетом 3:0, забив два гола уже в 1-м тайме.

    К слову, команда выиграла все 4 товарищеских матча. За этот отрезок «Ипсвич» также обыгрывал «Чарльтон» (2:1), «Абердин» (3:1) и «Линц» (4:1), забив 12 голов при 3-х пропущенных.

    Состояние команды: «Ипсвич» точно будет претендовать на возвращение в английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона, но конкуренция в Чемпионшипе очень высока...

    В последних 5-и очных встречах против «Бирмингема» команды трижды сыграли вничью, а также по одному разу победили. Сможет ли «Ипсвич» начать сезон с победы? «Бирмингем» на своем поле будет упираться до конца.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Бирмингем» трижды одержал победу

    • «Ипсвич» выиграл все 4 контрольные встречи этим летом

    • В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бирмингема» — 2.50, победа «Ипсвича» — 2.80, ничья — за 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ипсвич» начнет новый сезон в победы над «Бирмингемом».

    Ставка: Победа «Ипсвича» за 2.80.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.05.

    Бирмингем — Ипсвич: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 08.08.202522:00. Гости одержат победу в первом матче сезона?
